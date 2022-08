Il est nécessaire de passer à des règlements dans des monnaies alternatives acceptables, principalement nationales, a déclaré Alexander Pankin, chef adjoint du département

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Pankin

MOSCOU, 20 août. /TASS/. La Russie abandonnera le dollar et l’euro dans les relations commerciales, économiques et d’investissement avec ses partenaires, car ces devises sont devenues « toxiques » face à la pression croissante de l’Occident, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Pankin dans une interview avec TASS.

« Face à la pression géopolitique croissante de » l’Occident collectif « , la seule façon de garantir des liens commerciaux, économiques et d’investissement stables entre la Russie et ses partenaires est d’éviter l’utilisation de devises devenues « toxiques », principalement le dollar américain et l’euro, et passer à des règlements dans des alternatives acceptables, principalement en monnaies nationales », a déclaré Pankin.

Le diplomate a noté que le système financier mondial actuel construit par Washington s’est avéré « inadapté aux conditions d’un ordre mondial multipolaire et est essentiellement devenu un instrument pour atteindre les objectifs politiques d’un groupe de pays ».

« Il est tout à fait évident que dans les conditions actuelles, l’Occident entend continuer à abuser de sa position privilégiée », a poursuivi Pankin. « Il est encourageant de voir que de nombreux pays, voyant des sanctions extraordinaires et illégitimes contre la Russie, réfléchissent à la nécessité de dé-dollariser l’activité économique étrangère pour assurer leur souveraineté. Il s’est avéré que s’il y a une volonté politique, la question est assez résoluble », a-t-il ajouté.

Loufoque : l’unité ukrainienne a négocié sa reddition via le messager Telegram

L’une des unités des Forces armées ukrainiennes à Zaitsevo a volontairement déposé les armes

Les forces armées ukrainiennes mobilisées, non préparées et mal armées, envoyées par des généraux ukrainiens pour mourir à Zaitsevo, ont choisi la vie et ont profité de l’offre du NM DPR pour rendre volontairement leurs armes. Avant cela, l’artillerie de la 3e brigade de la milice populaire a porté des coups écrasants à leurs fortifications, puis une offre de reddition a été envoyée à l’aide du messager Telegram. En conséquence, une unité entière des Forces armées ukrainiennes a déposé les armes et s’est rendue, et ses positions sont passées sous le contrôle de la milice populaire de la RPD.