Une compagnie d’énergie vante un programme pétrole contre nourriture alors que la route de l’aide syrienne se resserre

Alors que la seule route restante de la Syrie pour l’aide transfrontalière est en péril, une compagnie pétrolière basée à Londres fait pression pour une initiative qui verrait le produit du pétrole syrien être utilisé pour l’aide, l’argent allant à l’ONU plutôt qu’à Damas.

Une installation de raffinage de pétrole de fortune est photographiée près de la ville d’al-Bab dans le nord de la province d’Alep, une région de la Syrie déchirée par la guerre qui s’est transformée ces dernières années en un protectorat turc de facto, le 28 mars 2022. – RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images

LONDRES / AMMAN – La Russie a opposé vendredi son veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui aurait prolongé d’un an la seule route restante pour l’aide transfrontalière à la Syrie, exposant des millions de Syriens à un risque supplémentaire de famine et de maladie. Le veto a probablement été motivé en partie par des représailles contre les sanctions écrasantes des États-Unis et de l’UE contre la Russie, alors que la Syrie est aux prises avec une sécheresse meurtrière prolongée et que le monde est confronté à une diminution des approvisionnements en céréales en raison de l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie.

L’ONU affirme que les Syriens qui n’ont pas accès à une nourriture suffisante s’élèvent à un record de 12,4 millions.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a cherché à parler au président russe Vladimir Poutine au cours de la semaine dernière dans le but d’obtenir son approbation pour prolonger le mandat, qui devait expirer dimanche, ont déclaré à Al- Moniteur.

La Russie dit qu’elle n’acceptera qu’une prolongation de six mois sous réserve de renouvellement avec un engagement qu’à partir de là, toute l’aide à la Syrie serait déboursée par le régime de Damas. Alors que les diplomates norvégiens et irlandais travaillaient frénétiquement sur le libellé d’un accord de compromis, l’envoyée de Washington à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a averti via Twitter que sans l’ONU, 70 % des besoins alimentaires de la Syrie ne seraient pas satisfaits. « Toute une génération est en danger. »

Idleb, la province frontalière de la Turquie tenue par les rebelles, qui abrite plus de deux millions de civils déplacés à l’intérieur du pays et vers laquelle l’aide est directement acheminée, serait la plus touchée. Si l’aide était interrompue, cela déclencherait probablement un nouvel afflux de réfugiés en Turquie, alors même que les sentiments anti-immigrés y deviendraient violents.

Au milieu de tous ces tordages, une compagnie pétrolière basée à Londres qui produisait du pétrole en Syrie avant sa descente dans la guerre en 2011, fait pression pour une initiative qui verrait le produit du pétrole syrien être utilisé pour l’aide, l’argent allant à l’ONU plutôt que Damas.

John Bell, directeur général de Gulfsands Petroleum, a déclaré à Al-Monitor dans une récente interview que sa société était « pionnière d’un concept selon lequel les compagnies pétrolières internationales reprendraient leurs activités dans le nord-est de la Syrie, avec les revenus des ventes de pétrole contractuellement attribués à la République arabe syrienne plutôt déposés dans un fonds administré au niveau international et décaissés, par accord des parties prenantes, pour financer des projets humanitaires, économiques et de sécurité à travers le pays au profit de tout le peuple syrien.

« Cela serait mené dans le respect des sanctions, en coopération avec la communauté internationale et les parties prenantes syriennes et conformément à la résolution 2285 des Nations Unies », a ajouté Bell.

Bell a estimé que l’industrie pétrolière et gazière syrienne dans son ensemble pourrait être reconstruite et développée pour produire plus de 500 000 barils de brut par jour, générant des revenus bruts annuels de plus de 20 milliards de dollars aux prix actuels du pétrole.

Notant que des structures de type séquestre comparables ont été conçues pour d’autres pays soumis à des sanctions internationales, notamment l’Irak et l’Iran, Bell a déclaré qu’il avait soulevé l’initiative auprès des responsables concernés de la Maison Blanche, du Département d’État et du Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. Les discussions, bien qu’elles en soient à leurs débuts, « sont en cours », a déclaré Bell.

Environ un tiers des recettes iraient aux entrepreneurs et aux compagnies pétrolières internationales. Gulfsands affirme que l’initiative nécessiterait l’accord des parties prenantes syriennes, qui fait ostensiblement référence au régime et aux FDS, ainsi que des compagnies pétrolières internationales, et pourrait être mise en œuvre par le biais de forums internationaux tels que les Nations Unies. Cela nécessiterait également le soutien de gouvernements internationaux, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et d’autres acteurs régionaux, a déclaré Gulfsands.

L’idée semble séduisante. L’avenir de la Syrie reste imprévisible et la générosité des donateurs se concentre sur l’Ukraine. L’incertitude est aggravée par la politique syrienne de l’administration Biden qui est actuellement centrée sur l’isolement du régime et l’empêchement de l’État islamique d’organiser un retour. Washington dit qu’il ne permettra pas au président Bashar al-Assad de retrouver une légitimité internationale, mais il n’offre aucune alternative cohérente, notamment parce que le président Joe Biden n’a aucune envie de soutenir un changement de régime.

Cependant, des sources diplomatiques ne parlant pas d’attribution à Al-Monitor ont qualifié la proposition de Gulfsands d’irréaliste. Avec la partition de facto de la Syrie entre le régime soutenu par la Russie et l’Iran au sud, les Kurdes soutenus par les États-Unis au nord-est et les rebelles sunnites soutenus par la Turquie au nord-ouest, « Comment vous obtenez tous ces gars qui sont à la gorge les uns des autres autour de la même table, personne ne peut le deviner », a déclaré l’un des responsables.

Le programme irakien « pétrole contre nourriture » qui visait à maintenir son dictateur renversé Saddam Hussein dans un carcan de sanctions était truffé d’échappatoires. Alors que les agences de l’ONU ont fourni une assistance au Kurdistan irakien, dans les zones sous le contrôle de Saddam, « le gouvernement a été autorisé à acheter des produits correspondant aux cartes de rationnement du gouvernement que les Irakiens – en règle avec le régime – avaient », a rappelé Robert Deutsch, un ancien haut diplomate américain. qui s’occupait du dossier irakien à l’époque. « Donc, il a été utilisé par Saddam à la fois pour tricher et comme élément de contrôle », a-t-il déclaré à Al-Monitor. « Nous pensons que notre initiative présente de nombreuses différences par rapport au programme malheureux pétrole contre nourriture irakien, bien que nous veillerons bien sûr à ce que toutes les leçons tirées de ce programme puissent être intégrées à notre initiative », a insisté Bell.

Middle East Economic Survey, une publication de l’industrie, a suggéré que le fait que le président de Gulfsands, Mikhail Kroupeev, l’un des principaux actionnaires de la société, « ait par le passé été considéré comme ayant des liens avec les autorités russes » était probablement « un facteur de complication ». Gulfsands nie catégoriquement ces affirmations. « M. Kroupeev n’a aucun lien avec le Kremlin ou toute autorité gouvernementale russe », a déclaré Bell. Les compagnies pétrolières internationales telles que Shell et le français TotalEnergies qui étaient actives en Syrie avant le déclenchement du conflit n’ont pas encore soutenu les efforts de Gulfsands. Mais l’entreprise semble déterminée à persévérer, portant son cas devant les médias au cours du mois dernier.

D’autres notent que Gulfsands a tout intérêt à colporter la proposition parce que son grand champ pétrolifère dans le nord-est de la Syrie, le bloc 26, est son seul atout majeur. De plus, on ne sait pas quel rôle l’opposition sunnite, notamment Hayat Tahrir Al Sham qui contrôle Idlib et est désignée comme groupe terroriste par les États-Unis et l’ONU, aurait dans les discussions sur le partage du pétrole et de ses revenus. Le département d’État et la Maison Blanche n’ont pas répondu à la demande de commentaires d’Al-Monitor.

Le ministère des Affaires étrangères dirait seulement : « Le Royaume-Uni est clair sur le fait que seule une solution politique peut apporter une paix durable et une reprise économique durable à la Syrie ».

Un responsable britannique s’exprimant en arrière-plan a déclaré : « Nous restons favorables aux sanctions internationales contre la Syrie et nous nous opposons à la reconstruction en l’absence de progrès dans le processus politique », mais a refusé de donner plus de détails.

L’essentiel de la richesse pétrolière de la Syrie se trouve dans la zone contrôlée par les Kurdes qui est gérée par l’Administration autonome du nord-est de la Syrie, soutenue par les États-Unis, ou AANES. Le gouvernement syrien estime que la production totale de pétrole du pays était de 86 000 barils par jour en 2021. Cela représente environ un quart des 353 000 barils par jour produits en 2011, qui représentaient environ un quart des revenus du régime.

Avant le déclenchement du conflit en 2011, Gulfsands exploitait le bloc 26 près de Rmeilan, près des frontières de la Syrie avec la Turquie et l’Irak, où la majeure partie du pétrole du pays est produite. Le champ a été épargné par la dévastation provoquée par l’EI lorsqu’il a pris le contrôle d’autres parties de la Syrie, y compris des installations pétrolières plus au sud à Deir ez-Zor. Bell estime que le bloc produit jusqu’à 20 000 barils de brut par jour.

L’idée d’utiliser les recettes pétrolières pour financer l’aide humanitaire et la reconstruction d’infrastructures détruites a été vantée sous l’administration Trump – pour la seule zone dirigée par les Kurdes. Il a accordé à Delta Crescent Energy, une obscure entité basée au Delaware fondée entre autres par l’ancien dirigeant de Gulfsands, John P. Dorrier Jr., une dérogation pour développer et moderniser les champs existants.

Le gouvernement a refusé de prolonger la dérogation l’année dernière, affirmant que contrairement à Trump, l’administration Biden ne maintenait pas de troupes en Syrie « pour le pétrole ».

Lindsay Graham, le sénateur républicain de Caroline du Sud, proche de l’ancien président et qui s’est récemment rendu dans le nord-est de la Syrie, chercherait à raviver l’idée d’utiliser le pétrole pour attirer la Turquie dans un accord avec les Kurdes syriens, à l’image de ce que la Turquie a avec les Kurdes d’Irak, selon des sources proches de la substance de ses entretiens avec les dirigeants kurdes syriens. L’idée est que cela aiderait à éviter une nouvelle invasion turque. Graham l’a laissé entendre dans un éditorial pour Fox News. Salih Muslim, le coprésident du Parti de l’unité démocratique, qui partage le pouvoir dans l’AANES, a déclaré qu’il n’était pas au courant de la prétendue proposition de Graham. Le bureau de Graham n’avait pas répondu à une demande de commentaire au moment de la publication.

Damas a été indigné par les actions de Trump, affirmant que les États-Unis « volaient » son pétrole.

Bell accuse l’AANES, sa branche militaire, les Forces démocratiques syriennes (SDF), et sa branche politique, le Conseil démocratique syrien (SDC), de la même chose.

« Ni le SDF, ni le SDC, ni l’AANES n’ont de droits souverains en vertu du droit syrien ou international. L’AANES vole notre propriété. Le SDF et ses affiliés volent ce qui est légalement contracté avec Gulfsands et d’autres entités commerciales. Dans le même temps, la population syrienne a perdu des milliards de dollars », a affirmé Bell.

Il a poursuivi: « C’était déjà assez grave que le SDF prenne le pétrole à une si grande échelle, mais nous avons été très choqués d’apprendre que cela était aidé et encouragé par une licence accordée à Delta Crescent » par le Bureau des finances du Trésor américain. Contrôle des actifs.

Bell a déclaré que Gulfsands se voyait refuser l’accès pour visiter le bloc. « Le pétrole est vendu par le biais de pratiques opaques du marché noir. C’est illégal et insoutenable. »

Quoi qu’il en soit, l’infrastructure pétrolière a un besoin urgent de réhabilitation. La production sous sa forme actuelle fait des ravages environnementaux, comme l’a documenté de manière effrayante l’organisation non gouvernementale néerlandaise PAX.

Un retour des compagnies pétrolières internationales pourrait clairement contribuer à atténuer le cauchemar grandissant.

Le régime d’Assad n’a que peu d’intérêt à aider à réparer l’infrastructure pétrolière à moins qu’il ne soit autorisé à reprendre le contrôle des champs pétrolifères, ce que la Russie, son principal allié, a littéralement poussé lorsque les mercenaires de Wagner ont tenté d’envahir les champs protégés par les FDS à Deir ez-Zor, seulement pour être repoussée par les forces américaines.

L’administration Biden a exempté le nord-est des sanctions de César plus tôt cette année, mais la dérogation ne s’étend pas au secteur de l’énergie, ce qui signifie que son infrastructure en ruine continuera d’empoisonner le pays.

La question de savoir comment les autorités kurdes syriennes gèrent la richesse pétrolière est entourée de secret de leur propre aveu. Un haut responsable de la compagnie pétrolière Al Jazeera créée par l’AANES a déclaré : « Wallah, nous ne parlons pas de la question du pétrole. C’est un dossier dont… on ne sait pas comment en parler. »

Le responsable qui a parlé à Al-Monitor à condition de ne pas être identifié a nié que l’AANES ait été impliqué dans des vols de quelque nature que ce soit. « Nous ne volons pas le pétrole. La zone a été libérée par les FDS. Et nous utilisons le pétrole qui est ici au profit des résidents de la région. Nous utilisons le pétrole de la région pour servir le peuple syrien qui se trouve dans la région. Et une partie passe même par des commerçants dans les zones du régime, où elle est raffinée, et est également au service du peuple syrien là-bas. Ces accusations n’ont aucun fondement », a déclaré le responsable. Le responsable a noté que l’administration « utilise les revenus pétroliers dans la fourniture de services » et « fournit des services – éducation, santé, municipalités, routes, carburants, pain, boulangeries et achat de blé. Tous ces services sont certainement le résultat des revenus et du travail effectué dans le secteur pétrolier de la région. Donc, tout cela – entièrement – ​​est utilisé au profit des habitants de la région. »

Le responsable est devenu évasif lorsqu’on lui a demandé quelle quantité de pétrole avait été vendue au gouvernement syrien et comment, répondant : « En général, il n’y a pas de stabilité dans le processus de production. Il existe donc des variations dans les quantités de pétrole vendues aux commerçants ou raffinées. Ce problème est lié à des circonstances difficiles en termes d’importation des matériaux nécessaires à la production. »

Des sources qui suivent de près le commerce et les propres enquêtes d’Al-Monitor suggèrent que la majeure partie du pétrole est vendue à des prix défiant toute concurrence à la région du Kurdistan irakien. Au départ, une grande partie du pétrole syrien était mélangée au brut des Kurdes irakiens et envoyée en Turquie pour être ensuite exportée. Désormais, la majeure partie serait consommée localement au Kurdistan irakien, où elle est raffinée, libérer davantage de pétrole de la région pour l’exportation et libérer Ankara de l’embarras de profiter du pétrole des Kurdes syriens alors même qu’il continue d’attaquer leurs forces au motif qu’ils sont des «terroristes».

Bell estime que le pétrole est vendu aux Kurdes irakiens entre 15 et 19 dollars le baril alors qu’il se négocie à plus de 110 dollars sur les marchés internationaux. « Ce sont de bons barils, qui ne devraient se vendre qu’avec une petite remise à Brent« , a déclaré Bell. La sagesse conventionnelle est que les Kurdes syriens sont obligés de vendre à une si grande remise afin de garder leurs frontières avec la région du Kurdistan d’Irak. Le passage frontalier de Semalka Fishkhabur est une voie d’approvisionnement essentielle pour l’aide entrante, le carburant et l’équipement pour la coalition dirigée par les États-Unis.

Le reste du pétrole de Rmeilan serait en partie partagé ou vendu au régime syrien via le groupe ténébreux Katerji. La société Katerji a été largement signalée comme l’intermédiaire facilitant le commerce du pétrole entre l’administration autonome et le gouvernement syrien, les camions Katerji transportant le pétrole du territoire détenu par l’AANES vers les raffineries dans les zones gouvernementales.

Le degré de cloisonnement des relations entre l’AANES et le régime se reflète dans le nombre d’employés du gouvernement syrien qui continuent d’opérer dans la zone contrôlée par les Kurdes.

Le responsable d’Al Jazeera a confirmé que les ingénieurs et techniciens qui étaient employés par la compagnie pétrolière syrienne dirigée par le régime continuent d’être retenus. « Nous nous appuyons sur des personnes expérimentées, des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers ayant une expérience dans le pétrole. Quiconque a de l’expérience dans le pétrole – même s’il est à la retraite ou autre – nous essayons de tirer profit de lui. Nous n’avons pas de problème s’ils sont encore officiellement des employés du régime – mais pour votre information, les salaires du régime ne suffisent pas à les soutenir », a expliqué le responsable, affirmant que l’administration « assume la responsabilité » d’eux.

« En fin de compte, nous avons besoin de cette expertise et nous avons besoin de ces personnes pour travailler », a déclaré le responsable.

