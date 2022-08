Le 9 août, les forces dirigées par la Russie ont remporté une nouvelle victoire dans la périphérie sud-est de la ville de Soledar.

Après que les contre-attaques des forces armées ukrainiennes aient été repoussées, les unités alliées ont réussi à établir un bastion sur le territoire de l’usine KNAUF. Les commandants du 6e régiment cosaque de la LPR et de l’unité Akhmat des forces spéciales tchétchènes des gardes russes qui ont pris part à l’offensive ont confirmé les gains.

Au sud de Soledar, des unités des forces dirigées par la Russie avancent vers Kodema. Les combats se poursuivent à la périphérie est du village.

Dans la région de Seversk, les batailles de position se poursuivent dans les villages de Serebryanka, Ivano-Dariivka et Verkhnekamensk.

Après l’entrée des forces alliées dans Bakhmut, les combats se poursuivent à la périphérie est de la ville.

Au milieu des rapports sur la prochaine contre-offensive des forces ukrainiennes dans les régions du sud, les défenses ukrainiennes dans le Donbass se sont fissurées.

Les forces de la RPD ont avancé à Peski. Les unités ukrainiennes ont été repoussées dans la périphérie nord-ouest de la ville. Le commandement militaire ukrainien est contraint de préparer une nouvelle ligne de défense à Vodiane et Pervomaisky.

Les forces ukrainiennes envoyées dans les régions du sud pour l’offensive déclarée seraient de retour dans la région de Donetsk en raison de lourdes pertes à Peski, Maryinka et Avdiivka.

En réponse aux gains des forces alliées, les forces ukrainiennes continuent de bombarder des civils à Donetsk et dans les environs.

La milice populaire de la RPD a rapporté qu’au cours de la dernière journée, 420 obus ont été tirés sur dix colonies différentes de la république à partir de plusieurs lance-roquettes, y compris les systèmes HIMARS, Hurricane et Grad. À la suite du bombardement, quatre civils ont été tués et 17 autres ont été blessés.

Le quartier général de la défense territoriale de la RPD a mis en garde contre les nouvelles attaques avec des mines PFM-1 sur les zones civiles par la partie ukrainienne. Jusqu’à présent, au moins 32 civils ont été blessés par des mines ukrainiennes, dont l’un est décédé des suites de ses blessures.

À son tour, le département américain de la Défense a déclaré un autre programme d’aide militaire à l’Ukraine. Le 18e prélèvement présidentiel est le plus important à ce jour et il vaut 1 milliard de dollars. Le paquet comprend des munitions pour les systèmes d’artillerie de roquettes et d’obusiers à haute mobilité qui sont utilisés pour les attaques contre les civils.

Parmi les articles inclus dans le dernier package figurent des munitions supplémentaires pour le HIMARS; 75 000 cartouches de munitions d’artillerie de 155 mm ; vingt systèmes de mortier de 120 mm et 20 000 obus de mortier de 120 mm ; des munitions pour les systèmes nationaux avancés de missiles sol-air, ou NASAMS ; et 1 000 Javelin et des centaines de systèmes anti-blindage AT4.

Des véhicules blindés Kirpi turcs repérés sur les lignes de front du Donbass

Kirpi MRAP de l’armée turque en service quelque part dans le sud de la Turquie.

Le 9 août, les premières colonnes de véhicules Kirpi, protégés contre les embuscades et résistants aux mines, de fabrication turque, ont été repérées en Ukraine avec les forces armées ukrainiennes.

Selon le député de la Verkhovna Rada d’Ukraine du parti de Zelensky Serviteur du peuple Yuri Misyagin, 50 véhicules blindés sont déjà en première ligne. 150 véhicules supplémentaires seraient livrés de Turquie dans un proche avenir.

L’armée turque utilise ces véhicules pour des opérations dans les provinces syriennes d’Alep et d’Idlib.

Les BMC Kirpis sont principalement utilisés par les troupes turques dans les missions de patrouille conjointes turco-russes en Syrie et dans d’autres opérations. Au cours des dernières années, la Turquie a fourni en masse à ses « mandataires modérés » dans les provinces syriennes d’Alep et d’Idlib diverses armes et équipements, y compris des Kirpis.

Le véhicule protégé contre les embuscades résistant aux mines Kirpi est conçu et fabriqué par BMC pour les besoins des forces terrestres turques. Il dispose d’une coque blindée qui offre une protection contre les obus perforants et les éclats d’obus d’artillerie. La partie inférieure en forme de V offre une protection contre les grenades et les mines terrestres.

Le Kirpi comprend des sièges amortisseurs et des accessoires intérieurs, un système GPS, une caméra de recul et un système d’extinction automatique des incendies. Le véhicule a cinq ports de tir et quatre fenêtres pare-balles de chaque côté du compartiment des troupes ainsi qu’une position blindée pour le tireur sur le toit. Selon la modification, le Kirpi peut être armé d’une mitrailleuse de 7,62 mm ou de 12,7 mm ou de stations d’armes télécommandées. Les passagers entrent et sortent du compartiment des troupes par une rampe à commande hydraulique à l’arrière de la coque.

Spécifications Kirpi :

Masse : environ 16 000 kg

Longueur : 6,0-7,075 m (selon la version)

Largeur : 2,51 m

Hauteur : 86m

Équipage : 3 + 10-12

Vitesse maximale : 100km/h

Portée opérationnelle : 800 km

