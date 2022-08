Rédacteur en chef des urgences : nous étions curieux de savoir ce que faisait Alexander Schallenberg, après avoir été propulsé au poste de chancelier autrichien pendant environ 2 mois à la fin de 2021, puis arraché en faveur de « lock’em-down-and-inject » c’est Karl Nehammer. Tout cela après que le jeune leader mondial et prodige Sebastian Kurz ait chuté en tant que chancelier à cause d’une corruption curieusement mineure, pour ensuite décrocher un emploi sous l’allié de Trump, Peter Thiel.

La Biélorussie, parce que l’Ukraine est une cause défaillante pour l’État profond occidental :

Nous rappelons aux lecteurs que la DS a tenté un changement de régime en Biélorussie il n’y a pas si longtemps, avec une tentative d’assassinat contre l’allié russe Alexandre Loukachenko. (C’est également Loukachenko qui a dénoncé la stratégie des mondialistes consistant à envoyer des tranches d’argent aux États désireux d’enfermer leur peuple au début de l’absurdité de Covid – Le président de la Biélorussie avertit les élites mondiales en utilisant COVID-19 pour remodeler l’ordre mondial.) Voir

La Russie et la Biélorussie déclarent que la tentative d’« assassinat » et de « coup d’État » soutenue par les États-Unis contre Loukachenko a été contrecarrée

Qui veut renverser le président Loukachenko ?

Poutine et Loukachenko approuvent une nouvelle doctrine militaire alors qu’ils signent des documents d’intégration Russie-Biélorussie

Soros se tourne vers l’Autriche pour préparer un changement de régime en Biélorussie

Les exilés biélorusses sont formés à l’Académie diplomatique de Vienne – discrètement et secrètement. Le programme douteux est financé par Alexander Schallenberg (ÖVP) du ministère autrichien des Affaires étrangères.

FREEWEST MÉDIAS

Le prochain changement de régime dans ce pays d’Europe de l’Est sera-t-il orchestré en Autriche ?

C’est clair : l’ex-chancelier a rencontré à plusieurs reprises dans le passé des représentants de l’opposition biélorusse. Il entretient également des liens étroits avec les financiers mondiaux des groupes de changement de régime.

Un an après une élection volée en Biélorussie, la situation des Biélorusses ordinaires s’est aggravée. Les États-Unis et l’UE devraient répondre plus fermement à l’oppression de Loukachenka. https://t.co/Fkxu73BQs1 – George Soros (@georgesoros) 18 août 2021

Programme de formation pour les exilés biélorusses

Les cours de cette université particulière sont inabordables pour les simples mortels, car les frais de scolarité annuels sont de 14 300 euros. Depuis 1964, il forme des étudiants nationaux et étrangers pour une carrière sur la scène internationale. L’ancien président fédéral Kurt Waldheim et la présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic font également partie des diplômés. En conséquence, le « Dipl-Ak » avec ses séminaires et ses programmes est normalement assez ouvert sur ses étudiants distingués. Cependant, la situation est différente avec la « Formation au leadership dans les relations européennes et le leadership pour les experts en réforme démocratique du Bélarus ».

Ce programme à temps plein se déroulera du 19 au 30 septembre à Vienne, dans un mélange de cours en face à face et de séminaires en ligne. L’offre s’adresse aux exilés biélorusses en Autriche, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne âgés de moins de 35 ans. Le programme de formation, selon le dépliant, vise à former des personnes qui souhaitent devenir des « leaders de la réforme démocratique dans leur patrie ». Il n’est pas officiellement annoncé.

Ce secret peut être dû au fait que l’Autriche est censée être un pays neutre et que le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg ne veut pas trop attirer l’attention. Le membre du Parti populaire autrichien (ÖVP) a précédemment été ministre des Affaires étrangères de juin 2019 à octobre 2021 dans le deuxième gouvernement de Sebastian Kurz, avant d’être chancelier d’Autriche du 11 octobre au 6 décembre 2021.

Renversement au sens de reconstruction mondiale

C’est un programme illustre. En plus du droit international, un « style de leadership cosmopolite » fait également partie de l’instruction. Et il y a des modules sur la cybersécurité et l’ONU et son « multilatéralisme ». Ce dernier est l’euphémisme que les mondialistes utilisent pour déguiser leurs plans d’alignement mondial.

Le voyage et l’hébergement sont inclus. Selon des cercles informés, les exilés doivent être instruits, entre autres, par un assistant vétéran de Schallenberg, dont les témoignages au tribunal ont révélé des informations approfondies sur les malversations liées à l’achat de visas au ministère des Affaires étrangères. Le même vétéran du ministère des Affaires étrangères est censé former les dirigeants de demain au nom de Schallenberg.

Ce n’est pas le seul lien problématique avec Schallenberg. Le programme est financé par la « Coopération autrichienne pour le développement » (ADC) qui promeut activement l’Agenda 2030 mondialiste des Nations Unies.

Cela signifie qu’environ 2,5 millions d’euros de l’argent des contribuables autrichiens vont à un « fonds lié à l’impact pour une FinTech inclusive » dans les pays en développement. La grande réinitialisation se fera évidemment avec l’argent durement gagné des Autrichiens. Et pour le Nouvel Ordre Mondial, le chef de l’État biélorusse, qui est une nuisance pour les mondialistes, doit évidemment partir.

Schallenberg à bord pour un changement de régime

L’« alliance impie » entre les dirigeants de l’ÖVP et ceux qui entourent la figure de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya, remonte à la chancellerie kurz.

Schallenberg n’entretient plus de relations diplomatiques avec le président légitime Loukachenko de Biélorussie depuis un certain temps déjà. Au mépris total de la neutralité et du protocole diplomatique, il a pourtant déjà rencontré à plusieurs reprises à Vienne la candidate défaite à la présidentielle Tichanovskaïa. En 2020, ils ont discuté d’un « soutien à la société civile biélorusse » non spécifié.

Schallenberg a clairement indiqué qu’il défendait un changement de régime à Minsk lorsqu’il a résolument déclaré : « Le génie du changement est sorti de la bouteille ». La dernière rencontre entre les deux hommes a eu lieu début juin pour discuter des sanctions occidentales contre le suicide, que les deux préconisaient. »

Schallenberg s’accroche à la paille d’une prétendue fraude électorale. Des récits similaires ont déjà été le point de départ de changements de régime aux États-Unis, en Syrie, au Venezuela, en Serbie et en Ukraine.

Au cours de la dernière année seulement, l’équipe Soros a rencontré au moins quatre fois Schallenberg à Vienne et la réunion la plus récente a eu lieu il y a seulement six semaines.

L’Autriche neutre entre dans une guerre par procuration ?

Faut-il abuser de l’Autriche pour une provocation contre la Russie dans l’intérêt de l’OTAN ? Le lien de Soros avec l’opposition biélorusse est bien connu. Lorsque la vague de protestations a frappé la Biélorussie à la fin de l’été 2020, le président Loukachenko avait mis en garde contre une possible révolution de couleur avec l’aide de l’Occident.

L’année dernière, le milliardaire américain Soros a publiquement décrit l’élection en Biélorussie comme une « élection volée » et a réprimandé l’UE et les États-Unis pour ne pas être « plus stricts ».

Mur de silence

Les autorités compétentes sont muettes. Wochenblick a contacté le ministère des Affaires étrangères et l’Académie diplomatique et a envoyé des questions aux responsables. Mais ce faisant, les journalistes se sont heurtés à un mur de silence.

Cependant, une chose est sûre : l’université entretient depuis un certain temps des relations étroites avec l’entourage de Tichanovskaya. L’année précédente, par exemple, leur conseiller en politique étrangère Valery Kavaleuski s’est vu accorder une large tribune pour rendre compte de la situation en Biélorussie. Il y a quelques semaines, il avait déclaré sur Twitter qu’il préparait un « programme biélorusse ambitieux » avec l’ONU. Le Conseil de sécurité de l’ONU soutient apparemment cette entreprise. La réunion de Vienne pourrait donc également être liée à la planification du prochain coup d’État en Europe de l’Est.

❗À tous les Biélorusses intéressés vivant en 🇪🇪 🇱🇻 🇱🇹 🇵🇱 🇦🇹 ! 👩‍🎓L’Académie diplomatique de Vienne🇦🇹, avec le soutien de l’Agence autrichienne de développement, lance un cours personnel pour les Biélorusses 👉FORMATION EXÉCUTIVE DANS LES AFFAIRES EUROPÉENNES ET LE LEADERSHIP pour les experts en réforme démocratique du #Biélorussie ⤵️ pic.twitter.com/uWEdqYpz50 – Biélorussie de la diaspora à Österreich (@BelDiasporaAT) 12 juillet 2022

Achèvement des travaux à New York pour préparer un ambitieux programme biélorusse @ONU cet automne. Reconnaissant aux États membres, y compris au CSNU, pour les consultations fructueuses et la volonté de soutenir les efforts de @Tsihanouskaya. Loukachenka a abandonné les intérêts de l’État. Le peuple biélorusse doit les protéger. pic.twitter.com/6Osg5h5d1U – Valery Kavaleuski (@kavaleuski) 15 juillet 2022

