Ministère des situations d’urgence de la RPD : une personne a été tuée, deux ont été blessées lors d’une frappe contre une brasserie à Donetsk par les forces armées ukrainiennes

DONETSK, 11 août – RIA Novosti. Il y avait 32 personnes à la brasserie de Donetsk au moment de l’attaque des troupes ukrainiennes, au moins une personne est morte, deux autres ont été blessées, a rapporté le ministère des Situations d’urgence de la RPD.

Le quartier général de la défense territoriale de la RPD a annoncé dans la soirée du 10 août qu’à la suite du bombardement de la brasserie de Donetsk dans le district de Kalininsky par les troupes ukrainiennes, une fuite d’ammoniac s’était produite.

« Au moment de l’incident, il y avait 32 personnes sur le terrain de l’usine. Selon les informations préliminaires, une personne est morte et deux ont été blessées », a déclaré le ministère des Situations d’urgence de la république.

Selon l’agence, des conteneurs et des palettes en plastique sur une superficie de 600 mètres carrés sont en feu sur le terrain de la brasserie de Donetsk après l’impact des troupes ukrainiennes.

Le ministère des Situations d’urgence de la RPD a envoyé des messages SMS aux habitants du district de Kalininsky, dans lesquels ils les ont exhortés à respirer à travers des bandages de gaz, ainsi qu’à isoler les locaux. Vers 02h00, heure de Moscou, les sauveteurs ont signalé que la fuite avait été stoppée.

L’AFU tire régulièrement sur les colonies de la RPD et de la RPL. Pour les frappes, entre autres, on utilise de l’artillerie de calibre 155 mm, qui est utilisée par les pays de l’OTAN.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Le président du pays, Vladimir Poutine, a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le chef de l’Etat, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti