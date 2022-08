Bill Gates est-il derrière la loi sur la réduction de l’inflation de Joe Biden ?

La «loi sur la réduction de l’inflation» des démocrates qui, selon le bureau du budget du Congrès, augmentera les impôts de la classe moyenne de 20 milliards de dollars, sans parler de la libération d’une armée d’agents de l’IRS sur les Américains de la classe ouvrière au cours de la prochaine décennie, a été facilitée par Bill Gates et (dans une moindre mesure) Larry Summers, qui sont connus pour passer du temps ensemble.

Naturellement, la loi a été signée hier.

Dans une nouvelle de Bloomberg du mardi qui ressemble plus à une newsletter pour le groupe de supporters de Bill Gates, le milliardaire co-fondateur de Microsoft raconte comment plus tôt cette année, alors que les sénateurs démocrates modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema ont procédé à l’arrêt de la législation sur les impôts et les dépenses par crainte qu’elle n’augmente les impôts prélevés sur la classe moyenne (ce sera le cas), Gates affirme qu’il a exploité une relation avec Manchin qu’il avait encouragé depuis au moins 2019.

« Gates misait sur plus que son optimisme caractéristique quant à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes apparemment insolubles sur lesquels il s’est concentré depuis qu’il a quitté le poste de directeur général de Microsoft il y a deux décennies. Comme il l’a révélé à Bloomberg Green, il a discrètement fait pression sur Manchin et d’autres sénateurs, avant que le président Joe Biden ne remporte la Maison Blanche, en prévision d’un moment rare où de lourdes dépenses fédérales pourraient être garanties pour la transition vers une énergie propre.

Ces discussions lui ont donné des raisons de croire que le sénateur de Virginie-Occidentale s’en sortirait pour le climat – et il était prêt à continuer d’appuyer lui-même l’affaire jusqu’à la toute fin. « Le mois dernier, les gens se sont dit, OK, nous avons essayé, nous avons terminé, cela a échoué », a déclaré Gates. « Je pensais que c’était une opportunité unique. » Il a donc puisé dans une relation avec Manchin qu’il avait cultivée pendant au moins trois ans. « Nous avons pu parler même à un moment où il sentait que les gens n’écoutaient pas. »

Selon des informations, l’amitié de Gates et Manchin a commencé après que le magnat des affaires a attiré le sénateur de Virginie-Occidentale lors d’un repas à Seattle en 2019 dans le but de gagner le soutien d’une législation sur l’énergie propre. Manchin était le démocrate le plus ancien du comité de l’énergie à l’époque.

« Mon dialogue avec Joe dure depuis un certain temps », a déclaré Gates.

Gates a agi rapidement lorsque Manchin (à nouveau) s’est retiré du projet de loi en décembre en raison de craintes qu’il n’augmente la dette nationale, l’inflation, la pandémie et le niveau de troubles géopolitiques avec la Russie. Quelques semaines plus tard, il a dîné avec Manchin et sa femme Gayle Conelly Manchin, dans un restaurant de Washington DC, où ils ont discuté de l’état de la Virginie-Occidentale. Manchin voulait évidemment protéger les emplois au cœur du secteur du charbon aux États-Unis, tandis que Gates a déclaré que les travailleurs des centrales au charbon pourraient simplement passer aux réacteurs nucléaires, tels que ceux construits par TerraPower de Gates.

Manchin ne semblait pas convaincu, déclarant le 1er février que la version précédente de la loi sur la réduction de l’inflation, « Build Back Better » était « morte ».

Les démocrates ont réuni une équipe d’économistes et d’autres personnalités influentes de Manchin pour tenter de le persuader du contraire, y compris l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, qui a persuadé Manchin que le plan n’augmenterait pas les impôts de la classe moyenne ni n’augmenterait le déficit.

« Collin O’Mara, directeur général de la National Wildlife Federation, a recruté des économistes pour apaiser les inquiétudes de Manchin, notamment des représentants de l’Université de Chicago et de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Le sénateur Chris Coons du Delaware a fait venir un poids lourd : l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers, qui a passé des décennies à conseiller les démocrates.

Les économistes ont pu « envoyer ce signal que [le projet de loi] va aider à réduire le déficit », a déclaré O’Mara. « Cela va être légèrement déflationniste et cela va stimuler la croissance et les investissements dans tous ces domaines. » Grâce à cette alchimie subtile, les investissements dans les énergies propres pourraient être recadrés pour Manchin comme une couverture contre les futures flambées des prix du pétrole et du gaz et un moyen d’exporter potentiellement plus d’énergie vers l’Europe.

Le 7 juillet, Gates est de nouveau entré en action lorsque Manchin a été aperçu à la convention des médias de Sun Valley dans l’Idaho, à laquelle Gates a également assisté.

« Nous avons eu une discussion sur ce qui manquait, ce qui devait être fait », a déclaré Gates. « Et puis après ça, il y a eu beaucoup d’appels téléphoniques. »

« Gates revient sur la nouvelle loi avec satisfaction. Il a réalisé ce qu’il s’était proposé de faire. « Je dirai que c’est l’un des moments les plus heureux de mon travail sur le climat », a déclaré Gates. « J’ai deux choses qui me passionnent dans le travail sur le climat. L’un est quand la politique est bien faite, et c’est de loin le plus grand moment comme ça. Son autre plaisir vient d’interviewer des personnes dans des startups du climat et des technologies propres : « J’entends parler de cette nouvelle façon incroyable de fabriquer de l’acier, du ciment et des produits chimiques. »

Dans l’article sur la façon dont il obtient le mérite de ce qui s’est passé, Gates déclare: « Je ne veux pas m’attribuer le mérite de ce qui s’est passé. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia