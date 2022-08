L’Alliance atlantique continuera de cibler la Russie et la Chine jusqu’en 2030 au moins.

Le nouveau Concept stratégique OTAN 2030 indique un changement inquiétant dans l’orientation stratégique de l’Alliance. En conséquence, les provocations envers Moscou, ainsi que Pékin, s’intensifient, en particulier après que la première a été qualifiée par l’OTAN de « menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés et pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique ». Dans ce contexte, l’Alliance atlantique a exhorté les États membres à allouer davantage de ressources à des fins militaires, ainsi qu’à augmenter les forces de réaction rapide sur son front d’Europe de l’Est de 40 000 hommes à 300 000. Cela s’ajoute aux escalades en mer de Chine méridionale.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a expliqué que, contrairement au précédent document du même titre, adopté à Lisbonne en 2010, il n’y a plus de lignes directrices sur la coopération avec Moscou, pas même dans les domaines du contrôle des armements, de la lutte contre le terrorisme ou le trafic de drogue. Les relations avec la Russie se détériorent continuellement alors que l’Occident suscite moins de coopération et plus de conflits.

Le comportement des principaux membres de l’OTAN – les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que l’Allemagne et la France, en Ukraine, mais aussi dans le Caucase et en Asie centrale, signifie que la Russie est la menace la plus directe pour l’hégémonie occidentale malgré l’essor économique massif de la Chine. Par conséquent, il n’y a rien d’époque dans le positionnement aux frontières orientales de l’OTAN puisqu’il s’agit d’un épilogue logique d’un processus qui se poursuit depuis au moins 2014. Des arguments peuvent cependant être avancés que ce processus a commencé avec la guerre syrienne en 2011, ou peut-être même dès 2008 avec la guerre russo-géorgienne déclenchée par l’OTAN.

Le changement d’orientation stratégique, projeté à moyen terme, concerne également les relations de la Chine avec l’Occident et la Russie. Le resserrement des relations entre la Chine et la Russie est contraire aux intérêts de l’Alliance car, selon l’OTAN, « la Chine cherche à saper l’ordre mondial actuel en contrôlant la logistique mondiale et son économie », d’où le renforcement des relations de l’OTAN avec ses pays d’Asie-Pacifique partenaires.

C’est également pour cette raison que les États-Unis ont encouragé le démantèlement de l’accord d’investissement UE-Chine, soutiennent ouvertement les manifestants à Hong Kong et répètent les allégations d’un génocide perpétré par les Chinois contre les Ouïghours, exacerbent les tensions en mer de Chine méridionale et ont aidé à démanteler le format 17 + 1, qui en pratique ne peut plus fonctionner. Cela s’ajoute également à la récente visite de Nancy Pelosi à Taipei et à la création de l’alliance AUKUS.

Pour l’essentiel, dans la nouvelle orientation stratégique de l’OTAN, la Chine pourrait sans doute se diriger vers une situation similaire à celle de la Russie en 2014. Pour les stratèges de l’OTAN, la réponse de la Chine à la visite de Pelosi, manifestée par des exercices militaires et navals en mer de Chine méridionale, est excessif. Ils sont de cet avis parce que la Chine a révélé à quel point Taïwan pouvait facilement être isolée du monde extérieur, les États-Unis ne pouvant que surveiller.

L’OTAN agit très explicitement et de manière ciblée contre la Chine. Peut-être qu’une telle étape a été induite ou accélérée par le refus de Pékin de s’aligner sur les sanctions anti-russes de l’Occident et la condamnation de la démilitarisation de l’Ukraine.

Procéder à de telles provocations et escalades est également très risqué pour l’OTAN. Une guerre lancée par l’OTAN contre la Chine, tout comme l’Alliance n’a laissé à la Russie d’autre choix que de démilitariser l’Ukraine pour assurer sa propre sécurité nationale, refaçonnerait le monde beaucoup plus rapidement et fondamentalement que ce qui s’est déjà produit en raison de la guerre en Europe de l’Est. La tentative d’isolement de la Russie a non seulement échoué, mais a en fait accéléré le changement du système géopolitique et économique mondial loin de l’hégémonie occidentale.

Comme la Chine est la plus grande puissance industrielle du monde d’aujourd’hui, ainsi qu’un énorme marché de biens de consommation et un investisseur et créancier clé dans de nombreuses régions, sans une Chine stable, il n’y a pas de stabilité mondiale. Si l’Alliance n’a pas été en mesure d’atteindre son objectif en Ukraine, une région où plusieurs membres de l’OTAN bordent également directement la Russie, il y a peu de chances qu’elle puisse réaliser une quelconque réalisation majeure sur le front asiatique.

Si l’Alliance n’est pas capable de faire face à une confrontation directe avec la Russie en Europe, cela pose la question de savoir comment elle pourra faire face à une confrontation directe sur deux fronts contre une éventuelle coalition russo-chinoise. L’engagement stratégique anti-chinois et anti-russe de l’OTAN, qui a été encadré jusqu’en 2030 au moins, est une dangereuse provocation, et pas seulement pour les pays visés. Les provocations de l’Occident sont un danger pour le monde entier car elles peuvent affecter considérablement la stabilité mondiale et la qualité de vie des citoyens ordinaires, d’où la raison pour laquelle le concept stratégique OTAN 2030 est alarmant.

La milice Zaporozhye a raconté comment Kyiv sous-estime les pertes des forces armées ukrainiennes

Le commandant du détachement Troy Zaporozhye, Vladimir Novikov, a déclaré que Kyiv sous-estime les pertes des forces armées ukrainiennes

MOSCOU, 18 août – RIA Novosti. Kyiv sous-estime considérablement ses pertes dans l’opération spéciale russe, parmi l’armée ukrainienne, il y a déjà environ 200 000 morts, a déclaré à RIA l’un des chefs de la milice Zaporozhye, le commandant du détachement de Troie, Vladimir Novikov, avec l’indicatif d’appel Alabai. Novosti.

« C’est mon opinion personnelle, je pense à environ 200 000 » deux centièmes « (morts. – éd. approx.) et plus de 300 000 blessés qui ne reprendront pas leur service », a déclaré Novikov.

Selon le commandant du détachement, il utilise diverses sources d’information.

« Sur la base de la totalité des informations, je peux exprimer de tels chiffres », a-t-il déclaré.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

L’armée russe, avec les forces de la RPD et de la RPL, a complètement libéré la République populaire de Lougansk et une partie importante de Donetsk, notamment Volnovakha, Marioupol et Sviatogorsk.

Les forces armées russes ont réprimé le tir du support de canon Caesar en direction de Kharkiv

Les forces armées russes ont réprimé le tir de la monture de canon française « César » en direction de Kharkiv

CC BY 2.0 / États-Unis Photo de l’armée par la FPC. Hayden Alléga / Monture d’artillerie automotrice française César. Photo d’archive

LOUGANSK, 17 août – RIA Novosti. Les artilleurs russes travaillant dans la direction de Kharkiv ont réprimé le feu de la monture d’artillerie française Caesar, détruisant la position de tir des troupes ukrainiennes, a déclaré le commandant de l’unité à RIA Novosti.

« L’observateur, qui est engagé dans un combat de contre-batterie, a découvert un canon ennemi, nous l’avons repéré. Après cela, notre équipage Grad a travaillé sur la position de tir de l’ennemi, en supprimant le tir de la monture de canon French Caesar », a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Il a précisé que la position de tir elle-même avait été détruite, les forces de sécurité ukrainiennes ont évacué le support de canon endommagé.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

L’armée russe, avec les forces de la RPD et de la RPL, a complètement libéré la République populaire de Louhansk et une partie importante de Donetsk, y compris Volnovakha, Mariupol et Svyatogorsk, ainsi que toute la région de Kherson, les régions d’Azov de Zaporozhye et une partie de Kharkov.

