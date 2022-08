Ministère de la Défense: les forces armées russes ont détruit 50% du personnel de deux brigades des forces armées ukrainiennes en RPD

MOSCOU, 11 août – RIA Novosti. Les troupes russes ont tué plus de la moitié des soldats de deux brigades ukrainiennes opérant dans la République populaire de Donetsk, selon un rapport du 11 août du ministère de la Défense.

« À la suite d’opérations de combat offensives actives des forces alliées, plus de 50% du personnel des 14e et 66e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes dans les directions Artyomovsky et Avdeevsky ont été éliminés. Désertion massive et abandon non autorisé de leurs prises de position par les nationalistes ont été enregistrées », a indiqué le ministère.

En outre, au cours de la dernière journée, l’aviation, les forces de missiles et l’artillerie ont frappé 20 postes de commandement des forces armées ukrainiennes, huit dépôts de munitions, détruit un dépôt de missiles et d’armes d’artillerie près de Kharkov et un localisateur de guidage du système de défense aérienne S-300 près de Kramatorsk. .

Dans le cadre de la lutte contre la batterie, il a été possible de supprimer trois pelotons du Grad MLRS, deux pelotons de canons Akatsiya et trois pelotons d’obusiers D-30 en position de tir.

Des chasseurs des Forces aérospatiales ont abattu un hélicoptère Mi-24 près de Nikopol.

Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit sept drones et intercepté quatre obus MLRS dans les airs.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le chef de l’Etat, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti