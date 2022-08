« Notre peuple n’est pas du bétail » : le président du Costa Rica abolit le mandat de vaccination contre la COVID + ….

En novembre 2021, le Costa Rica est devenu le premier pays au monde à exiger que les enfants soient vaccinés contre la COVID. Mais les choses semblent avoir changé lorsque le président du Costa Rica a aboli le mandat du vaccin COVID après avoir déclaré que « notre peuple n’est pas du bétail ».

Le mandat du «vaccin» COVID a été annulé par le président nouvellement élu du Costa Rica mercredi.

« A partir d’aujourd’hui, les vaccins ne sont pas obligatoires », a déclaré le président Rodrigo Chaves Robles lors d’une conférence de presse le 3 août. « Et donc toute action entreprise contre quiconque ne veut pas être vacciné est une action contraire à la loi ».

Le président du Costa Rica récemment élu, Rodrigo Robles, annule le mandat du vaccin. Il est illégal de forcer qui que ce soit. pic.twitter.com/mFoEXh1PxD

– Dan Whipple (@DanWhipple_) 7 août 2022

Bien que Chaves, qui avait été élu en avril 2022, ait reçu un vaccin et exhorte les autres à penser également à la « vaccination », il a déclaré que sa position principale est que « fondamentalement, les gens ont la liberté de choix ».

« Mais, si vous ne voulez pas, comme je l’ai dit pendant ma campagne : les habitants du Costa Rica ne sont pas du bétail que vous battez avec un morceau de bois et que vous forcez à vous faire vacciner », a déclaré Chaves lors de la conférence de presse.

Le président du Costa Rica a souligné que la position de son pays s’aligne sur celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et la grande majorité des autres nations, affirmant que les exigences de vaccination préalable du pays sont donc « contraires aux normes internationales ».

Un rapport de l’OMS d’avril 2021 selon lequel les mandats de « vaccin » « interfèrent avec la liberté et l’autonomie individuelle » et que « il faut équilibrer le bien-être de la communauté avec les libertés individuelles » a été cité par Chaves pour étayer son argument.

Il a en outre critiqué les mandats comme étant contraires à la loi costaricaine parce que, comme il l’a noté, les représentants de la Commission nationale de vaccination et d’épidémiologie (CNVE) du pays purgeaient des mandats expirés lorsqu’ils ont émis les exigences de vaccination, rendant tous leurs actes post-mandat « non valide. »

« Nous avons réalisé que leurs mandats … ont officiellement pris fin en 2020 », a-t-il ajouté, ajoutant que cette prise de conscience est intervenue après que Chaves et son administration ont pris leurs fonctions.

« Quand on leur a dit cela, ils se sont tous tus. Ils ont dit que personne ne leur avait dit que leur mandat était terminé. Et personne n’a remis cela en question jusqu’à ce que le ministre enquête ici », a déclaré Chaves, faisant allusion au ministre de la Santé Jocelyn Chacon, qui était également présent à la conférence de presse.

Le président a ajouté qu’il avait exhorté Chacon à mettre fin aux mandats de vaccination « compte tenu des actions illégales prises par la Commission », tout en conservant les vaccinations accessibles à toute personne souhaitant se faire vacciner « dans l’exercice de sa liberté ».

Chacon a réfuté les accusations selon lesquelles l’administration costaricaine est « anti-vaccination » lors de la conférence de presse en déclarant que tous ses membres étaient « à jour » sur leurs vaccinations.

« Il y a des pays qui n’imposent pas et ont des taux de vaccination plus élevés. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être commandés : ils préfèrent qu’on leur explique les choses », a déclaré Chacon.

Une réglementation sur les vaccins COVID qui obligerait le vaccin à accéder aux entreprises non essentielles, telles que les restaurants, les centres commerciaux, les gymnases et les hôtels, a été déclarée par le Costa Rica en octobre 2021. Tous les employés du gouvernement devaient se faire vacciner, et les entreprises privées étaient autorisés à l’exiger également des membres de leur personnel.

En novembre 2021, le Costa Rica est devenu le premier pays au monde à exiger que les enfants soient vaccinés contre la COVID. Le choix a été fait une semaine seulement après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a autorisé l’administration du vaccin COVID-19 de Pfizer aux enfants âgés de 5 à 11 ans malgré le manque d’informations de sécurité adéquates et l’absence presque totale de nécessité. En faisant l’annonce obligatoire, le gouvernement du Costa Rica a fait référence à l’approbation de la FDA.

En mai 2022, selon les statistiques gouvernementales, plus de 85 % des Costariciens avaient « reçu au moins un vaccin, tandis que 79 % ont reçu deux doses et 41 % ont reçu un troisième vaccin, selon les données officielles ».

Dans sa déclaration finale en tant que président ce mois-là, l’ancien dirigeant costaricien Carlos Alvarado a déclaré que son pays faisait partie d’un « groupe restreint de pays dans le monde dont plus de 85% de sa population a été vaccinée avec au moins une dose ».

L’ambassadeur saoudien tombe mort en prononçant son discours au président Abdel Fattah al-Sisi

Tu étais censé prendre le faux, mec. N’avez-vous pas reçu le mémo? Vous avez raté le rendez-vous ? Avez-vous remarqué aux États-Unis qu’aucun grand sénateur ou membre du Congrès n’est encore mort de cette merde. Comment est-ce possible? Je suis sûr que certaines des personnes qui sont tombées mortes n’étaient qu’une coïncidence. Cependant, la grande majorité a eu le vaccin. Au fur et à mesure qu’ils lanceront la 5G et la 6G, cela ne fera qu’empirer.

[AGENDA DU GÉNOCIDE] UN JEUNE GARÇON MORT 10 JOURS APRÈS LE VACCIN PFIZER (ANÉVRISME CÉRÉBRAL)

[AGENDA DU GÉNOCIDE] UN JEUNE GARÇON MORT 10 JOURS APRÈS LE VACCIN PFIZER (ANÉVRISME CÉRÉBRAL)

Quand la moitié de votre famille sera partie – vous comprendrez que le gouvernement est une MAFIA pour le Nouvel Ordre mondial

Quand la moitié de votre famille sera partie – vous comprendrez que le gouvernement est une MAFIA pour le Nouvel Ordre mondial

[Génocide Agenda] Tic tac les vaccinés – Vous êtes en train d’être TUÉ avec la nanopuce à l’intérieur du vaccin

Une femme dans le bus s’effondre soudainement

L’ambassadeur saoudien, Muhammad al-Qahtani, est tombé et est mort lors d’un discours

Médias mainstream – Des centaines de milliers de personnes ont été tuées et blessées par les vaccins

Médias mainstream – Des centaines de milliers de personnes ont été tuées et blessées par les vaccins

Une fillette de 8 ans subit une horrible blessure causée par le vaccin Covid

Incapable de marcher, douleurs intenses dans les jambes/le cou, douleurs thoraciques, éruptions cutanées, engourdissements, picotements, tremblements des mains, yeux flous, vision double, pensées suicidaires et perte de mémoire.

J’espère que le jour arrivera bientôt où TOUS LES IMPLIQUÉS seront arrêtés et emprisonnés, comment ces infirmières qui soignent cet enfant ne peuvent-elles pas aller à la presse et exposer ce mal, elles sont également coupables.

Parce qu’ils veulent leur chèque de paie.

De la même manière que les ambulanciers paramédicaux et les pompiers pleurent après leur quart de travail depuis que la merde s’est déroulée et qu’ils ont vu le carnage.

AUCUN n’est allé voir les médias pour avertir les gens de le refuser.

Fiche de salaire.

Salauds lâches !

Traduction et ajouts : MIRASTNEWS

Source : GreaGameIndia