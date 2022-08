Une université américaine admet qu’elle a peut-être enfreint la loi dans le cadre d’un contrat avec le laboratoire de Wuhan

La branche médicale de l’Université du Texas (UTMB) a admis qu’elle avait peut-être violé la loi dans son contrat avec Wuhan Lab et a déclaré qu’elle assumerait la responsabilité des dispositions de confidentialité mal rédigées en conflit potentiel avec les lois applicables de l’État.

Un laboratoire de biosécurité de premier plan aux États-Unis a admis qu’il avait peut-être enfreint la loi en négociant des contrats « mal rédigés » avec trois laboratoires de biosécurité renommés en Chine.

Les trois contrats accordaient aux laboratoires chinois le droit de supprimer les «fichiers secrets» de n’importe quelle phase de leur collaboration, y compris celle avec l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Le protocole d’accord (MOU) de 2017 que la branche médicale de l’Université du Texas (UTMB) a signé avec le laboratoire de Wuhan, qui a été rendu public en avril, stipule que « la partie a le droit de demander à l’autre de détruire et/ou de restituer le secret fichiers, matériaux et équipements sans aucune sauvegarde. »

La déclaration indique que le large engagement de confidentialité, qui est renouvelable tous les cinq ans, s’applique à « tous les documents, données, détails et matériaux de coopération et d’échange ».

Le WIV, qui est situé dans la ville où COVID-19 s’est propagé pour la première fois, a attiré l’attention du monde entier en tant que source possible du virus. Le WIV a depuis longtemps entrepris des recherches sur les coronavirus avec un financement américain. Les accords de confidentialité ont suscité des inquiétudes quant à savoir si des informations importantes ont pu être cachées au public en raison de la tendance de Pékin à restreindre les discussions sur la cause de l’épidémie de COVID-19.

Ces exigences de confidentialité peuvent avoir violé la loi de l’État, a récemment admis la Texas Medical University.

‘Surveillance’

Des documents obtenus pour la première fois par le groupe de recherche d’investigation U.S. Right to Know montrent que l’université a récemment révélé qu’elle avait signé des contrats avec des dispositions de confidentialité identiques avec deux autres laboratoires de biosécurité de haut niveau en Chine – l’Institut de recherche vétérinaire de Harbin dans la province chinoise du Heilongjiang et l’Institut de biologie médicale à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan. Le WIV et les deux bâtiments abritent ensemble les trois seuls laboratoires de Chine dotés de la plus haute certification en matière de biosécurité.

L’université a déclaré qu’elle avait fait une « omission » qui avait abouti à l’inclusion de la disposition « mal rédigée ».

« La branche médicale de l’Université du Texas (UTMB) assume la responsabilité de la surveillance en autorisant les protocoles d’accord (MOU) à inclure une disposition de confidentialité mal rédigée en conflit potentiel avec les lois de l’État applicables », a déclaré un porte-parole de l’université.

En découvrant la bévue, l’institution a déclaré qu’elle « a immédiatement résilié tout protocole d’entente contenant un langage contraire à la loi et à la politique ».

« Une révision des processus et des pratiques à l’UTMB est en cours, et de nouveaux niveaux de contrôle des procédures sont mis en place », a déclaré le porte-parole.

L’UTMB a refusé de dire quand elle a identifié « l’erreur » ou quand elle a mis fin aux protocoles d’accord. Les conditions de confidentialité continueront cependant de s’appliquer même « après leur résiliation », selon les documents.

Au cours de ses années de collaboration avec les trois installations chinoises, le Galveston National Laboratory de l’UTMB, l’un des deux laboratoires nationaux de bioconfinement financés par des subventions fédérales américaines, a formé des experts chinois en biosécurité et mené des initiatives de recherche coopérative. En 2013, il a commencé à travailler avec le WIV.

Les accords, selon l’institution, ont eu peu d’effets tangibles.

« L’UTMB confirme qu’aucun document ou information confidentielle n’a été détruit, et qu’il n’y a jamais eu de demande de destruction de documents », a déclaré le porte-parole. « Il n’y a eu aucun engagement financier avec l’une des institutions chinoises en question ou collaboration avec des scientifiques chinois concernant la recherche sur les coronavirus. »

Le militant pour la biosécurité Edward Hammond, qui a exigé plus de transparence au laboratoire de Galveston, n’a pas été convaincu par la position de l’université.

« C’est déconcertant pour moi que cela ait pu arriver », a-t-il déclaré en ajoutant « Est-ce de la négligence, comme le suggère l’UTMB, ou est-ce qu’il se passe autre chose? »

Cette vue aérienne montre le laboratoire P4 (C) sur le campus de l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, province du Hubei, Chine, le 27 mai 2020.

LeDuc

Les trois contrats ont été signés par James LeDuc, alors directeur du laboratoire de Galveston.

Selon des courriels précédemment révélés, LeDuc a contacté les meilleurs scientifiques du WIV en charge des projets de coronavirus de chauve-souris dans les mois qui ont suivi l’épidémie de COVID-19 dans le but de les aider à réduire les critiques concernant le rôle de l’installation dans la pandémie.

Il a envoyé un e-mail au directeur adjoint du laboratoire P4 du WIV, le virologue Shi Zhengli, en avril 2020, partageant un document qu’il avait écrit pour le sous-comité des affaires étrangères de la Chambre sur la surveillance et les enquêtes pour discuter de la théorie des fuites de laboratoire.

« Veuillez lire attentivement et apporter les modifications que vous souhaitez. Je veux que cela soit aussi précis que possible et je ne veux certainement pas déformer l’une de vos précieuses contributions », a-t-il déclaré à Shi, qui a ensuite renvoyé par e-mail un document avec ses modifications.

LeDuc semble avoir changé d’avis sur le sujet. Il faisait partie d’une trentaine de scientifiques et de professionnels de la santé publique qui ont exigé en juin un contrôle plus strict du financement d’études pathogènes pouvant causer une pandémie.

« Trou de mémoire »

Le partenariat entre l’UTMB et le labo chinois suscite l’intérêt du Congrès.

Le représentant Chip Roy (R-Texas) a écrit à LeDuc en juillet pour exprimer sa préoccupation concernant l’accord UTMB.

« Bien que l’UTMB ne soit peut-être pas le seul, cela soulève de sérieuses inquiétudes quant au fait qu’un bénéficiaire important de l’argent des contribuables fédéraux conclurait un accord avec une entité étrangère – mais surtout un adversaire – avec une disposition de «trou de mémoire» aussi flagrante qui autorise la destruction sur demande du matériel de recherche et des fichiers », écrit-il dans la lettre.

Le représentant Chip Roy (R-Texas) témoigne lors d’une audience de la Chambre devant le Comité de contrôle et de réforme, à Washington le 12 juillet 2019.

« À première vue, cela semble enfreindre les lois sur la conservation des dossiers et les exigences imposées aux bénéficiaires de subventions au NIH [National Institutes of Health]. »

Le législateur a déclaré qu’il voulait « aller au fond des origines de COVID-19 et de l’implication américaine dans les recherches extrêmement dangereuses de la Chine communiste ».

« Les accords de partage de données entre le PCC et des entités américaines, y compris la branche médicale de l’Université du Texas, sont profondément préoccupants », a déclaré Roy. « De tels accords sont particulièrement alarmants étant donné la volonté démontrée du PCC de tordre et de subvertir la recherche scientifique pour l’adapter à son programme politique hostile. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia