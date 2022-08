Deux acteurs clés du triangle occidental de déstabilisation Kosovo-Ukraine-Chine – Nicholas Burns et Victoria Nuland

Alexandre Pavic

Culture stratégique

2022-08-15 19:57:00

Peu de temps après la récente descente de Nancy Pelosi à Taïwan, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a appelé Nicholas Burns, l’ambassadeur des États-Unis en Chine, pour avoir « gardé un silence gêné » concernant la « cascade impétueuse et insolente » de Madame la Présidente. Le silence de Burns était tout à fait différent d’un mois à peine au Forum mondial de la paix à Pékin, où il « exigeait que la Chine cesse de soutenir la guerre en Ukraine ou de relayer la « propagande russe » ». Encore plus effrontément, Burns a profité de cette occasion pour accuser catégoriquement le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères de « dire des mensonges sur les laboratoires américains d’armes biologiques, qui n’existent pas en Ukraine ».

Mais c’était alors et c’est maintenant dans «l’ordre basé sur des règles» de l’Occident, où chaque occasion nécessite un nouvel ensemble de règles. Ainsi, il va sans dire que, pour le moment, Burns garde également un « silence gêné » sur un autre événement potentiellement tectonique – la dernière preuve encore plus accablante du travail des biolabs gérés par les États-Unis en Ukraine offerte par le Ministère de la Défense russe le 4 août, y compris l’implication dans la pandémie de Covid-19, la recherche très suspecte financée par les États-Unis sur le monkeypox, la fièvre du Nil occidental et les agents pathogènes de la peste porcine africaine, et même l’implication des États-Unis dans la mort de l’ancien président vénézuélien Hugo Chavez.

La raison du silence de Burns n’est pas difficile à discerner : étant donné que les médias occidentaux « libres » ont massivement ignoré la dernière preuve que l’aveu réticent de Victoria Nuland en mars que les États-Unis dirigeaient effectivement des « installations de recherche biologique » en Ukraine n’était que la pointe de l’iceberg, ni Burns ni aucun autre responsable américain ne feront quoi que ce soit pour forcer leurs médias « libres » à aborder le sujet. Et maintenant que Twitter a suspendu le compte du ministère russe des Affaires étrangères pour avoir osé citer des éléments clés de la présentation sensationnelle du ministère russe de la Défense, Burns et sa compagnie n’ont rien à dire du tout. S’il est troué dans la mémoire par les médias sociaux « libres », alors il ne doit pas exister. Au moins jusqu’à ce qu’il puisse être correctement « génétiquement modifié » et rendu « sûr » pour la consommation.

C’est le modus operandi des « élites » libérales plus saintes que toi de l’Occident – ce n’est pas la vérité qui compte, mais gérer avec succès l’hypocrisie afin qu’elle n’apparaisse pas trop douloureusement évidente, même pour les esprits engourdis par la pure inanité des récits dominants occidentaux. . Ou pour paraphraser le snowclone de l’ancien conseiller Clinton James Carville sur l’économie – c’est l’Occident, stupide. Ils pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

