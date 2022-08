La Russie augmente les enjeux : trois avions MiG-31 équipés de missiles hypersoniques Kinzhal déployés à Kaliningrad

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Trois avions MiG-31 équipés de missiles hypersoniques Kinzhal ont été déployés sur l’aérodrome de Chkalovsk dans la région de Kaliningrad dans le cadre des « mesures de dissuasion stratégique supplémentaires » de la Russie.

Le 18 août, le ministère russe de la Défense a affirmé que l’avion équipé des missiles balistiques Kinzhal serait mis en service de combat 24 heures sur 24 sur l’aérodrome. Il a été ajouté que lors de leur vol vers la région de Kaliningrad, l’avion a établi une interaction militaire avec les avions de combat de la 6ème armée russe de la bannière rouge de Leningrad des forces aériennes et de défense aérienne et l’aviation navale de la flotte de la Baltique.

Le Kh-47M2 Kinzhal (du russe : « Dagger ») est un missile balistique à lancement aérien (ALBM) à capacité nucléaire. Il a une portée de plus de 2 000 km, une vitesse d’environ Mach 10 et est capable d’effectuer des manœuvres d’évitement à chaque étape de son vol. Le missile peut transporter à la fois des ogives conventionnelles et nucléaires. Les principaux porteurs du missile sont les avions de combat MiG-31K et les bombardiers à longue portée Tu-22M3. L’avion de chasse Su-57 de cinquième génération devrait également être capable d’utiliser l’arme. Le Kh-47M2 Kinzhal a été mis en service de combat expérimental dans les bases aériennes du district militaire du sud de la Russie.

Les missiles Kinzhal étaient déjà utilisés par l’armée russe en Syrie et en Ukraine.

En février, une paire de MiG-31 avec des armes similaires à Kinzhal ont déjà été temporairement transférées dans la région. Désormais, les complexes hypersoniques sont mis en permanence en service de combat 24 heures sur 24.

Le déploiement de chasseurs russes équipés de missiles hypersoniques Kinzhal est un signe clair pour l’Occident politique.

Le 19 août, le chef du ministère de la Défense de Lituanie a commenté les manœuvres russes affirmant que ce déploiement n’affecterait pas de manière significative l’équilibre des forces dans la région.

En effet, trois avions équipés de plusieurs missiles hypersoniques ne représentent pas une menace majeure pour l’Europe. Dans le même temps, ils démontrent la volonté de la Russie de faire monter les enchères. Les parties doivent encore définir les limites de l’escalade.

Auparavant, les complexes de missiles de haute précision Iskander-M étaient les armes à longue portée les plus déployées dans la région. Ces missiles de croisière peuvent voler jusqu’à 500 km pour protéger les frontières de la région de Kaliningrad. À leur tour, les missiles Kinzhal peuvent voler jusqu’à 2000 km et sont difficiles à intercepter par les moyens de défense aérienne européens. Ainsi, l’armée russe à Kaliningrad peut même frapper la côte ouest de la Grande-Bretagne.

La décision de la Russie de renforcer ses positions dans la région de Kaliningrad est probablement une réponse aux revendications et actions hostiles de plusieurs pays européens. La récente déclaration des autorités estoniennes sur leur intention de faire de la mer Baltique une « mer intérieure de l’OTAN » n’a contribué à aucune détente. Le 15 août, un avion RC-135 RC-135 de l’armée de l’air britannique a violé l’espace aérien russe dans la région du cap Svyatoy Nos dans la mer de Barents. L’équipage de l’avion MiG-31bm des Forces aérospatiales russes a forcé l’avion de reconnaissance à quitter le territoire de la Fédération de Russie.

En envoyant le MiG-31 à Kaliningrad, Moscou montre qu’il est prêt à relever le défi et, à son tour, fait monter les enchères dans la confrontation en cours avec l’OTAN.

Erdogan déclare que les États-Unis soutiennent les terroristes en Syrie et appelle au dialogue avec Damas

Le 19 août, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé les États-Unis de soutenir des groupes terroristes en Syrie déchirée par la guerre, signalant que son pays était prêt à lancer une opération contre ces groupes.

« Ce sont les États-Unis et les forces de la coalition qui alimentent principalement le terrorisme en Syrie. Ils l’ont fait brutalement et ils le font encore. Ils ne s’en sont pas lassés, et ils ont aussi fait le même repas en Irak. À qui? Encore une fois aux organisations terroristes. S’il y a des troubles en Irak aujourd’hui, malheureusement, l’Amérique est derrière eux », a déclaré Erdogan aux journalistes à bord de l’avion présidentiel après une visite de travail d’une journée en Ukraine.

Erdogan faisait probablement référence aux forces kurdes du nord et du nord-est de la Syrie, qui sont dirigées par les Forces démocratiques syriennes (FDS ; SDF) soutenues par les États-Unis. Ankara considère le groupe parapluie comme une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan désigné comme terroriste.

Le président turc a poursuivi en soulignant qu’Ankara ne surveille aucune partie de la Syrie et respecte l’intégrité de son territoire.

« Nous n’avons pas d’yeux sur le territoire de la Syrie parce que le peuple syrien est notre frère. Nous n’avons pas ce problème là-bas. L’intégrité de leur territoire est importante pour nous. Le régime doit en être conscient », a-t-il déclaré.

Erdogan a également appelé au dialogue avec Damas, affirmant que la Turquie est en contact avec la Russie à chaque pas qu’elle fait en Syrie.

«Nous devons savoir et accepter cela pour une fois. Le dialogue politique ou la diplomatie entre États ne peut jamais être interrompu. Il y a toujours ce genre de dialogues, il devrait y en avoir », a déclaré le président. « Nous devons sécuriser de nouvelles étapes avec la Syrie. Grâce à ces étapes, j’espère que nous allons perturber de nombreux jeux dans toute la région, dans cette région du monde islamique avec nos voisins.

Les propos d’Erdogan sont intervenus trois jours seulement après une série de frappes aériennes turques sur le nord-est de la Syrie qui ont coûté la vie à quatre soldats du gouvernement de Damas. Les frappes aériennes étaient une réponse à une attaque des FDS qui a tué deux soldats turcs.

Malgré les récents développements dans le nord et le nord-est de la Syrie, la Russie aurait fait des efforts pour réconcilier Damas et Ankara. Bothe Erdogan et son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu ont appelé au rapprochement avec le gouvernement de Damas au début du mois.

La Turquie est le principal soutien militaire des rebelles syriens depuis le déclenchement de la guerre dans le pays il y a plus de 11 ans.

L’intérêt d’Erdogan pour la réconciliation avec Damas avant les élections turques de l’année prochaine n’est pas seulement alimenté par la menace croissante des forces kurdes, mais aussi par la question des réfugiés syriens en Turquie. De nombreux électeurs turcs pensent que les pourparlers avec Damas sont la réponse aux deux problèmes.

