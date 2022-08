Le Gouvernement Sud-Africain Demande des Tests Obligatoires, des Injections et une Détention Indéfinie au Nom de la « Santé »

«De toute évidence, il ne s’agit PAS de santé. Il s’agit de prendre le contrôle totalitaire sur Notre vie, les peuples du monde », a déclaré le journaliste indépendant James Roguski. Ce commentaire a été motivé par les actions du gouvernement sud-africain demandant des tests de mandat, des injections et une détention indéfinie, le tout au nom de la «santé».

Des modifications aux réglementations de la loi nationale sur la santé en Afrique du Sud sont suggérées, et elles pourraient créer un précédent pour les pouvoirs totalitaires sur l’intégrité physique et les libertés individuelles dans le monde.

Les nouvelles restrictions controversées ont été mises en avant par le ministre sud-africain de la Santé, le Dr Joe Phaahla, en mai, en utilisant une technique en dehors de la procédure législative qui nécessiterait généralement que la législation passe par le processus démocratique du Parlement. Ils visent simplement à modifier les règlements qui ont été inclus dans la loi en 2017, plutôt que de modifier la loi elle-même.

Voici les révisions proposées, selon un rapport de Pretoria News :

Autoriser la détention (en isolement ou en quarantaine) de ceux qui sont considérés comme des cas positifs, des suspects ou des contacts. Ils seront contraints de se soumettre à tous les tests et procédures médicales que le gouvernement jugera nécessaires, y compris les vaccinations, sans leur consentement (éclairé).

Lors d’une urgence de santé publique d’importance mondiale, tous les voyageurs entrant ou sortant de l’Afrique du Sud seraient tenus de présenter une preuve d’immunisation ou un résultat de test PCR négatif.

Toute personne soupçonnée d’avoir une maladie transmissible (lorsqu’elle quitte l’Afrique du Sud) [peut être] soumise à un examen médical et placée contre son gré dans un établissement contrôlé par le gouvernement pour mise en quarantaine ou isolement. Le gouvernement aurait un contrôle total sur la manière et le moment de toute libération d’individus en quarantaine.

En ce qui concerne la prise en charge des restes humains, [la réglementation] rendra illégale la préparation et l’examen du corps d’un être cher, ainsi que la tenue de veillées nocturnes ou de rassemblements après les funérailles.

[Ils] proclameront également toute action que le gouvernement considère comme un danger pour la santé humaine et interdiront la « surpopulation », qui, selon lui, peut produire une nuisance environnementale ou mettre en danger la santé humaine, dans des locaux peu attrayants ou illégaux.

Le délai standard accordé aux Sud-Africains pour commenter publiquement ces projets de loi était jusqu’au vendredi 5 août, et de nombreuses sources ont sonné l’alarme pour que le peuple sud-africain et le reste du monde s’impliquent et fassent connaître leur point de vue.

Dans un article de Substack publié le 1er août, le journaliste indépendant James Roguski, à qui l’on attribue le premier reportage sur les modifications proposées par l’administration Biden à l’Organisation mondiale de la santé qui tueraient la liberté, a également proclamé : l’Afrique du Sud ne doit PAS être autorisée à tomber dans la tyrannie médicale !

« Où que vous viviez sur cette Terre, je vous encourage à prendre la parole pour soutenir le peuple Sud-Africain. La tyrannie médicale arrivera bientôt dans votre ville à moins que vous ne vous réveilliez et agissiez MAINTENANT », a-t-il écrit.

Pour plus de contexte, Roguski a proposé une vidéo émouvante de sept minutes de Sabelo Sibanda d’Afrique du Sud exhortant ses concitoyens à s’opposer avec véhémence à ces restrictions au gouvernement.

Sibanda a souligné que ces mesures rendent « cet état de catastrophe, la réglementation, permanente » en supprimant le droit d’un individu de refuser un examen médical, les produits pharmaceutiques réglementés, y compris les injections de « vaccins », ou leur liberté de mouvement.

« Alors maintenant, le pays d’Afrique du Sud sera dans un état de catastrophe permanent où le masquage sera permanent, où la distanciation sociale est permanente, où le contrôle des personnes lors des rassemblements est également permanent et aussi l’entrée et la sortie du pays », a-t-il déclaré.

« Vous êtes maintenant soumis à des lois aussi draconiennes, et c’est une manière par laquelle, au nom de la santé, les libertés des gens sont supprimées », a déclaré Sibanda.

Roguski a offert un certain nombre de façons pour que quiconque réponde rapidement. Celles-ci comprenaient la pétition « en un clic » « Urgent : Aidez l’Afrique du Sud à se tenir contre l’apartheid médical » de Children’s Health Defence et « LA TYRANNIE N’EST PAS LA NOUVELLE NORMALITÉ ! pétition de Open Source Truth.

En plus de ces recommandations, Roguski exhorte tout le monde à rédiger des e-mails originaux (ou à utiliser un modèle fourni) et à les envoyer aux adresses e-mail suivantes :

« FAITES SAVOIR AUX RESPONSABLES DE LA SANTÉ SUD-AFRICAINS QUE LE MONDE LES SURVEILLE ! » a-t-il écrit.

« De toute évidence, il ne s’agit PAS de santé. Il s’agit de prendre le contrôle totalitaire sur Notre vie, les peuples du monde », a conclu Roguski.

