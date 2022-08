PARIS, le 13 août – RIA Novosti. Le président français Emmanuel Macron a signé les protocoles d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, selon France Presse, citant l’Elysée.

« Ce choix souverain de la Finlande et de la Suède, deux partenaires européens, renforcera leur sécurité face à la menace actuelle dans leur voisinage et apportera une contribution significative, compte tenu des capacités de ces deux partenaires, dans une position collective et notre sécurité européenne », a déclaré l’agence dans un communiqué des autorités.