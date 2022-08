Poutine qualifie de vaines les tentatives d’« annulation de la Russie »

MOSCOU, 15 août – RIA Novosti. Les tentatives d’annuler la culture russe et la Russie elle-même sont futiles, et ceux qui pensent autrement n’ont pas appris les leçons de l’histoire, a déclaré Vladimir Poutine.

« L’histoire est faite par les gens. Et aujourd’hui, c’est vous aussi – les jeunes qui peuvent rêver et créer, travailler et gagner. Vous devez perpétuer les traditions de la culture, assurer la continuité des générations », a déclaré Poutine dans son discours aux participants et invités du quatrième festival Tavrida.ART », de passage en Crimée dans la baie de Kapsel.

Il a souligné que tous les invités et participants du festival sont des personnalités brillantes et créatives unies par la foi en la justice, l’amour pour la patrie, le désir de développement personnel et un désir sincère d’aider les gens.

« Ce sont ces qualités, les qualités du caractère national qui rendent notre peuple invincible, et notre culture millénaire grande », a souligné le président.

Il a noté que cette année, l’équipe du festival comprend également des participants des territoires libérés – des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

« Aujourd’hui, vous êtes tous proches, prêts à unir vos forces pour atteindre des objectifs communs, ce qui signifie que vous êtes sûrs : pour être forts, il faut être ensemble. C’est ce que nous enseigne toute l’histoire riche et millénaire de la Russie. I sachez que vous soutenez nos héros avec vos réalisations créatives, avec vos actes – soldats, officiers, volontaires et milices dans le Donbass. Merci pour cela « , s’est adressé Poutine aux jeunes.

Selon lui, toutes les difficultés et les épreuves sont une période de nouvelles opportunités et de personnes courageuses. Le président a également souhaité aux participants de trouver de nouveaux amis au festival et a exprimé l’espoir qu’il deviendrait une étape importante vers de nouveaux succès.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti

Les forces alliées traversent la défense de l’Ukraine et avancent vers Ugledar, selon un responsable de la DPR

Selon le vice-ministre de l’Information du DPR, Daniil Bezsonov, l’armée ukrainienne a subi de graves pertes en main-d’œuvre et en armes.

© Valentin Sprinchak/TASS

DONETSK, 14 août. /TASS/. Les forces de la République populaire de Donetsk (RPD) soutenues par l’armée russe ont percé les défenses ukrainiennes et avancé vers Ugledar, a déclaré dimanche le vice-ministre de l’Information de la RPD, Daniil Bezsonov.

« Les soldats de la division Shakhterskaya de l’armée de la RPD soutenus par les forces russes ont percé les défenses de l’armée ukrainienne et avancé considérablement vers Ugledar. L’armée ukrainienne a subi de graves pertes en main-d’œuvre et en armes », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram.

Le chef du DPR, Denis Pushilin, a déclaré le 13 juillet que les forces du DPR progressaient dans quatre directions, y compris vers Ugledar.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS

L’armée russe a revendiqué le contrôle d’Udy dans la région de Kharkiv

Après des mois de batailles de position, les forces armées russes ont commencé à étendre leur présence dans la région de Kharkov.

Le 13 août, les premiers rapports des lignes de front revendiquaient le contrôle russe de la ville d’Udy et du village d’Odnorobovka situés près de la frontière ukraino-russe au nord de Kharkiv.

Dans son rapport quotidien du 14 août, le ministère russe de la Défense a confirmé que la ville d’Udy était passée sous le contrôle total de l’armée russe.

Après de longues batailles de position à la périphérie de la ville, les militaires russes ont réussi à remporter quelques succès dans leur offensive au cours de la semaine dernière. En conséquence, les Forces armées ukrainiennes ont été contraintes de se retirer de leurs positions dans la région.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/Udy.mp4?_=1

Le contrôle total russe du village d’Odnorobovka situé à 10 kilomètres à l’ouest n’a pas encore été officiellement confirmé.

Au nord-est de Kharkov, les forces russes avancent vers le quartier Saltovka de Kharkiv. Le 10 août, les premiers rapports revendiquaient le contrôle russe du village de Borshcheva. L’opération de ratissage se poursuit dans le secteur.

Les combats dans la région de Kharkiv sont marqués par des batailles de position prolongées. De nombreuses colonies se trouvent actuellement dans la soi-disant zone grise. Les affrontements s’y poursuivent, mais aucune des parties belligérantes ne prend pied dans ces colonies. Aucune offensive majeure des forces russes n’est attendue dans la région dans les semaines à venir. Dans le même temps, toute opération à grande échelle de l’armée russe près de la ville de Kharkiv détruirait les forces armées ukrainiennes des batailles en cours dans le Donbass.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front