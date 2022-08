Comment le sida s’est déchaîné sur l’Afrique

Quelle que soit la réalité sur la façon dont le sida a commencé, les Africains portaient le poids du fardeau. C’est l’histoire de la façon dont le sida s’est déchaîné sur l’Afrique. Et s’il s’avérait que le sida était une erreur médicale occidentale, alors les attitudes occidentales pour aider l’Afrique et l’Asie à faire face à leurs épidémies en spirale devraient changer.

Au cours des dernières décennies, l’intérêt pour le sida et l’Afrique a progressivement augmenté, rapporte le Guardian. Cela est dû à des circonstances telles que les remarques inopportunes du président sud-africain de l’époque doutant que le VIH soit véritablement la cause du sida, qui ont donné à la théorie dormante du professeur Peter Duesberg une publicité imméritée. Enfin, des contributions majeures ont été fournies par des contributeurs étrangers, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni.

La principale théorie à laquelle plusieurs personnes souscrivent était que le vaccin antipoliomyélitique oral expérimental (VPO), CHAT, qui a été administré à plus d’un million de nouveau-nés, d’enfants et d’adultes dans les anciens territoires belges d’Afrique centrale entre 1957 et 1960, était ce qui provoqué la pandémie du sida. Il est maintenant largement reconnu que le virus de l’immunodéficience simienne (VIS) du chimpanzé commun est l’ancêtre direct du VIH-1. Les vaccins contre la poliomyélite ont été développés pour la première fois à la fin des années 1950 en utilisant des cellules de reins de singe, mais des preuves suggèrent que certains lots du vaccin CHAT – qui a été utilisé pour immuniser les enfants en Afrique – ont plutôt été produits dans des cellules de chimpanzé.

Cependant, la majorité des chercheurs sur le sida continuent de soutenir la théorie selon laquelle le virus a d’abord été contracté par un chasseur ou une marchande qui a tué un chimpanzé pour la viande de brousse et qui a peut-être eu les mains blessées. Lorsque vous êtes invité, « Pourquoi maintenant? » La réponse des partisans des « coupures du chasseur » est que c’est probablement la décolonisation, qui a conduit à l’urbanisation et à de nouvelles interactions sexuelles, qui a permis au virus acquis du chimpanzé de se libérer de son foyer rural, de se propager dans un environnement urbain, puis de se propager à travers l’Afrique.

La notion de coupe du chasseur semble plausible à première vue. D’autre part, la théorie CHAT correspond bien mieux aux données existantes. Par exemple, il est maintenant reconnu que les chercheurs du CHAT ont gardé 400 chimpanzés dans leur camp à Lindi, près de Stanleyville (aujourd’hui Kisangani), dans l’ancien Congo belge, entre 1956 et 1958. Parmi eux, plus de 300 ont été sacrifiés après avoir été utilisés pour tester le vaccin contre la poliomyélite. Un nombre croissant de témoins affirment que les reins et le sang ont été prélevés juste avant le sacrifice, puis envoyés dans des flacons à Philadelphie et en Belgique, où le vaccin CHAT utilisé en Afrique a été produit.

Ensuite, il y a les liens surprenants entre les sites de vaccination CHAT et l’apparition précoce du sida. Les mêmes villes et villages où le CHAT était fourni dans les années 1950 sont à l’origine de 64% des premiers cas de sida observés en Afrique (jusqu’en 1980 inclus). Ces emplacements se trouvaient tous dans les anciens territoires belges du Congo, du Rwanda et du Burundi. De plus, chacun des 46 premiers échantillons de sang séropositifs en Afrique provenait d’un rayon de 220 km autour d’un site de vaccination CHAT.

L’hypothèse CHAT est raisonnable, bien qu’elle n’ait pas été vérifiée, selon les critiques de The River. Cependant, des chercheurs sous la direction de Bette Korber ont estimé que le dernier ancêtre commun de toutes les variantes modernes du VIH-1 – qu’ils ont surnommé « le virus Eve » – a vécu vers 1931, plus ou moins 10 à 20 ans. Korber a estimé que l’hypothèse de la vaccination contre la poliomyélite était « hautement improbable » étant donné que c’était avant le début des essais CHAT.

De nombreux journalistes américains ont conclu que ces données théoriques ont résolu le problème, ce qui n’a certainement pas été le cas. Gerry Myers, mentor et ancien employeur de Korber, argumenterait alors contre sa position lors de la conférence de la Royal Society en soulignant que les nouvelles données sont plus cohérentes avec la théorie CHAT qu’avec la théorie du chasseur de coupures, et que la datation de Korber ne fournit aucune information sur le moment de la transmission des SIV des chimpanzés à l’homme.

Le biologiste Bill Hamilton, qui pendant de nombreuses années a été l’un des principaux partisans de la théorie CHAT parmi les scientifiques, a été le premier à suggérer la conférence. Il s’est rendu à Kisangani pour recueillir des échantillons de fèces de chimpanzés afin de déterminer si l’un d’entre eux était infecté par le SIV. Kisangani était alors en pleine guerre civile. Tragiquement, il a attrapé le paludisme et est décédé peu après son arrivée en Angleterre.

Hamilton et d’autres qui pensent que l’hypothèse CHAT mérite une audition équitable ont fait l’objet d’un déluge d’insultes publiques et privées inhabituelles, affirmant que tous ceux qui étaient impliqués dans l’organisation de la réunion de Londres étaient opposés à la science.

En fait, il existe des raisons impérieuses de poursuivre le discours que tant de personnes aimeraient faire taire. L’un des avantages de comprendre comment une maladie s’est développée est qu’elle conduit généralement à une meilleure compréhension de la façon de la traiter, de la prévenir ou de l’atténuer. Un autre point à considérer est que le récit du CHAT a des implications importantes pour la pratique médicale et scientifique future à un moment où nous pourrions être prêts à nous lancer dans des traitements biomédicaux supplémentaires bien intentionnés, mais peut-être plus nocifs. Il s’agit notamment de la xénotransplantation (le transfert d’organes d’animaux à l’homme, ainsi que de tout virus non découvert pouvant être présent) et des essais de vaccinations vivantes contre le sida (qui ont le potentiel de se recombiner avec des variantes existantes du VIH, avec un effet dévastateur).

En juin 1981, un médecin missionnaire allemand, Margerete Bundschuh, a rencontré cinq femmes des districts frontaliers ougandais atteintes de maladies bactériennes rares de l’aine et de l’anus, ainsi qu’un homme dont le pénis était « à moitié pourri ». «Nous avons eu les impressions – infection sexuelle, trois à six mois de lente détérioration, puis maladie aiguë et décès. A cette époque, il n’y avait pas de longue période de Sida indétectable », a-t-elle écrit par la suite. Bundschuh travaillait à l’hôpital de Mugana, dans le nord de la Tanzanie, sur le chemin des passeurs menant au lac Victoria et à Kasensero, qui verra ses premiers cas quelques mois plus tard.

Les habitants de Tanzanie ont surnommé la nouvelle maladie « Juliana », tandis que les Ougandais l’ont surnommée « Slim ». Cet élément à lui seul réfute les arguments de Peter Duesberg selon lesquels l’épidémie de sida en Afrique est essentiellement un ensemble de maladies anciennes auxquelles les médecins occidentaux ont donné un nouveau nom.

Alors, comment le VIH-1 est-il arrivé à la frontière entre l’Ouganda et la Tanzanie ? Cette région productrice de café attire un grand nombre de travailleurs migrants hutu du Burundi et du Rwanda, donc l’un d’entre eux aurait pu être le transporteur. Cependant, il y a une autre raison.

Des centaines de milliers de réfugiés tutsis ont échappé aux conflits ethniques au Rwanda au début des années 1960. 3 000 d’entre eux ont été transportés à cet endroit et encouragés à s’installer en 1962. Ils venaient de Butare et de Nyanza, deux des quatre «territoires» du Rwanda où la vaccination CHAT a été délivrée. Peu de temps après, un garçon de deux ans de l’une des communautés d’implantation est décédé d’un sarcome de Kaposi agressif, qui aurait pu être un des premiers cas du sida.

Plus tard, la même région a été soumise à une série de bouleversements. En 1978, l’armée d’Idi Amin a envahi le saillant de Kagera, dans le nord de la Tanzanie, et Julius Nyerere a convoqué 45 000 hommes pour l’affronter. Ils se sont entraînés avec diligence pour la contre-invasion pendant trois mois.

Sept mille soldats de la 207e brigade dormaient dans une plaine herbeuse ouverte près de Bugandika. Les habitants ont déclaré qu’il y avait eu de nombreux viols et que « les soldats allaient et venaient des maisons du village. Il y a eu de nombreux divorces. Les filles et les mères venaient ici de loin pour la viande et la bière. Bugandika, au pied de la route des passeurs, n’est qu’à neuf kilomètres de l’hôpital de Mugana.

Il semble plausible qu’un individu qui a passé un certain temps dans ce camp, qu’il s’agisse d’un soldat ou d’une invitée, ait déjà été infecté par le VIH et qu’une graine ait été plantée dans un environnement fertile, similaire à ce qui s’est passé dans les bains publics homosexuels en Amérique à l’époque même période. Le 207e a parcouru un chemin différent au nord de Bugandika que les autres brigades tanzaniennes. Il a traversé l’Ouganda à Kyebe, la colonie de Joseph Ssebyoto-Lutaya, puis a poussé vers le nord à travers Kyotera et Masaka jusqu’à Kampala, où il a occupé jusqu’au retrait de la Tanzanie en 1981. En 1987, un quart des femmes de Masaka et Kampala étaient séropositives, et Kyebe et Kyotera étaient bien connus comme épicentres du sida.

L’Ouganda a lancé le premier programme de lutte contre le sida en Afrique en 1987 et a lancé un programme d’éducation sanitaire qui persiste à ce jour, avec des affiches, des publicités télévisées, des cours dans les écoles et les villages et la célèbre émission de radio Straight Talk. Les avantages sont évidents à observer. Le président Yoweri Museveni a récemment déclaré que la prévalence nationale (adulte) du VIH avait chuté de 30 % en 1992 à moins de 10 % aujourd’hui.

Quelle que soit la réalité sur la façon dont le sida a commencé, les Africains portaient le poids du fardeau. Les Africains représentaient environ 15 millions des 19 millions de personnes décédées dans le monde. Le sida tuerait la moitié des jeunes de 15 ans au Zimbabwe, au Botswana et en Afrique du Sud. Ce fut une tragédie extraordinaire, et elle a exigé une réaction sans précédent.

Pour avoir une idée de la gravité de la situation en Afrique à l’époque, lorsque la Conférence de Durban sur le sida a commencé, les médecins et scientifiques africains déclaraient que l’Afrique avait désespérément besoin :

des aiguilles, des seringues, des gants, des blouses et des équipements de protection supplémentaires, afin que le virus ne soit pas inutilement transféré à des professionnels de la santé ou à d’autres patients.

médicaments supplémentaires pour traiter les symptômes du sida.

solutions antiseptiques supplémentaires et perfusions IV; plus de linge, de literie et de lits.

plus de trousses de dépistage du VIH.

des fonds supplémentaires pour la formation et le soutien des médecins, des infirmières et des conseillers.

plus de préservatifs.

une plus grande éducation à la santé avec un accent plus fort, en particulier pour les enfants, répéter deux fois.

C’étaient des solutions faciles qui étaient efficaces et pouvaient sauver des vies. Au contraire, très peu de personnes pouvaient se permettre des traitements antirétroviraux, et la majorité des pays africains ne disposaient pas des systèmes de santé nécessaires pour distribuer et superviser les médicaments.

Si la théorie du vaccin antipoliomyélitique oral devait s’avérer exacte, une leçon horriblement douloureuse serait finalement apprise. De nombreux vaccins sauvent des vies. Mais avant d’être mis à disposition, les nouveaux vaccins, y compris ceux contre le VIH, doivent subir des tests approfondis et adéquats. Il en va de même pour les nouvelles procédures génétiques et médicinales ; elles doivent être soigneusement examinées, même si cela coûte plus cher et retarde tout avantage éventuel.

Cependant, s’il s’avérait que CHAT/Aids avait raison, cela ne profiterait à personne si les chercheurs originaux, ou les institutions ou gouvernements qui les ont financés, étaient tenus légalement responsables. Au cœur de l’histoire de la vaccination CHAT, il s’agissait d’essayer d’aider les gens plutôt que de les tuer. Le CHAT, comme les précédents vaccins contre la poliomyélite, a d’abord été testé sur des personnes handicapées, puis sur des criminels. Enfin, leurs seigneurs coloniaux « se sont portés volontaires » pour la vaccination d’un million d’Africains.

Certains fabricants de vaccins présentent désormais cette technique comme une tentative héroïque de lutte contre les épidémies de poliomyélite en Afrique. C’est surtout faux. La poliomyélite était un fléau occidental dans les années 1950, mais à l’âge de cinq ans, 95 % des Africains étaient naturellement immunisés contre le virus. Essentiellement, la grande majorité des vaccinés africains par CHAT ont été utilisés comme cobayes pour tester l’innocuité d’un vaccin occidental.

Le vaccin contre le sida a été développé contre le sous-type B du VIH-1, également connu sous le nom de virus euro-américain, qui est rarement, voire jamais, détecté en Afrique. Des chercheurs ougandais disent qu’ils veulent voir si un vaccin contre un sous-type peut protéger contre d’autres, et ils pensent que les fabricants de vaccins ont promis un vaccin contre les sous-types A et D (ce qui était courant en Ouganda) d’ici deux ou trois ans. Cependant, les preuves des essais sur les chimpanzés ont indiqué qu’un vaccin conçu pour protéger contre un sous-type ne se défendait pas contre les autres. Alors, les erreurs du passé se répétaient-elles ?

Si le sida était une erreur médicale occidentale, alors les attitudes occidentales à aider l’Afrique et l’Asie à faire face à leurs épidémies en spirale doivent changer. À tout le moins, cela impliquerait que les gouvernements occidentaux (en particulier ceux des États-Unis et de la Belgique) assument la responsabilité de la dévastation créée par le paternalisme et les bévues du passé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia