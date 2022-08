© AP Photo / Andrew Harnik, File

MOSCOU, 8 août – RIA Novosti, Dmitry Ilyin. Des entreprises américaines et européennes ont mené des essais cliniques de médicaments non certifiés sur des citoyens ukrainiens, a déclaré le ministère russe de la Défense. Dans le même temps, selon l’agence, les Américains ont étudié des virus dangereux, dont le monkeypox et le [virus de la] COVID-19, qui s’étaient propagés dans le monde entier dans des biolaboratoires contrôlés. Tout d’abord, les compagnies pharmaceutiques et leur lobby politique s’y sont intéressés.

virus créés par l’homme

En mars, le ministère de la Défense a annoncé que des laboratoires biologiques travaillant avec des agents pathogènes d’infections dangereuses opéraient sur le territoire ukrainien dans le cadre de programmes conjoints avec le Pentagone. Aux États-Unis, ils ont essayé de renier cela.

Un mois plus tard, le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des troupes de radioprotection chimique et biologique (RCBZ) des forces armées russes, a précisé qu’il existait tout un réseau en Ukraine – plus de 30 laboratoires. Le client final était le Pentagone, et les principaux bénéficiaires, les sociétés pharmaceutiques américaines, dont Pfizer et Moderna, qui proposaient leurs développements comme médicaments dans le sillage de la pandémie, y ont activement participé.

Le département américain de la Défense a reconnu en juin avoir aidé 46 structures ukrainiennes dans le domaine de la biologie en 20 ans. Dans le même temps, le Pentagone a souligné : il ne s’agit pas de créer des virus, mais de protéger la population du danger biologique.

Dans le même temps, la position de la Russie a été étayée par les conclusions d’experts étrangers qui ont évoqué à plusieurs reprises l’origine anthropique du virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19. Les États-Unis, apparemment, voulaient éviter les risques sur leur territoire et ont fait le « sale boulot » à l’étranger.

Ukrainiens expérimentaux

Malgré les tentatives des Américains de se cacher derrière des mesures de sécurité accrues, le ministère russe de la Défense continue d’analyser les activités biologiques militaires des États-Unis et de ses alliés tant en Ukraine que dans d’autres régions du monde. De nouvelles informations reçues dans les territoires libérés confirment les soupçons.

Ainsi, il y a quelques semaines, le village de Rubizhnoye a été libéré dans la RPL. Dans le laboratoire du centre médical local « Pharmbiotest », ils ont trouvé des documents prouvant que des recherches étaient menées en Ukraine depuis plusieurs années dans l’intérêt de la soi-disant « Big Pharma », a déclaré Kirillov le 4 août. Selon lui, des médicaments non enregistrés qui provoquent des effets secondaires graves ont été testés sur des résidents locaux.

« Nous avons examiné les locaux dudit centre, qui est chargé des essais cliniques de produits médicaux sur des volontaires. Ils ont trouvé des preuves que des clients occidentaux visitaient régulièrement Pharmbiotest et étaient admis à toutes les étapes du processus de recherche. Pour la commodité de leur travail, les inscriptions sur l’équipement, les noms des salles et les documents de travail ont été dupliqués en anglais », a déclaré le chef des troupes du RKhBZ.

Pour éviter les problèmes juridiques et les coûts de réputation, les médicaments ont été testés sur des Ukrainiens pour une somme modique.

« Cela s’inscrit dans le concept mis en œuvre par l’Occident de retirer les études les plus controversées du point de vue du droit international en dehors du territoire national. En Ukraine, le personnel militaire, les citoyens à faible revenu, ainsi que l’un des plus vulnérables des catégories de citoyens, des patients d’hôpitaux psychiatriques, ont été utilisées à ces fins », a déclaré Kirillov.

Plus tard, au moins 16 000 échantillons biologiques, y compris des échantillons de sang et de sérum de sujets expérimentaux, ont été prélevés d’Ukraine vers les États-Unis et les pays européens. Ces données ne sont pas seulement du côté russe. En juillet, Jason Crow, membre de la House Intelligence Committee, a averti qu’il y avait un risque « que les résultats des tests soient vendus à des tiers et que les informations obtenues puissent être utilisées pour développer des armes biologiques destinées à des groupes spécifiques ».

Jeffrey Sachs, professeur à l’Université de Columbia, a quant à lui noté que « le coronavirus a été créé artificiellement, avec une forte probabilité – en utilisant les réalisations américaines dans le domaine de la biotechnologie ».

Selon des spécialistes du ministère russe de la Défense, cela est démontré par la variabilité des génovariants, qui est inhabituelle pour la plupart des coronavirus, et la répartition géographique inégale. Ainsi que le caractère imprévisible du processus épidémique dans son ensemble. Une pandémie dans le cas d’une origine artificielle de virus peut être alimentée par l’injection de souches dans différentes régions.

« Covid prédit »

Le département russe n’exclut pas que l’Agence américaine pour le développement international (USAID) soit impliquée dans l’émergence d’un nouveau coronavirus.

Depuis 2009, cette structure finance le programme Predict (« Предсказать »). Le projet est remarquable par le fait que ce sont les coronavirus portés par les chauves-souris qui ont fait l’objet d’études. Les spécialistes ne savaient alors pas de quel type de contact une personne avait besoin avec un animal pour être infectée : contact, voie aérienne ou pénétration de l’infection directement dans le sang. L’un des contractants du programme était la jeune société Metabiota, devenue plus tard célèbre pour son travail avec le Pentagone.

Predict a été annulé en 2019. Mais sur la base de l’université américaine Johns Hopkins, ils ont mené les exercices Event 201. Ils ont élaboré des actions dans les conditions de l’épidémie du «coronavirus inconnu», qui, selon la légende, est passé des chauves-souris aux humains, mais par les porcs.

Un détail intéressant : dans la même université en janvier 2020, c’est-à-dire incroyablement rapidement après le début de l’épidémie en Chine, ils ont créé le Coronavirus Resource Center. Et les exercices ont été confiés à un autre entrepreneur – Labyrinth Global Health, qui a d’ailleurs été fondé en 2019 par plusieurs anciens employés de Metabiota.

« La mise en œuvre du scénario pour le développement de COVID-19 (pendant les exercices. – Ed.) et la réduction d’urgence du programme Predict par l’USAID en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et l’implication des États-Unis dans son apparition », Kirillov souligne.

Au cours d’une opération spéciale russe, des documents ont été découverts montrant que l’USAID participait au programme biologique militaire américain depuis trois ans. Cette fois, avec Labyrinth Ukraine, la « fille » du Labyrinth Global Health susmentionné, qui a « prédit » avec tant de précision les détails de l’émergence de COVID-19. Parmi les preuves figure une lettre du chef du département sanitaire et épidémiologique des Forces armées ukrainiennes, Sergei Morgun, à Karen Sailors (directrice de Labyrinth Global Health, anciennement vice-présidente de Metabiota). Le médecin militaire se déclare prêt à coopérer sur les questions d’administration de vaccins au personnel militaire, ainsi que de collecte, de traitement et de transmission d’informations d’intérêt pour la partie américaine.

Pourquoi le Pentagone est-il ici ?

Le choix de l’Agence américaine pour le développement international comme coordinateur pourrait être causé à la fois par des soupçons sur la nature militaire de la recherche biologique et par une tentative de faire disparaître le département américain de la Défense.

Pourtant, les documents en témoignent : le Pentagone était directement lié aux laboratoires de biologie.

Metabiota et la société dérivée Labyrinth Global Health, bien que répertoriées comme sous-traitants, ont été sous-traitées. Le principal contractant des programmes biologiques susmentionnés était Black & Veatch, qui coopère de manière productive avec le Pentagone depuis longtemps.

C’est elle qui, ayant reçu un contrat du ministère de la Défense, a construit des biolaboratoires. L’entreprise est référencée comme diversifiée, mais sans parti pris en matière de biodéveloppement. Sphères d’activité — création d’infrastructures, logistique. En 2010, l’une des agences du Pentagone a chargé Black & Veatch de construire un laboratoire du troisième niveau de sécurité biologique à Odessa. C’est ce qui a été fait.

Des spécialistes ont été attirés par Metabiota. Alors que l’entreprise s’enflamme alors dans plusieurs gros contrats, pour éviter les accusations d’accaparement, la vice-présidente de Sailors fonde sa propre firme, dont elle devient la directrice générale.

Des projets ultérieurs « sciés » entre « Métabiote » et « Labyrinthe », dont même les sites, apparemment, sont conçus par les mêmes concepteurs. On sait peu de choses sur le personnel des deux sociétés. Metabiota, qui s’est annoncée comme une start-up médicale pour les « prédictions » de menaces épidémiologiques, déjà en 2015, après avoir participé au programme Predict, a attiré un investissement ponctuel de 30 millions de dollars. L’origine des fonds est inconnue. « Labyrinth » se positionne comme une entreprise aux objectifs similaires, il est donc difficile d’expliquer la séparation d’avec Metabiota par autre chose qu’une tentative de créer une apparence de concurrence.

Les marins, cependant, ne cachent pas le lieu de travail passé. Les informations à ce sujet sont du domaine public et ne dérangent personne aux États-Unis. Cependant, les deux entreprises sont rarement mentionnées dans la presse étrangère, uniquement dans le contexte des rapports russes sur l’activité biologique en Ukraine.

En mai dernier, certains médias étrangers ont publié des données selon lesquelles, fin 2019, Labyrinth, par l’intermédiaire de Black & Veatch (agissant sur ordre du Pentagone), a été chargé d’enquêter sur la COVID-19. La pandémie n’a même pas commencé à ce moment-là et le virus n’avait pas de nom bien établi. Cela a fait naître des soupçons légitimes : les Américains connaissaient le danger, car ils l’avaient eux-mêmes créé.

Les opposants à ce point de vue ont tenté de jouer sur le fait que dans la documentation du contrat d’étude de la COVID-19, au début, il y avait simplement un « virus inconnu ». Et après l’annonce de la pandémie, le nom dans les journaux aurait été changé pour l’habituel « Covid ».

Dans le même temps, la datation des documents est restée la même, ce qui est étrange pour des contrats sérieux. De plus, les données mentionnées ci-dessus indiquent que les experts américains en savaient beaucoup sur la menace imminente. Tout d’abord, sur la méthode de transmission de l’infection.

« Une tendance claire »

Le ministère de la Défense a également établi que la « fille » ukrainienne de Labyrinth Global Health a participé aux projets UP-9 et UP-10, au cours desquels la propagation de la peste porcine africaine en Ukraine et dans d’autres pays d’Europe de l’Est a été étudiée. Le « Labyrinth » américain était engagé, entre autres, dans l’étude du virus de la variole du singe.

« Ainsi, nous traçons une tendance claire : les agents pathogènes qui tombent dans la zone d’intérêt du Pentagone deviennent encore plus pandémiques, tandis que les bénéficiaires sont les sociétés pharmaceutiques américaines et leurs mécènes, les dirigeants du Parti démocrate américain », conclut le département russe.

Les représentants du Parti démocrate avaient des liens avec des sous-traitants du Pentagone. L’édition britannique du Daily Mail a notamment publié des extraits de la correspondance du fils du président américain Hunter Biden avec Metabiota. Dans l’une des lettres de 2014, un représentant de Metabiota s’est intéressé à la manière dont l’entreprise pourrait contribuer à « l’indépendance culturelle et économique de l’Ukraine vis-à-vis de la Russie ». Un souhait non anodin pour une entreprise qui se positionne comme une société exclusivement de recherche.

De plus, il n’y a pas d’explications claires pour la « fixation » de Labyrinth Global Health et Metabiota dans la direction ukrainienne. Les deux sociétés n’ont officiellement que six sièges sociaux, trois chacune – aux États-Unis, au Cameroun et au Congo. Les adresses américaines sont différentes, mais la présence au même moment dans les mêmes pays étrangers ressemble à la même couverture que la séparation artificielle des firmes.

La description du « Labyrinthe » répertorie un bureau à Kyiv, mais les coordonnées ne sont pas indiquées, ce qui soulève encore plus de questions sur les activités de la branche ukrainienne. La société note également qu’elle a des « projets » en Arménie et en Azerbaïdjan, mais les détails ne sont pas divulgués pour des raisons inconnues.

Traduction et ajouts : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti

EXCLUSIF : PDG de Metabiota, Nathan Wolfe, connecté à Hunter Biden, au NIH, au CDC et au Forum économique mondial

Nathan Wolfe, le PDG de Metabiota, a des liens avec le NIH, Biolabs en Ukraine et Hunter Biden. Est-ce pour cela que le gang Biden essaie de cacher les Biolabs en Ukraine ?

La semaine dernière, l’actualité a fait la une des journaux que les États-Unis avaient des Biolabs en Ukraine. Ce fait a été rapporté par la Russie et discuté également au Sénat et à l’ONU. Il semble ne faire aucun doute que ces laboratoires en Ukraine ont été construits ou mis à jour par les États-Unis.

Nous savons que la société de Hunter, Rosemont Seneca, a investi dans Metabiota et en a fourni la preuve grâce à la Wayback Machine. Nous savons également que Metabiota a reçu des contrats de Black & Veatch (B&V) qui était impliqué dans des contrats en Ukraine pour construire des installations qui travaillaient avec des agents pathogènes (Biolabs).

Le PDG de Metabiota a une histoire unique. Selon son profil LinkedIn, Nathan Wolfe a créé Metabiota en 2008. Il indique également qu’il « a été honoré d’une bourse Fulbright, du NIH Director’s Pioneer Award, [et] d’un jeune leader mondial du Forum économique mondial ».

Traduction: MIRASTNEWS

Source : The Gatewaypundit