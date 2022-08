Les incendies de forêt comme arme : l’armée américaine exposée

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN DES AVIS NÉGATIFS NE PEUVENT PAS EMPÊCHER LA VÉRITÉ D’ÊTRE EXPOSÉE

Dane Wigington

GeoengineeringWatch.org

Le complexe militaro-industriel est-il suffisamment fou pour incinérer les dernières forêts restantes de la Terre afin d’atteindre les objectifs des contrôleurs mondiaux ? La réponse courte est oui. Un document militaire américain anciennement classifié intitulé « Feu de forêt comme arme militaire » est un exposé vraiment choquant sur la destruction planifiée de la Terre brûlée. Le US Forest Service a en fait participé à la recherche et à la planification qui sont entrées dans ce manuel d’instructions militaires pour la réalisation de catastrophes orchestrées par des incendies de forêt. Quelle a été la part des opérations d’intervention climatique dans la préparation des forêts à une incinération extrême et sans précédent partout dans le monde ? Le court reportage vidéo ci-dessous révèle le degré choquant de recherche que l’armée américaine et le US Forest Service ont mis en place pour préparer les forêts à une incinération extrême.

Cliquez sur l’image PDF ci-dessous pour afficher l’intégralité du document militaire américain anciennement classé « Forest Fire As A Military Weapon »:

Les atrocités du génie climatique sont un facteur primordial dans l’équation de l’augmentation exponentielle des incendies de forêt et de l’intensité des incendies.

Daily Mail : Apocalypse en Europe due à une chaleur insupportable et des incendies

Daily Mail : Apocalypse en Europe en raison d’une chaleur insupportable et de nombreux incendies

© AFP 2022 / Thibaud Moritz

Un feu de forêt près de Belin-Belier en France, le 11 août 2022

MOSCOU, 12 août – RIA Novosti. En Europe, « l’apocalypse est arrivée » en raison de la chaleur record et des incendies qui brûlent des forêts entières. Le Daily Mail écrit à ce sujet.

La catastrophe naturelle en France a atteint des proportions telles que les autorités ont dû faire appel à des renforts de toute l’Union européenne. Des centaines de sauveteurs d’Allemagne, de Pologne, de Roumanie et d’Italie se dirigent vers le département de la Gironde près de Bordeaux pour aider à éteindre un incendie qui a forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons.

Plus de 60 000 hectares ont brûlé en France cette année, soit six fois plus que la moyenne 2006-2021, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt. Les autorités de la république ont indiqué que la température en Gironde atteindrait 40 degrés Celsius et resterait élevée jusqu’à samedi.

En Suisse, la chaleur a fait fondre un col recouvert de glace depuis deux mille ans. Le long de l’Oder, des volontaires nettoient des poissons morts échoués en Pologne et en Allemagne. Les personnes vivant près de la rivière ont été averties de ne pas s’y baigner.

Le niveau d’eau du Rhin a tellement baissé qu’il a perturbé les liaisons de transport et empêché l’approvisionnement en essence et en charbon. L’Italie connaît également sa pire sécheresse depuis sept décennies. Le fleuve Pô, peu élevé, a déjà causé des dommages aux agriculteurs locaux qui l’utilisaient pour irriguer leurs champs. Les catastrophes naturelles ont balayé presque toute l’Europe, note l’article.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti