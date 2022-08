Un missile anti-radiation américain fait une apparition surprise en Ukraine (Photos)

Vue d’un missile anti-rayonnement à grande vitesse AGM-88 HARM compté sous l’aile d’un avion F-4G Phantom II « Wild Weasel » de la 37e Escadre de chasse tactique. Par SSGT. SCOTT STEWART \ Armée américaine

Les États-Unis auraient fourni aux forces de Kiev des missiles anti-radiations avancés dans le but d’affaiblir les défenses aériennes fournissant une couverture à l’opération militaire spéciale russe en cours en Ukraine.

Le 7 août, des sources russes ont partagé des photos montrant les restes d’un missile anti-radiation AGM-88 HARM de fabrication américaine, qui aurait été lancé par les forces de Kiev, près d’une position de l’armée russe dans une partie non précisée de l’Ukraine.

L’AGM-88 a été conçu pour détecter, attaquer et détruire le radar et l’émetteur. Le système de guidage proportionnel qui se concentre sur les émissions radar ennemies a une antenne fixe et une tête chercheuse dans le nez du missile. Un moteur-fusée sans fumée à propergol solide propulse le missile à des vitesses supérieures à Mach 2.0. Le missile a une portée d’engagement minimale de 25 kilomètres et une portée maximale de 150 kilomètres.

Les États-Unis n’ont pas annoncé qu’ils fourniraient à l’Ukraine des missiles AGM-88. Néanmoins, le ministre de la Défense de Kiev, Oleksii Reznikov, a déclaré en juillet que l’Ukraine recevrait des missiles anti-radiations, qui n’étaient pas auparavant dans l’arsenal de ses forces.

L’AGM-88 peut être lancé à partir de plusieurs avions de chasse occidentaux avancés, dont aucun n’est en service dans l’armée de l’air ukrainienne. Il est possible que les forces de Kiev aient tiré des missiles AGM-88 à partir de lanceurs basés au sol.

Israël a utilisé une tactique similaire pour tirer les missiles anti-rayonnement AGM-45 Shrike et AGM-78 Standard dans les années 1970 et 1980.

Bien que les lanceurs au sol fournissent une solution, ils limiteront considérablement les capacités de l’AGM-88. Étant donné que le missile est lancé sans bénéficier de la vitesse ou de la haute altitude d’un avion, sa portée sera considérablement plus courte.

On ne sait toujours pas quelle version de l’AGM-88 a été fournie à l’Ukraine. La dernière version du missile, l’AGM-88E AARGM, dispose du dernier logiciel, de capacités améliorées destinées à contrer l’arrêt du radar ennemi et d’un radar passif utilisant un chercheur actif à ondes millimétriques supplémentaire.

Les missiles anti-radiations nouvellement acquis par Kiev n’auront probablement aucun impact réel sur le champ de bataille en raison de la densité des défenses aériennes russes et de la forte présence des forces aérospatiales russes au-dessus de l’Ukraine. Ces missiles ont probablement été fournis par les États-Unis uniquement pour épuiser l’armée russe.

