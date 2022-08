La Finlande et l’Estonie envisagent de bloquer la marine russe (Saint-Pétersbourg) de la mer Baltique

L’OTAN envisage de fermer la Baltique à la marine russe

L’Estonie et la Finlande ont discuté de plans de missiles qui fermeraient la mer Baltique à la Russie, selon Tallinn

PHOTO DE FICHIER. Le bateau de chasse aux mines M315 d’Estonie, qui fait partie du groupe OTAN de lutte contre les mines SNMCMG 1, navigue à travers le canal maritime jusqu’à la base navale. © Getty Images / Bernd Wüstneck

Tallinn et Helsinki ont discuté de l’intégration de batteries de missiles côtiers qui permettraient aux deux membres de l’Otan de bloquer la marine russe dans le golfe de Finlande, a annoncé vendredi le ministre estonien de la Défense. Cela transformerait la mer Baltique en une «mer intérieure de l’OTAN», a déclaré le responsable, faisant écho aux commentaires faits plus tôt par les dirigeants polonais et lituaniens.

« Nous devons intégrer nos défenses côtières. La portée de vol des missiles estoniens et finlandais est supérieure à la largeur du golfe de Finlande », a déclaré le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur au journal finlandais Iltalehti.

Les missiles côtiers finlandais MTO85M ont une portée de plus de 100 kilomètres. Le golfe s’étend sur environ 82 kilomètres entre Helsinki et Tallinn. L’Estonie prévoit d’acheter plus tard cette année des missiles israéliens Blue Spear, qui ont une portée de près de 300 kilomètres.

« La mer Baltique sera la mer intérieure de l’OTAN lorsque la Finlande et la Suède auront rejoint l’OTAN. Par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui, la situation est en train de changer », a déclaré Pevkur, ajoutant que les deux pays pourront alors fermer la mer à la marine russe si nécessaire.

La candidature de la Finlande et de la Suède à l’OTAN a été accueillie avec le plus grand enthousiasme par la Pologne et les anciennes républiques soviétiques de la mer Baltique. Suite au sommet de l’alliance en Espagne fin juin, le président polonais Andrzej Duda et le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkevics ont tous deux déclaré qu’ils espéraient que la Baltique devienne un « lac de l’OTAN ».

Pevkur a déclaré avoir également discuté de l’espace aérien avec son collègue finlandais, bien qu’il ait esquivé la question d’Iltaleht de savoir si les États-Unis déploieraient leurs avions de combat F-35 en Estonie.

« Pour moi, c’est un espace aérien », a ajouté Pevkur. « L’espace aérien finlandais ne peut pas être protégé si l’espace aérien estonien n’est pas protégé en même temps, et vice versa. Les avions de chasse traversent le golfe de Finlande, large de 80 kilomètres, en quelques minutes. »

L’Estonie a été l’un des membres de l’OTAN les plus virulents en appelant à une confrontation avec la Russie. Jeudi, Tallinn a annoncé qu’elle interdirait l’entrée aux Russes avec des visas Schengen de l’UE à partir de la semaine prochaine, et démolirait les monuments de l’ère soviétique « dès que possible ».

