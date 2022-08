Cinq milliards de personnes mourraient dans la guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, selon une nouvelle étude

Image d’illustration

Si l’Occident politique ne veut vraiment pas provoquer un conflit mondial, il arrêtera son agression. Malheureusement, à l’heure actuelle, rien ne permet de croire que de telles forces existent dans les etablishments occidentaux.

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Lorsqu’ils parlent de conflit nucléaire, les généraux, les wargamers, les stratèges et les experts militaires se concentrent généralement sur les effets immédiats d’un échange nucléaire, tels que le nombre de personnes tuées dans les explosions initiales, les mégalopoles rasées, etc. prêter attention aux conséquences à plus long terme d’une guerre nucléaire. Un tel conflit entraîne certaines conséquences qui sont, à bien des égards, encore pires que la guerre réelle.

L’une de ces conséquences est liée à l’effondrement quasi total des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment celles concernant l’alimentation. La majorité de la population mondiale ne produisant aucun produit agricole, l’effondrement de l’approvisionnement alimentaire aurait un effet terrifiant sur la plupart des habitants de la planète, provoquant une famine généralisée et le chaos qui s’ensuivrait qui mettrait fin au monde tel que nous le connaissons, très probablement pour toujours.

Des scientifiques de l’Université Rutgers ont projeté la quantité de suie qui serait projetée dans l’atmosphère terrestre dans une variété de scénarios de guerre nucléaire, allant de petits échanges entre l’Inde et le Pakistan à une guerre à grande échelle entre la Russie et les États-Unis. Une guerre indo-pakistanaise relativement modeste et localisée réduirait la production calorique moyenne mondiale de 7% au cours des cinq premières années – plus grande que toutes les perturbations auxquelles l’humanité a été confrontée jusqu’à présent, jamais.

« Même pour une guerre nucléaire régionale, de grandes parties du monde pourraient souffrir de la famine », affirment les auteurs de l’étude.

D’un autre côté, une éventuelle guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis dévasterait presque complètement la production alimentaire mondiale, la réduisant d’au moins 90 % en seulement trois à quatre ans après la fin des tirs, affirment les chercheurs. Au moins 75 % de la population mondiale périrait en seulement deux ans.

En plus de l’effondrement des rendements des cultures, le modèle de l’Université Rutgers a tenté de tenir compte des restrictions à l’exportation, ainsi que des efforts d’atténuation tels que donner aux humains des aliments pour le bétail. Aussi dévastatrice que soit l’image présentée par l’étude, elle est sous-estimée. « La couche d’ozone serait détruite par le réchauffement de la stratosphère, produisant plus de rayonnement ultraviolet à la surface, et nous devons comprendre cet impact sur l’approvisionnement alimentaire », a déclaré à Sky News, Lili Zia, professeur adjoint de recherche chez Rutgers. Les chercheurs n’ont pas non plus pris en compte les changements dans les engrais et les approvisionnements alimentaires, qui seraient substantiels.

Notant que les crises « à connotation nucléaire s’enveniment », plus tôt ce mois-ci, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que l’humanité n’était « qu’à un malentendu de l’anéantissement nucléaire ». En plus de la Russie, la belligérance impérialiste américaine accroît également les tensions avec d’autres puissances nucléaires, comme la Chine. En juin, le New York Times rapportait :

« L’été dernier, des centaines de nouveaux silos de missiles ont commencé à apparaître dans le désert chinois. Le Pentagone a déclaré que Pékin, qui avait longtemps dit qu’il n’avait besoin que d’une « dissuasion minimale », s’apprêtait à construire un arsenal d' »au moins » 1 000 armes nucléaires d’ici 2030″.

Le problème qui se pose est que l’Occident politique, en particulier les États-Unis, ne semble pas (ou ne veut pas) trouver une bretelle de sortie. Alors que les tensions entre Washington DC et Pékin commençaient à s’apaiser après la visite controversée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi dans la province séparatiste chinoise de Taïwan, une délégation inopinée de cinq autres législateurs américains est arrivée dimanche à Taipei. Cette décision belliqueuse a provoqué encore plus de colère à Pékin, entraînant une nouvelle série d’exercices militaires près de Taïwan.

Dans le contexte généralement horrible de l’étude de l’Université Rutgers, un pays s’en est sorti beaucoup mieux que d’autres – la production calorique de l’Australie n’a montré que de petites réductions ou même une légère augmentation. Pourtant, les chercheurs ont découvert que le Land Down Under serait inondé de réfugiés d’Asie, ce qui conduirait inévitablement à son effondrement. L’étude est considérée comme approfondie, mais elle ne prend toujours pas en compte toutes les conséquences possibles d’un échange nucléaire mondial.

Le monde doit certainement travailler ensemble pour empêcher que ce sombre scénario ne devienne jamais une réalité. Cependant, le monde est confronté à des actions d’escalade incessantes et à des agressions venant de l’Occident politique, qui déclenche des guerres partout dans le monde, en plus des formes économiques et autres de pression et de coercition utilisées contre tous les « gardiens de clôture non conformes », comme environ 80% du monde a été décrit par les dirigeants politiques de l’Occident.

Toute tentative d’apaiser la belligérante thalassocratie américaine s’est avérée vaine, voire contre-productive, car l’Occident politique considère de telles actions comme une forme de faiblesse. C’est précisément ce point de vue qui est responsable de presque tous les risques de sécurité mondiaux. Malheureusement, à l’heure actuelle, rien ne permet de croire que de telles forces existent dans les établissements occidentaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front