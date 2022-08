CBS supprime un documentaire sur l’aide militaire à l’Ukraine après la pression du gouvernement ukrainien

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a appelé à une enquête sur le documentaire, qui a révélé que la plupart de l’aide militaire n’arrivait pas aux premières lignes

CBS News a retiré un documentaire qu’il a brièvement publié dimanche après la pression du gouvernement ukrainien. Le documentaire original (regardez-le ici) diffusé par CBS a examiné le flux d’aide militaire à l’Ukraine et a cité une personne familière avec le processus qui a déclaré en avril que seulement 30 % des armes arrivaient sur la ligne de front.

« Toutes ces choses traversent la frontière, puis quelque chose se passe, un peu comme 30% d’entre elles atteignent leur destination finale », a déclaré Jonas Ohman, le fondateur de Blue-Yellow, une organisation basée en Lituanie qui, selon CBS, a rencontré avec et fournissant de l’aide aux unités de première ligne en Ukraine depuis le début de la guerre dans le Donbass en 2014. « 30-40%, c’est mon estimation », a déclaré Ohman.

Après que le documentaire ait suscité l’indignation du gouvernement ukrainien, il a été retiré d’Internet par CBS. Dans une note de l’éditeur, CBS a déclaré avoir modifié l’article publié avec le documentaire et que le documentaire lui-même était « mis à jour ».

La note de l’éditeur a également insisté sur le fait qu’Ohman a déclaré que la livraison d’armes en Ukraine s’était « considérablement améliorée » depuis qu’il avait filmé avec CBS en avril, bien qu’il n’ait pas proposé de nouvelle estimation du pourcentage d’armes livrées.

La note de l’éditeur a également déclaré que le gouvernement ukrainien avait noté l’attaché de défense américain Brig. Le général Garrick M. Harmon est arrivé à Kyiv en août pour « le contrôle et la surveillance des armements ». Les attachés de défense sont des officiers militaires en poste dans les ambassades américaines qui représentent les intérêts du Pentagone dans le pays. Auparavant, il n’était pas clair s’il y avait une quelconque présence militaire à l’ambassade des États-Unis à Kyiv après sa réouverture en mai.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que la rétractation de CBS n’était pas suffisante et a appelé à une enquête sur le documentaire. « Bienvenue, première étape, mais ce n’est pas suffisant … Il devrait y avoir une enquête interne pour savoir qui a permis cela et pourquoi », a-t-il écrit sur Twitter.

Dans le documentaire, Ohman a décrit la corruption et la bureaucratie qu’il doit contourner pour fournir de l’aide à l’Ukraine. « Il y a comme des seigneurs du pouvoir, des oligarques, des acteurs politiques », a-t-il déclaré. ‘Le système lui-même, c’est comme,’ Nous sommes les forces armées de l’Ukraine. Si les forces de sécurité le veulent, eh bien, les Américains nous l’ont donné. « C’est un peu comme des jeux de pouvoir toute la journée, et donc finalement les gens ont besoin de ce truc, et ils vont vers nous. »

D’autres rapports ont montré qu’il n’y a pratiquement aucune surveillance des milliards de dollars d’armes que les États-Unis et leurs alliés déversent en Ukraine. CNN a rapporté en avril que les États-Unis n’avaient « presque aucune » capacité à suivre les armes qu’ils envoient une fois qu’elles entrent en Ukraine. Une source informée sur les services de renseignement américains l’a décrit comme la chute des armes dans un « grand trou noir ».

