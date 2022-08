Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le 13 août, le ministère russe de la Défense a confirmé que « la ville de Peski dans la République populaire de Donetsk a été complètement libérée à la suite des actions offensives des forces alliées ». La milice populaire de la RPD a confirmé qu’au 13 août 2022, 267 colonies, dont Peski, étaient passées sous contrôle russe.

Les unités d’assaut des forces dirigées par la Russie ont remporté un succès majeur dans la ville de Peski le 4 août. Les forces armées ukrainiennes ont été repoussées de leurs positions militaires dans la ville et les affrontements se sont poursuivis uniquement dans la périphérie nord-ouest. Ensuite, les premiers rapports sur le contrôle de la DPR sur la ville sont venus des lignes de front. Ces affirmations ont été officiellement confirmées le 13 août, lorsque les forces ukrainiennes ont quitté la ville.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/peski.mp4?_=1

Le 12 août, deux compagnies de la 56e brigade de l’AFU auraient déserté leurs positions militaires près de Peski. Selon les informations locales, le personnel s’est enfui en direction de Dnepropetrovsk.

En raison de la forte intensité des combats dans la région, les pertes de certaines unités ukrainiennes s’élèvent à plus de 70 %. L’état moral et psychologique des militaires ukrainiens qui ont tenu la défense dans ce domaine est bas.

Les combattants du bataillon somalien de la RPD ont partagé une vidéo montrant leur aide aux soldats des Forces armées ukrainiennes, retrouvés dans les tranchées de Peski. Les militaires de la RPD ont donné de l’eau et fourni l’assistance médicale nécessaire à leurs ennemis.

« Merci pour votre aide, c’est mon ami », a déclaré l’un des combattants de l’AFU.

Ensuite, les militants de l’AFU ont ouvert le feu sur leurs camarades lorsque le bataillon somalien a commencé à évacuer les Ukrainiens qui se sont rendus.

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/111-1.mp4?_=2

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/222.mp4?_=3

Des militaires de la RPD ont montré des positions militaires et du matériel militaire étranger, notamment des complexes antichar Javelin et des mitrailleuses MG 42, laissés par l’AFU à Peski :

https://s1.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/jav.mp4?_=4

Les unités dirigées par la Russie qui avancent devraient développer leur offensive vers Vodianoe pour encercler les forces ukrainiennes à Avdeevka depuis la direction sud-ouest. L’état-major ukrainien a précédemment confirmé la menace croissante pour son regroupement à Avdeevka au milieu de l’avancée russe au sud de la ville. Le régime de Kiev n’a pas encore revendiqué la perte de Peski.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

La ville de Peski en RPD, transformée en garnison depuis 2015, a annoncé aujourd’hui la Russie entièrement libérée

La Russie annonce la prise d’une colonie stratégique dans le Donbass

Un militaire russe participant à l’opération militaire de Moscou en Ukraine. © Spoutnik / Konstantin Mihalchevskiy

L’Ukrainien Zelensky avait décrit la situation à Peski comme « juste l’enfer »

Un militaire russe participant à l’opération militaire de Moscou en Ukraine. © Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy

Les forces russes ont établi un contrôle total sur la colonie stratégique de Peski en République populaire de Donetsk (RPD), a déclaré le ministère russe de la Défense.

« A la suite de l’offensive des forces alliées [troupes russes et milice de la RPD], la colonie de Peski a été entièrement libérée » de l’armée ukrainienne, a annoncé samedi le porte-parole du ministère, le général de corps d’armée Igor Konashenkov lors de son briefing quotidien.

Peski, situé à environ 2 km de l’aéroport de Donetsk, a été l’un des principaux piliers de la ligne de défense élaborée de l’Ukraine en RPD.

La colonie avait été fortement fortifiée depuis 2015. Un commandant de la milice de la RPD a déclaré la semaine dernière à la chaîne russe Channel One que la zone avait été transformée en « littéralement une grande garnison », dont tous les civils avaient été évacués il y a longtemps. Tous les bâtiments de Peski sont entourés de tranchées, alors que les défenses ukrainiennes ont été mises en place « selon les normes de l’OTAN », a-t-il souligné.

L’opération conjointe pour s’emparer de la colonie a commencé fin juillet et a vu d’intenses combats et des tirs d’artillerie. Début août, le président ukrainien Vladimir Zelensky a décrit la situation à Peski et à proximité d’Avdeevka en disant que « c’est juste l’enfer là-bas. Cela ne peut même pas être décrit avec des mots. »

Pendant ce temps, les frappes contre les forces et les infrastructures militaires de Kiev se sont poursuivies dans d’autres parties de l’Ukraine au cours des dernières 24 heures, a déclaré Konashenkov.

Entre autres choses, un lance-roquettes multiple HIMARS et un entrepôt qui stockait ses munitions ont été détruits près de la ville de Kramatorsk en RPD, selon le porte-parole.

Plus d’une centaine de soldats ukrainiens et de membres du groupe nationaliste Secteur droit ont également été tués lors d’une frappe près du village de Starye Terny en RPD, a ajouté Konashenkov.

Les radicaux du secteur droit ont joué un rôle clé lors du coup d’État violent à Kiev en 2014 et ont ensuite pris une part active aux combats dans le Donbass au cours des deux années suivantes.

RT

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le septième lanceur HIMARS de fabrication américaine détruit en Ukraine

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le 13 août, le ministère russe de la Défense a affirmé qu’un autre lanceur HIMARS de fabrication américaine et un entrepôt contenant des munitions avaient été détruits dans l’est de l’Ukraine. Jusqu’à présent, l’armée russe a signalé la destruction de 7 systèmes fournis par les États-Unis aux forces armées ukrainiennes.

Le lanceur HIMARS et un entrepôt ont été détruits par les frappes aériennes russes dans la zone de la ville de Kramatorsk dans la République populaire de Donetsk qui est sous le contrôle de l’AFU.

Au total, le Pentagone a promis de transférer 20 lanceurs HIMARS à Kiev, dont 16 sont déjà arrivés dans le pays. Comme l’a noté Washington, l’Ukraine a assuré qu’elle n’utiliserait pas les systèmes pour des frappes sur le territoire russe. Dans le même temps, le ministère de la Défense du pays a autorisé leur utilisation pour des cibles en Crimée.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le ministère russe de la Défense a également signalé de lourdes pertes par l’AFU dans l’est de l’Ukraine,

Plus de 70 militaires de la 30e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes auraient été tués et plus de trois cents blessés par des frappes de missiles russes dans le secteur de la gare de Gavrilovka dans la région de Kharkiv. La circulation sur cette section de la voie ferrée a été complètement bloquée.

Jusqu’à 170 nationalistes et 12 unités d’équipement militaire ont été détruits par des frappes de haute précision des forces aérospatiales russes au point de déploiement temporaire de la 10e brigade d’assaut en montagne près de la colonie de Perezdnoye de la République populaire de Donetsk.

Deux compagnies de la 72e brigade mécanisée ont été complètement détruites par les forces alliées dans la région de Bakhmut.

À la suite de frappes contre les points de contrôle de la 66e brigade mécanisée et de la formation armée Secteur droit dans la région de Starye Terni de la République populaire de Donetsk, plus de 100 nationalistes et dix unités de matériel militaire ont été détruits.

Capture d’écran du rapport du ministère de la Défense russe

Le ministère russe de la Défense a également signalé que deux hélicoptères Mi-24 de l’armée de l’air ukrainienne avaient été détruits dans la région de Domanevka de la région de Mykolaïv. Les moyens de défense aérienne russes ont détruit quatre drones ukrainiens dans les régions de Tsentralnoye dans la région de Mykolaïv, Suligovka, Shestakovo et Dmitrovka dans la région de Kharkiv. Quatre roquettes HIMARS ont été abattues en l’air dans la région de Novaya Kakhovka dans la région de Kherson.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front