Politico: les États-Unis ont autorisé les forces armées ukrainiennes à utiliser des armes américaines pour attaquer la Crimée

© Photo : États-Unis Armée de l’air/sergent d’état-major. Shawn White

Déchargement d’obusiers M777 pour les forces armées ukrainiennes de l’avion C-17 Globemaster III de l’US Air Force. Photo d’archive

WASHINGTON, 18 août – RIA Novosti. Les États-Unis admettent la possibilité d’utiliser des armes fournies à Kyiv pour mener des attaques contre la Crimée, rapporte Politico, citant un haut responsable de l’administration américaine.

« Nous (les États-Unis) ne choisissons pas d’objectifs, bien sûr, tout ce que nous fixons est pour l’autodéfense. Toute cible choisie sur le territoire de l’Ukraine est, par définition, de l’autodéfense. La Crimée, c’est l’Ukraine », a déclaré la source, a cité la publication comme déclarant.

Mercredi, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy (Alexeï) Reznikov, dans une interview à Voice of America*, a annoncé la possibilité d’utiliser des armes fournies par les États-Unis pour attaquer la Crimée.

La Russie a lancé une opération militaire en Ukraine le 24 février. Le président Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Le but ultime de l’opération, selon le commandant suprême, est « la libération du Donbass et la création de conditions qui garantiraient la sécurité de la Russie elle-même ».

La Crimée est devenue une région russe après un référendum qui s’y est tenu en mars 2014, au cours duquel 96,77 % des électeurs de la République de Crimée et 95,6 % de ceux de Sébastopol ont soutenu l’adhésion à la Russie. L’Ukraine considère toujours la Crimée comme un territoire à part entière, mais temporairement occupé. Les dirigeants russes ont déclaré à plusieurs reprises que les habitants de la Crimée avaient voté démocratiquement, en pleine conformité avec le droit international et la Charte des Nations Unies, pour la réunification avec la Russie. Selon le président russe Vladimir Poutine, la question de la Crimée est « enfin close ».

Dans le contexte de l’opération spéciale militaire russe, les pays occidentaux continuent de fournir des armes à l’Ukraine. Ainsi, Washington a récemment annoncé l’attribution d’un programme d’aide militaire d’une valeur d’environ un milliard de dollars. La cargaison comprend des munitions d’artillerie, un millier de systèmes antichars Javelin, des véhicules médicaux blindés, des explosifs et des médicaments.

Moscou, à son tour, a déclaré à plusieurs reprises que le transfert d’armes à l’Ukraine ne faisait que prolonger le conflit et que le transport d’armes devenait une cible légitime pour les forces aérospatiales russes.

* Les médias de masse reconnus en Russie comme agent étranger

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti

Reuters : Les États-Unis se préparent à allouer 800 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire à l’Ukraine

Le coût final du forfait peut changer légèrement, note l’agence.

WASHINGTON, 19 août. /TASS/. Les États-Unis préparent un nouveau programme d’aide militaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine qui pourrait être annoncé le vendredi 19 août. Cela a été rapporté jeudi par Reuters, citant des sources.

Selon ces données, les pouvoirs du président américain Joe Biden seront utilisés pour allouer une assistance, lui permettant de transférer des armes des arsenaux américains.

Dans le même temps, l’une des sources n’a pas exclu que l’annonce de l’aide puisse être reportée à la semaine prochaine. Dans le même temps, le coût final du forfait pourrait également changer quelque peu, a-t-il averti.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire en Ukraine en réponse à une demande d’aide des dirigeants des républiques du Donbass. Après cela, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, ainsi qu’un certain nombre d’autres États ont imposé des sanctions contre des personnes physiques et morales russes. En outre, les pays occidentaux ont commencé à fournir des armes et du matériel militaire à Kyiv pour des montants estimés à ce stade à des milliards de dollars.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS