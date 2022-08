Pas un seul navire transportant des céréales ukrainiennes n’a atteint les pays africains ou asiatiques affamés, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé des doutes quant à la sincérité des préoccupations des pays occidentaux en matière de sécurité alimentaire mondiale, notant que les navires chargés de céréales en provenance des ports ukrainiens de la mer Noire se dirigent principalement vers l’Occident, plutôt que vers des pays africains ou asiatiques affamés.

S’exprimant lors d’un point de presse jeudi, Ivan Nechaev, directeur adjoint du département de l’information et de la presse du ministère, a déclaré que « jusqu’à présent, aucun navire transportant des céréales n’a atteint les côtes des pays affamés d’Afrique ou d’Asie du Sud ».

« Ils vont principalement vers les ports occidentaux, et la gamme de marchandises exportées n’est principalement pas du blé, mais des grains de maïs et de l’huile de tournesol, ce qui jette un doute sur la sincérité de ces voix occidentales selon lesquelles la sécurité alimentaire mondiale dépend de l' »accord sur les céréales », », a déclaré Nechaev, faisant référence au récent accord entre Moscou et Kiev qui a permis la reprise des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens.

Avant l’accord, Kiev et ses partisans occidentaux accusaient Moscou d’empêcher délibérément les expéditions de nourriture et de menacer ainsi la sécurité alimentaire mondiale. Moscou a nié à plusieurs reprises ces affirmations, affirmant que l’Ukraine avait rendu les expéditions impossibles en posant des mines navales dans les voies navigables autour des ports.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a également évoqué la situation du cargo Razoni, battant pavillon de la Sierra Leone, qui a quitté Odessa le 1er août transportant 26 000 tonnes métriques d’aliments pour poulets à destination du Liban. Le navire a été refoulé de Beyrouth lundi, après que l’acheteur libanais eut refusé d’accepter l’envoi, au motif qu’il était plusieurs mois trop tard.

« Il s’est avéré qu’il n’y avait pas à bord le blé dont les Libanais avaient besoin, mais du maïs, du maïs fourrager », a déclaré Nechaev.

Les remarques de Nechaev sur les destinations des céréales ukrainiennes font écho à un récent article du New York Times. Mardi, le média a noté que depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’Istanbul le 1er août, aucun des dix navires qui ont quitté les ports ukrainiens n’était à destination du Yémen, de la Somalie ou d’autres pays confrontés à des « niveaux catastrophiques de faim ».

Pendant ce temps, le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré lundi à son homologue Mokgweetsi Masisi du Botswana que l’Ukraine s’était engagée à rester « un exportateur alimentaire fiable ».

Soulignant que la Russie est « attachée à ses obligations et attend avec impatience la réalisation effective de l’accord d’Istanbul », Nechaev a noté que l’accord comprend des accords non seulement sur l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens, mais également sur la normalisation des exportations alimentaires russes. au marché mondial.

Alors que la mise en œuvre d’une partie de l’accord est en cours depuis une semaine et demie maintenant, l’autre élément n’a pas encore été rempli, a déclaré Nechaev, exprimant l’espoir que les pays occidentaux « créeront les conditions nécessaires » pour l’accès aux engrais russes et denrées alimentaires sur les marchés mondiaux.

