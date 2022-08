Les forces russes et syriennes vainquent le terrorisme international — ministre russe de la Défense

Dans le même temps, Sergey Shoigu a noté que diverses coalitions dirigées par les États-Unis n’ont pas réussi à vaincre le terrorisme international

Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense

KUBINKA /Région de Moscou/, 16 août. /TASS/. Les forces russes et syriennes luttent avec succès contre le terrorisme international, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d’une réunion avec son homologue syrien, Ali Mahmoud Abbas, en marge de la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

« C’est très important pour nous lorsque nous recevons la visite de nos amis, avec qui non seulement nous combattons côte à côte, mais nous vainquons également le terrorisme international, ce que presque personne n’a pu faire ces derniers temps. Au moins, les coalitions diverses dirigées par les États-Unis ne l’ont pas fait, mais nous l’avons fait conjointement avec les forces armées syriennes », a-t-il déclaré.

Choïgou a félicité Abbas pour sa prise de fonction au ministère syrien de la Défense en avril et l’a remercié pour sa participation au forum Armée-2022, aux Jeux militaires internationaux et à la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

Poutine s’en prend à l’hégémonie « en voie de disparition » de l’Occident et décrit les objectifs de la Russie

Comme l’a fait remarquer le dirigeant russe, la Russie « prendra d’autres mesures pour construire un monde plus démocratique »

PATRIOT PARK /Région de Moscou/, 16 août. /TASS/. Les pays occidentaux s’accrochent désespérément à leur « hégémonie en voie de disparition », mais l’ordre mondial unipolaire devient une chose du passé, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine dans son allocution devant l’audience de la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

Le chef de l’État a noté que l’Occident a besoin de conflits pour rester au pouvoir, de sorte que les États-Unis et leurs alliés se mêlent activement des affaires d’autres pays, attisant toutes sortes de provocations et de guerres civiles. L’hégémonie de l’Occident est synonyme de stagnation pour le monde entier. Cependant, il est possible de réduire les tensions et de surmonter les menaces communes en renforçant le système d’un monde multipolaire moderne. La Russie continuera à prendre des mesures pour construire un monde plus démocratique et affiner les mécanismes existants de la sécurité internationale.

TASS a rassemblé les déclarations clés de Poutine.

Sur l’ordre mondial multipolaire

Les contours d’un ordre mondial multipolaire sont activement façonnés. « De plus en plus de pays et de peuples choisissent la voie d’un développement souverain libre en fonction de leur caractère unique, de leurs traditions et de leurs valeurs. »

Les processus objectifs de formation d’un monde multipolaire sont « opposés par les élites mondialistes occidentales qui attisent le chaos en déclenchant d’anciens et de nouveaux conflits et en mettant en œuvre la soi-disant politique d’endiguement, qui sape essentiellement toute autre voie souveraine de développement ».

Les élites mondialistes « essaient à tout prix de s’accrocher à l’hégémonie qui leur glisse entre les doigts et cherchent à maintenir les pays et les peuples sous l’emprise de l’ordre néocolonial ». « Leur hégémonie est synonyme de stagnation pour le monde entier et pour toute la civilisation, et cela inclut le fanatisme, l’annulation de la culture et le totalitarisme néolibéral. »

L’ère d’un ordre mondial unipolaire est en train de disparaître dans le passé. « Ce n’est qu’en renforçant considérablement le système d’un monde multipolaire moderne qu’il est possible de réduire les tensions dans le monde, de surmonter les menaces et les risques dans les domaines militaire et politique, d’accroître le niveau de confiance entre les pays et d’assurer leur développement stable. »

Sur l’Ukraine

L’Occident a besoin de conflits « pour conserver son hégémonie ». « C’est précisément pourquoi ils ont prévu d’utiliser le peuple ukrainien comme chair à canon, ont mis en œuvre le projet « anti-russe », ont fermé les yeux sur la propagation de l’idéologie néonazie, sur le massacre massif des habitants du Donbass et ont inondé et continuent d’inonder le régime de Kiev d’armements, y compris d’armes lourdes. »

Dans ces conditions, la Russie a décidé de mener une opération militaire spéciale en Ukraine dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. « Les objectifs de cette opération ont été clairement définis – il s’agit d’assurer la sécurité de la Russie et de nos citoyens, et la défense des habitants du Donbass contre le génocide. »

« La situation en Ukraine témoigne des tentatives américaines de prolonger ce conflit. Et ils agissent exactement de la même manière en déclenchant un potentiel de conflit en Asie, en Afrique et en Amérique latine. »

Sur les actions de l’Ouest

« Les États-Unis et leurs vassaux s’ingèrent grossièrement dans les affaires intérieures d’États souverains. Ils organisent des provocations, des coups d’État et des guerres civiles. Utilisant menaces, chantage et pressions, ils tentent de forcer des États indépendants à se plier à leur volonté et à vivre selon des règles qui leur sont étrangères. »

L’objectif de l’Occident est de « tenir sa domination, en utilisant ce modèle qui lui permet de se nourrir du monde entier comme il l’a fait pendant des siècles et un tel modèle ne peut être soutenu que par la force ».

L’Occident a écarté les propositions russes de mesures de sécurité mutuelles. Pendant ce temps, l’OTAN s’étend vers l’est, renforçant son infrastructure militaire. « Verbalement, cela s’explique hypocritement par la nécessité de renforcer la sécurité en Europe, alors que c’est tout le contraire qui se produit dans la réalité. »

Des unions politiques militaires agressives, telles que AUKUS (Australie, Royaume-Uni et États-Unis) sont formées par l’Occident afin « d’étendre à la région Asie-Pacifique son système de bloc analogue à l’OTAN en Europe ».

La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan était une provocation soigneusement planifiée. « Une fois de plus, les États-Unis ont délibérément tenté d’ajouter de l’huile sur le feu pour déstabiliser la situation dans la région Asie-Pacifique, déstabiliser et semer le chaos avec la situation dans la région et dans le monde, [c’est] une manifestation odieuse de manque de respect envers la souveraineté des autres pays et envers ses propres obligations internationales. »

En agissant de cette manière, les États occidentaux tentent de détourner l’attention de leurs citoyens des problèmes socio-économiques critiques en rejetant la responsabilité de leurs propres échecs sur la Russie et la Chine. « Le soi-disant Occident collectif détruit délibérément le système de sécurité européen. »

Sur les plans de la Russie

Moscou et ses alliés continueront « d’affiner les mécanismes existants de sécurité internationale avec leurs alliés, partenaires et associés et d’en créer de nouveaux, en renforçant constamment les forces armées nationales et les autres structures de sécurité, et en augmentant leur niveau d’équipement en armements et équipements militaires modernes. »

La Russie continuera également à assurer ses intérêts nationaux ainsi que la protection de ses alliés, et « prendra d’autres mesures pour construire un monde plus démocratique ».

Il faut « rétablir le respect du droit international, de ses normes et principes fondamentaux ». Il est important de renforcer les positions de l’ONU et des autres instances de dialogue international.

« Le Conseil de sécurité de l’ONU et l’Assemblée générale, tels qu’ils ont été initialement conçus, devraient servir d’instruments efficaces pour réduire les tensions internationales et prévenir les conflits, tout en œuvrant pour garantir une sécurité fiable et le bien-être des pays et des peuples ».

