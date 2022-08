La FDA savait que 44 % des femmes enceintes dans l’essai Pfizer avaient subi des fausses couches

Il est incontestable que ni Pfizer ni la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ne sont du tout préoccupés par les événements indésirables liés aux données des essais cliniques de Pfizer. Après tout, ils ont cherché à le cacher au grand public pendant 75 ans. Bien que manifestement inacceptable, le fait que les deux parties savaient que 44 % des femmes enceintes participant à l’essai du « vaccin » COVID-19 à ARNm de Pfizer ont subi des fausses couches est immoral et semble incroyablement corrompu.

Étonnamment, alors que la FDA publie chaque mois les données des essais de Pfizer sur ordonnance du tribunal, un rapport sur les événements indésirables de Pfizer transféré le 1er juillet 2022 révèle qu’après que les femmes ont perdu leurs bébés, le géant pharmaceutique d’un milliard de dollars a signalé que les fausses couches déchirantes n’étaient pas liées aux essais. L’équipe de bénévoles de Daily Clout a découvert la tromperie intentionnelle en parcourant les milliers et les milliers de documents d’essai de Pfizer publiés chaque mois qui constituent la justification de l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la FDA et du 23 août 2021 suivant, « approbation » du produit « vaccin » COVID-19 à ARNm de Pfizer.

Selon un article du Daily Clout, les femmes répertoriées dans la liste des sujets signalant une grossesse après la dose 1 ont chacune reçu entre une et quatre injections à ARNm de Pfizer. Quarante-deux ont reçu le médicament d’essai immédiatement, et huit ont reçu le placebo et ont ensuite été levés en aveugle et ont reçu le vaccin. Ainsi, au 31 mars 2021, toutes les femmes enceintes de l’essai – elles étaient 50 – avaient reçu la version BNT162b2 de Pfizer de son « vaccin » expérimental. Résumant les efforts trompeurs de Pfizer après les fausses couches, l’article expliquait :

« Pfizer note les fausses couches comme des événements indésirables graves (EIG) avec des cotes de toxicité » modérée « (2) ou » grave « (3). Cependant, toutes les fausses couches ont été signalées comme n’étant pas liées au vaccin d’essai, c’est-à-dire comme ayant des causes « autres » et marquées comme « récupérées ».

La FDA savait que 44 % des femmes enceintes dans l’essai Pfizer avaient subi des fausses couches

Ayant accès à ces données surprenantes au 1er avril 2022, l’article souligne que la FDA était consciente qu’un « pourcentage important de grossesses se terminait par un « avortement spontané ». » Pourtant, malgré cela, l’agence « a manqué à son devoir d’étudier les données et enquêter sur la base de Pfizer pour marquer les morts fœtales comme non liées au vaccin et ayant des causes «autres» ». De plus, la FDA n’a pas informé le public de cet événement indésirable grave qui a changé la vie. Plus important encore, Daily Clout’s Berberine a écrit : « sans ces informations, les femmes n’étaient pas en mesure de donner un consentement éclairé pour recevoir le vaccin COVID à ARNm de Pfizer ».

VIDEO: Naomi Wolf sur l’interdiction de compte Twitter après avoir cité la documentation de Pfizer sur les effets nocifs sur les bébés

Dans la vidéo ci-dessus, le Dr Naomi Wolf souligne que la date limite des événements indésirables était le 13 mars 2021 et que la FDA a reçu le rapport de Pfizer le 1er avril 2021. Ainsi, l’agence était bien au courant des décès fœtaux avant il a entièrement « approuvé » le produit à ARNm de Pfizer. Wolf a expliqué que 50 femmes sont tombées enceintes en participant à l’essai clinique, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus. Cependant, ce n’est qu’après avoir beaucoup fouillé dans le reste du document de 3 645 pages sur les événements indésirables que l’on apprend que 22 des 50 femmes ont subi un « avortement spontané », un « avortement spontané complet », un « avortement spontané incomplet » ou une « fausse couche ». ” [pp. 219, 561, 708, 1071, 1146, 1179, 1349, 1749, 1758, 1806, 1809, 3519, 3526, 3560, 3536, 3537, 3538, 3536, 3547 et 3551.] Wolf et d’autres posent des questions importantes au public devrait se demander :

Comment Pfizer a-t-il déterminé que son produit vaccinal expérimental n’avait pas causé les fausses couches ? Quelles « autres » causes Pfizer a-t-il identifiées, et comment les a-t-il identifiées ? La FDA et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont-ils simplement accepté les fausses couches comme étant sans rapport avec le produit, ou ont-ils exigé des informations sur ces « autres » causes ? Et, surtout, qu’est-il arrivé aux grossesses qui étaient en cours à la date limite du rapport du 13 mars 2021 ? Des bébés en bonne santé sont-ils nés ? Des bébés endommagés sont-ils nés ? Y a-t-il eu plus de fausses couches ?

Diffusant l’incroyable réalité de ce qui se passe à l’échelle mondiale, Wolf – dont le compte Twitter a été interdit pour avoir partagé cette horrible information – a expliqué que si vous extrapolez à toutes les femmes enceintes qui ont reçu un vaccin COVID, cela pourrait expliquer la mort du bébé- hors qui se produit. Wolf a noté une augmentation de 200% des décès néonatals ou des avortements spontanés et des fausses couches en Écosse et une augmentation de 34% en Israël. De même, 86 bébés sont morts en Ontario alors qu’ils en ont habituellement cinq ou six par trimestre. À travers les larmes, parlant dans la salle de guerre des bannons, Wolf a ajouté :

«Je sais que nous ne sommes pas censés pleurer dans War Room, mais il y a plus d’un an, la FDA a reçu ce rapport selon lequel sur 50 femmes enceintes, 22 d’entre elles ont perdu leur bébé. Et ils n’ont rien dit. Ainsi, la FDA était au courant du taux horrible de mort fœtale au début d’avril 2021 et était silencieuse. Et Pfizer était silencieux.

Ils ont continué leur rythme de « injectez les femmes enceintes, injectez les femmes enceintes… ça ne fait pas mal à votre bébé, ça ne fait pas mal à votre bébé ». Et maintenant, comme on pouvait s’y attendre, comme vous et moi en avons discuté dans ma sous-pile, en s’appuyant sur d’autres rapports de Pfizer intitulés « Désolé d’annoncer un génocide », il y a la preuve à grande échelle de cette horrible dissimulation, cette dissimulation de type Mengele.“

Michelle Edwards est journaliste à UncoverDC. Cet article a été initialement publié sur UncoverDC.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

« Soudain ils sont morts dans l’eau ce sont les vaccins »

Dr Pierre Kory M.D. Remarquez qu’il a dit que cela aurait dû être arrêté bien avant que 183 personnes ne meurent. Habituellement, le déploiement d’un nouveau médicament est arrêté à plusieurs décès. Si les gens nient qu’il s’agit d’autre chose que d’un meurtre et d’un génocide à ce stade, il y a très probablement peu d’espoir pour eux.

Deux femmes s’effondrent soudainement 💉🤫

Juste une journée normale en Chine : une personne s’est effondrée et une autre a eu une crise 💉

Août 2022 : 12 ans « décédé subitement » en raison d’une crise cardiaque 💉

Les choses ne vont pas bien en Chine 💉

Les cimetières commencent à se remplir de personnes « décédées subitement » à cause des vaccins Covid-19

