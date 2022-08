La Russie se bat pour des marques de performance plus élevées en Afrique

Coincé entre les sanctions occidentales et européennes en raison de son « opération militaire spéciale » en Ukraine depuis fin février et de ses effets délabrants sur l’économie africaine d’une part et de sa volonté vieille de plusieurs décennies de retrouver une partie de l’influence de l’ère soviétique malgré la faible présence économique et perceptions négatives au cœur du public, en particulier des jeunes et de la classe moyenne, la Russie se prépare pour le prochain sommet des dirigeants africains traditionnels.

Avec les préparatifs en cours, la Russie devrait commencer à se préparer et à jouer différents rythmes attrayants lors du deuxième sommet des dirigeants africains en 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Des rapports surveillés par l’auteur indiquent que les gains économiques modestes s’érodent progressivement à cause de la Covid-19 ces deux dernières années et que la situation se complique actuellement en raison de la crise russo-ukrainienne. La crise russo-ukrainienne a un fort impact négatif incommensurable, générant un mécontentement social dans un large éventail de la population en Afrique. Par conséquent, les dirigeants africains devraient coopérer indistinctement avec tout investisseur étranger désireux d’investir et de soutenir leur processus de développement. Dans toute l’Afrique, plus de 282 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire – et ce nombre est en augmentation, selon les estimations de la Banque mondiale.

Dans toute l’Afrique, de nombreux membres de la population affichent un mécontentement et une insatisfaction en raison de la hausse insupportable des prix des produits de base et des consommables. Cette dernière crise alimentaire, qui n’a pas son origine sur le continent, prend des dimensions alarmantes notamment en Afrique. En fait, les dirigeants africains sont confrontés à ces obstacles et défis émergents. Ils recherchent fiévreusement des solutions à court terme pour apaiser les tensions existantes entre les populations, ainsi que des stratégies à long terme pour favoriser le développement durable et accélérer la croissance.

Les États-Unis perçoivent la plupart des défis et des opportunités avec une différence en Afrique. Ils investissent constamment et leurs investisseurs privés explorent activement le continent. Les États-Unis sont bien connectés avec leur diplomatie de sensibilisation du public. Les institutions et organisations américaines établissent des liens avec les jeunes, les femmes et la société civile.

Après un pic en 2014, les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique en provenance des États-Unis sont tombés à 47,5 milliards de dollars en 2020. Pendant la pandémie, ils ont fourni plus de 50 millions de doses à 43 pays africains. Ils onta en outre donné plus de 1,9 milliard de dollars américains en aide liée à la Covid, pour des besoins urgents tels que la nourriture d’urgence et d’autres aides humanitaires.

Le président Joe Biden a lancé le Plan d’urgence pour l’adaptation et la résilience. Cette année-là, le Congrès a alloué 3 milliards de dollars américains chaque année d’ici 2024 pour financer des projets d’adaptation au climat, le plus grand engagement jamais pris par les États-Unis pour réduire l’impact du changement climatique sur les personnes les plus menacées par celui-ci. Grâce au programme Power Africa, les États-Unis ont connecté plus de 25 millions de foyers et d’entreprises à travers le continent à l’électricité, dont 80 % sont basés sur les énergies renouvelables. Development Finance Corporation soutient les énergies renouvelables à travers l’Afrique, y compris un projet solaire au Nigeria, des parcs éoliens au Sénégal et au Kenya. Le Nigéria a ouvert un nouveau chapitre avec la signature d’un accord d’aide au développement de 2,1 milliards de dollars qui soutient la collaboration dans les domaines fondamentaux : la santé, l’éducation, l’agriculture et la bonne gouvernance.

Et puis quatre entreprises américaines collaborent avec le gouvernement sénégalais sur des projets d’infrastructures ; c’est l’Institut Pasteur de Dakar, qui travaille à la production de vaccins COVID avec le soutien et les investissements américains ; et promouvoir l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat auprès des femmes et des groupes de jeunes en Afrique. Le partenariat populaire entre les États-Unis et l’Afrique est YALI – l’Initiative des jeunes leaders africains.

L’initiative Prosper Africa vise à accroître le commerce et l’investissement dans les deux sens. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique – connue sous le nom d’AGOA – offre un accès en franchise de droits aux marchés américains, et la plupart des pays africains en ont pleinement profité. Les investisseurs américains tirent sérieusement parti de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA). De même, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont commencé à localiser la production d’automobiles et de gadgets technologiques.

Malgré certaines critiques, les institutions et organisations internationales de développement sont prêtes et offrent leur soutien. En outre, les pays extérieurs intensifient leurs efforts dans ce sens. La Banque mondiale est prête. Son dernier programme mondial de 93 milliards de dollars sur trois ans, dont environ les 2/3 soutiendront le programme de développement de l’Afrique, est exécuté par l’intermédiaire de l’Association internationale de développement (IDA). L’IDA est la plus grande source de fonds concessionnels au monde, y compris des subventions pour les pays à faible revenu, les aidant à saisir les opportunités de réduire la pauvreté et de stimuler une croissance inclusive.

Cette dernière reconstitution des ressources de l’IDA permettra à notre soutien à l’Afrique d’augmenter encore plus dans les années à venir. L’Afrique est devenue la première région à bénéficier des ressources de l’IDA, qui a plus que décuplé son programme annuel d’environ 3 milliards de dollars EU en 2000 pour atteindre plus de 30 milliards de dollars EU actuellement. Ce soutien, ainsi que notre présence croissante sur le terrain à travers l’Afrique, nous permettent de travailler main dans la main avec les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour mettre en œuvre l’ambitieux programme de développement du continent.

Alors qu’il était à Dakar, capitale du Sénégal, pour rencontrer plus d’une douzaine de chefs d’État de toute l’Afrique, Axel van Trotsenburg, vice-président de la Banque mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a déclaré : « Les dirigeants africains ont, à travers le processus de l’Union africaine, formulé des objectifs clairs. – de la numérisation à l’électricité en passant par l’éducation – et nous nous engageons à aider l’Afrique à traduire ces ambitions en programmes solides qui peuvent, en peu de temps, améliorer la vie des gens et transformer le continent.

Les pays étrangers, les États-Unis, l’Union européenne, les États asiatiques comme la Chine, les États du Golfe et les États arabes sont, en effet, aux avant-postes en Afrique. En mars, pendant la chaleur de la crise russo-ukrainienne, les États-Unis et l’Union européenne ont soutenu l’Afrique par le biais de la Banque africaine de développement (BAD), lorsque la banque a recherché des fonds de plus de 50 milliards de dollars américains pour des projets bancables organisés dans des secteurs prioritaires clés identifiés en Afrique. Initiative de réponse unifiée 2020 du Forum d’investissement à la Covid-19.

Selon le Rapport annuel sur les relations économiques et commerciales Chine-Afrique (2021), alors que la Covid-19 a ébranlé l’économie mondiale, les investissements chinois en Afrique ont augmenté. Le rapport indique que la Chine a investi 2,96 milliards de dollars américains en Afrique en 2020, en hausse de 9,5 % par rapport à 2019. Le chiffre d’affaires des projets sous contrat des entreprises chinoises en Afrique s’est élevé à 383,3 milliards de dollars américains en 2020, soit une baisse de 16,7 % par rapport à 2019.

Dans un communiqué de presse, la principale agence de développement du gouvernement américain, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a renouvelé son partenariat avec de nombreux pays africains. Quiye récemment, il a proposé de financer divers projets, notamment des investissements dans la santé et l’éducation, les femmes et la jeunesse, et les infrastructures dans un certain nombre de pays africains. Par exemple, en avril de cette année, il a accordé un financement d’assistance de 1,5 milliard de dollars américains pour promouvoir un Mozambique plus pacifique, plus prospère et plus sain.

L’importance économique de l’Union eurasienne pour le développement de l’Afrique ici ne doit pas être trop discutée. Les membres de l’Union européenne tels que la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas jouent des rôles visibles en Afrique. L’Union européenne, en tant que bloc de puissance économique important, entretient des relations de travail à long terme avec l’Union africaine.

Avec sa nouvelle stratégie de porte d’entrée mondiale, l’UE démontre sa volonté de soutenir des investissements massifs dans les infrastructures en Afrique. Il cherche également à ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et d’investissement, notamment dans les domaines de la fabrication et de la transformation agricole ainsi que du développement des chaînes de valeur régionales et continentales. Dans un document intitulé « Vers une stratégie globale avec l’Afrique », le document présente le modèle de ce que l’UE envisage de faire avec l’Afrique.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif et commissaire au secrétariat de l’UE, a souligné que « dans cette nouvelle approche de l’Afrique, nous pouvons construire un partenariat d’égal à égal moderne, durable et mutuellement gratifiant. Bien sûr, il y aura des défis en cours de route, mais l’UE est prête à apporter son aide. Nous voulons partager les leçons de notre propre processus d’intégration économique et de notre nouvelle stratégie de porte d’entrée mondiale. Nous avons démontré que nous sommes prêts à soutenir des investissements massifs dans les infrastructures en Afrique.

Cela dit, les dirigeants africains explorent les possibilités disponibles et les fenêtres qui ont été ouvertes après le dernier sommet UE-Afrique. L’Union européenne a dévoilé une alternative de 300 milliards d’euros (340 milliards de dollars) à l’initiative chinoise Belt and Road – un programme d’investissement qui, selon le bloc, créera des liens et non des dépendances.

Il existe désormais une grande rivalité et une vive concurrence entre les principaux acteurs mondiaux. Et l’Afrique est maintenant vue sous des angles différents, mais plus important encore, elle a été décrite comme la dernière frontière d’investissement en raison des transformations en cours qui s’y déroulent. Lors de la 35e Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba en février, António Guterres a affirmé que l’Afrique était « une source d’espoir » pour le monde.

En novembre 2021, un rapport préparé par 25 experts politiques russes, intitulé « Rapport analytique de la situation », a explicitement noté que de nombreux pays extérieurs utilisent la diplomatie de toutes les manières pour soutenir leurs efforts en Afrique. Il a critiqué l’incohérence de la politique actuelle de la Russie envers l’Afrique. L’intensification des contacts politiques ne se fait que dans le but de les rendre démonstratifs. La stratégie de politique étrangère de la Russie concernant l’Afrique doit préciser et intégrer les besoins de développement des pays africains.

Alors que le nombre de réunions de haut niveau a augmenté, la part des questions de fond inscrites à l’ordre du jour reste faible. Il y a peu de résultats définitifs de ces réunions de haut niveau. De nombreux accords bilatéraux restent largement non mis en œuvre et de nombreuses promesses non tenues. Il a souligné le manque de coordination entre les différentes institutions étatiques et para-étatiques travaillant avec l’Afrique. Selon le rapport, la Russie doit intensifier et redéfinir ses paramètres car elle est maintenant passée à la cinquième étape de sa relation avec l’Afrique.

Ce rapport critiquait également la prise de parole en public. Le rapport énumère un lobbying russo-africain insuffisant et désorganisé, combiné au manque d' »hygiène de l’information » à tous les niveaux de la prise de parole en public parmi les principaux défauts de la politique actuelle de la Russie en Afrique. À plusieurs égards, les idées et les intentions sont souvent passées pour des résultats, et pire encore, les possibilités de la Russie sont surestimées à la fois publiquement et dans des négociations fermées.

Plusieurs rapports contrôlés par cet auteur montrent clairement qu’il y a eu peu d’approche, en termes de relations publiques gouvernementales et institutionnelles, de la politique étrangère de la Russie en Afrique. Cet auteur a beaucoup écrit à ce sujet, soulignant le sérieux de l’utilisation des réseaux médiatiques – une tentative calculée pour créer une atmosphère de confiance. De toute évidence, les Russes doivent consacrer beaucoup de réflexion à la création d’un groupe de communication stratégique qui pourrait mettre en évidence ses diverses performances et ses véritables intérêts pratiques en Afrique.

L’ouverture d’une nouvelle étape des relations devient importante surtout lorsqu’on analyse les contradictions et les affrontements posés par la crise russo-ukrainienne et ses multiples effets sur les relations futures. Sans aucun doute, les dirigeants africains se sont plaints amèrement d’être devenus les victimes directes de la crise russo-ukrainienne. Dans l’ensemble, les investissements de la Russie dans les secteurs économiques y sont encore stupéfiants sur le continent et, comparativement, il n’en demeure pas moins que les États-Unis, l’Union européenne et un certain nombre d’États d’Asie et du Golfe investissent massivement en Afrique.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son adjoint, Mikhaïl Bogdanov, montrent le plus souvent leur ligne de mire de critiques constantes pour la domination et les investissements occidentaux et européens en Afrique. Il lui manque des stratégies pour mettre en œuvre ces politiques souvent tournées vers l’avenir pour l’Afrique. La passion de répéter les mêmes choses de différentes manières dans les discours. Dans un sens général, leur thème répétitif du soutien de l’ère soviétique à la libération politique et maintenant des efforts pour aider l’Afrique à lutter contre le néocolonialisme est très apprécié, mais la Russie doit, en termes pratiques, montrer ses dernières réalisations politiques dans divers secteurs au cours des deux dernières décennies.

D’un autre côté, la Russie doit très probablement concevoir son modèle de stratégie de communication avant le sommet de 2023, qui doit largement gagner le cœur des dirigeants africains au nouvel ordre mondial émergent. Comme déjà promis, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a indiqué dans un message à la mi-juin qu’« en ces temps difficiles et cruciaux, le partenariat stratégique avec l’Afrique est devenu une priorité de la politique étrangère de la Russie. Les accords signés et les résultats seront consolidés lors du prochain deuxième sommet Russie-Afrique.

Kester Kenn Klomegah

