L’armée américaine passe en contrebande des dizaines de pétroliers chargés de pétrole syrien volé

Biden vole plus de pétrole syrien chargé sur des dizaines de pétroliers

Les forces de Biden opérant illégalement dans le nord de la Syrie ont expédié un autre convoi de pétroliers chargés de pétrole syrien volé depuis la région syrienne de Jazira (Hasakah, Deir Ezzor, Raqqa) et les ont introduits clandestinement en Irak.

Des sources locales ont déclaré à l’agence de presse syrienne, Sana, qu’un convoi de 60 véhicules, dont la plupart sont chargés de pétrole syrien volé, en plus de camions transportant des engins militaires pour les forces de Biden, a été vu quittant la campagne de Hasakah dans le nord-est de la Syrie et se dirigeant vers l’Irak à travers le franchissement illégal de la frontière d’Al Walid.

Ce dernier vol par la junte « inclusive et diversifiée » de la superpuissance mondiale fait suite au convoi de 31 véhicules de mardi dernier, dont certains étaient des pétroliers chargés de pétrole syrien volé et introduits clandestinement en Irak par le même passage frontalier illégal d’Al Walid.

Les deux convois étaient escortés par des véhicules blindés de l’armée américaine.

Les États-Unis n’ont pas besoin des petites quantités de pétrole syrien qu’ils volent, au moment où ces pétroliers atteindraient les territoires de l’UE, les pétroliers eux-mêmes consommeraient un bon volume de carburant de ce qu’ils transportent, cela pourrait être une affaire sombre par l’une des familles criminelles de Biden, les Clinton, les Pelosis ou certains de leurs assistants, nous n’en sommes pas sûrs, le fou turc Erdogan, par le biais de son partenariat avec la mafia turque, vendait le pétrole syrien volé à Israël et en donnait une partie aux groupes terroristes qu’il parraine en Syrie, les forces de Biden pourraient également faire de même.

Quelle que soit la destination du pétrole syrien volé, les principaux perdants sont les Syriens qui font face à de graves pénuries de carburant dont ils ont désespérément besoin pour cuire leur pain, chauffer leurs maisons, travailler sur leurs terres agricoles et se déplacer dans leur vie quotidienne. C’est la même politique maléfique des États-Unis consistant à punir collectivement le peuple syrien, surmontée de sanctions paralysantes et d’un blocus par les États-Unis et ses comparses européens et régionaux afin de les pousser à l’émeute contre leur propre gouvernement et à effectuer un changement de régime, ils ont échoué jusqu’à présent en Syrie. malgré toute la terreur que les États-Unis ont parrainée et leurs agressions directes et crimes de guerre commis contre le peuple syrien au cours des 11,5 dernières années.

Violer la souveraineté de la Syrie est très bien pour les mondialistes dirigés par «l’alliance défensive» de l’OTAN, Dieu ne plaise que ce soit l’Ukraine ou la province chinoise de Taiwan, alors ils commenceront à inonder les scènes du monde avec leurs larmes de crocodile.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Syria News