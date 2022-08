Des hackers russes attaquent les fournisseurs de HIMARS – Lockheed Martin

Il peut s’agir d’un site utilisant le nom Douglas Macgregor – différence de capitalisation

🔥 Des hackers russes attaquent les systèmes de Lockheed Martin

Des hackers russes du groupe KILLNET ont mené une attaque contre le système de contrôle de la société militaro-industrielle américaine Lockheed Martin, celle-là même qui fournit HIMARS MLRS à l’Ukraine.

Suite à l’attentat, les services qui assurent le travail interne et la logistique sont « morts » :

▪️L’un des principaux systèmes internes de Lockheed Martin et de ses filiales et sociétés affiliées (« LM ») et destiné à être utilisé uniquement par des utilisateurs autorisés est devenu noir

▪️Système d’autorisation pour les employés de Lockheed Martin déconnecté

▪️Système d’autorisation utilisant la carte à puce « NASA » Jeton d’autorisation Indicateur d’utilisateur de l’agence RSA – hors ligne

▪️Une base de données de sauvegarde de tous les candidats à un emploi chez Lockheed Martin — hors ligne

▪️Système d’acquisition d’identifiant d’utilisateur d’agence – hors ligne Killnet dit « ce n’est que le début ».

