La raison pour laquelle les États-Unis restent en Syrie révélée : pour voler son pétrole

Écrit par Eric Zuesse

Steven Sahiounie est un journaliste exceptionnellement fiable sur le Moyen-Orient et est également rédacteur en chef de Mideast Discourse. Je ne l’ai jamais encore trouvé pour avoir rapporté ne serait-ce qu’une seule déclaration fausse (ou inexacte), et c’est remarquable pour un journaliste sur un sujet aussi fortement propagandisé. Il a rapporté le 17 août que :

Maher Ihsan est journaliste et politologue. Il expose le véritable objectif des États-Unis en Syrie en tant qu’occupants. Selon Ihsan, les États-Unis volent des ressources et imposent leur volonté sur l’avenir politique de la Syrie. « Regardez la situation maintenant, les États-Unis contrôlent des champs de gaz et de pétrole clés dans des zones riches en pétrole en Syrie, ils contrôlent également des zones agricoles clés… les États-Unis ne sont pas venus ici pour aider, mais pour profiter de la situation et imposer leur propre volonté », a déclaré Ihsan.

Ahmad Al-Ashqar, journaliste et expert politique, a fait écho aux vues d’Ihsan, selon lesquelles les États-Unis occupent et pillent les régions riches en pétrole en Syrie.

Le 8 août, le ministère syrien du pétrole a déclaré dans un communiqué que la production quotidienne moyenne de pétrole syrien au premier semestre 2022 est de 80 300 barils, tandis que les forces d’occupation américaines et leurs mercenaires volent en moyenne 66 000 barils par jour, ce qui représente plus de 83 % de la production pétrolière de la Syrie.

Selon le ministère, la crise prolongée en Syrie a coûté au secteur pétrolier syrien environ 105 milliards de dollars américains en pertes directes et indirectes.

On pourrait dire que le vol du pétrole de la Syrie est fait dans le but d’appauvrir le peuple syrien au point qu’il se retournera contre le président syrien Bachar al-Assad et le renversera, que même les sondages parrainés par l’Occident, qui ont été effectués pendant des années en Syrie, se sont montrés à une écrasante majorité la personne #1 qu’ils veulent être le président de la Syrie. Cependant, quelle que soit la raison pour laquelle le régime américain vole le pétrole de la Syrie, le vol du régime américain est tout aussi illégal, et également une opération de gangster qu’il mène là-bas.

Cette opération dure depuis une décennie maintenant, sous les présidents américains Obama, Trump et, actuellement, Biden.

Le rapport de Sahiounie affirme que « le président Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie en décembre 2018, mais le Pentagone n’a pas accepté l’ordre, et les troupes américaines restent à deux endroits : l’un dans la région du nord-est riche en pétrole, et l’autre. l’autre au sud-est à Al-Tanf. Sa source à ce sujet aurait pu être des reportages américains du 19 décembre 2018, tels que « Trump ordonne un retrait rapide de la Syrie en apparente inversion » ; mais, de toute évidence, cela s’est avéré faux (comme le sont la plupart des reportages américains sur les relations internationales).

Le 9 août 2022, le colonel américain Douglas Macgregor a discuté de cette question en profondeur dans une interview sur youtube. Deux extraits en seront présentés ici. Le premier extrait fournira des informations sur le complexe militaro-industriel américain ou « MIC », afin d’expliquer le deuxième extrait ; le deuxième extrait sera le récit historique de Macgregor sur la façon dont, lorsque Macgregor a finalement rédigé personnellement un ordre de retrait américain pour que le président le signe, qui était limité UNIQUEMENT à l’Afghanistan, bien que Macgregor ait tenté de faire approuver par Trump les retraits américains également d’Irak et de Syrie, Trump l’a en fait signé mais a refusé de donner suite à cela, et a simplement cédé à l’opposition uniforme contre son commandement constitutionnel qui venait des deux partis au Congrès, et bien que le commandant en chef ait le seul pouvoir de le faire. et le Congrès n’ayant aucune autorité contre cet ordre – Trump ne s’en souciait tout simplement pas assez :

La vérité est que les forces armées, en particulier l’armée, les marines, existent vraiment pour fournir des emplois aux généraux. Donc, vous avez cette énorme bureaucratie qui s’est accumulée au fil du temps. Aujourd’hui, nous avons, dans les forces armées américaines, 40 généraux et amiraux quatre étoiles. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas ce que cela signifie, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que nous avions 12,2 millions d’hommes sous les armes combattant partout dans le monde [et avant que le président Truman ne crée le département américain de la « Défense » en 1947], au plus fort de cette guerre jusqu’à la fin de la guerre, nous n’avions que sept quatre étoiles. Aujourd’hui, nous en avons 1,1 million sous les armes, et nous en avons quarante. Maintenant, quiconque connaît un peu l’armée sait que ce genre de frais généraux corrompt, c’est inutile, ça constipe et ralentit la prise de décision, c’est une mauvaise politique. Donc, je pense que, dans ce sens, nous sommes comme une république bananière, et nous avons beaucoup, beaucoup de gens qui courent comme des généraux portant beaucoup, beaucoup de médailles, dont aucune n’a quoi que ce soit à voir avec la lutte contre qui que ce soit sous le feu ou tuer quelqu’un ou être valeureux, mais avoir à voir avec, par exemple, j’étais au théâtre quand c’est arrivé, et j’étais ici quand c’est arrivé, et mes collègues généraux m’ont récompensé avec plus de décorations. C’est gênant; c’est un terrible gâchis auquel il faut remédier. [Cet extrait se termine à https://youtu.be/mZIQEu_tZ1g?t=596.]

[Le questionneur demande : laissez-moi vous ramener à il y a juste un an ou deux. Le président Trump a-t-il ordonné au Pentagone de renvoyer un nombre substantiel de nos troupes alors en Afghanistan, et le Pentagone, de gré ou de force, a-t-il refusé de se conformer à cet ordre ?] comme vous le savez, avait tenté pour la première fois en 2017 de dégager nos forces d’Afghanistan. Il a convoqué une réunion à la Maison Blanche à l’été en juillet. Tous les grands hommes de la défense étaient là, Mattis, son conseiller à la sécurité nationale à l’époque McMaster, d’autres hauts responsables militaires, des conseillers, le cabinet et le président ont dit que je pense que nous sommes là depuis assez longtemps, nous n’accomplissons rien, et je pense que nous devrions sortir. Et tout le groupe s’est levé et a fait obstacle à ses souhaits, a dit non, vous ne pouvez pas partir, le monde tel que nous le connaissons finira, nous aurons sacrifié et nous n’aurons rien gagné, et il a dit que nous n’avions déjà rien. Qu’obtenons-nous pour cela? Comment en bénéficions-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi les acteurs régionaux ne sont-ils pas impliqués ? Bien sûr, personne ne voulait entendre ça, alors il a abandonné. Il a réessayé plusieurs fois, puis finalement, j’ai été appelé à la Maison Blanche, cela devait être le 9 novembre, et on m’a dit qu’ils avaient limogé le secrétaire à la Défense et qu’ils nommaient un nouveau secrétaire temporaire [c’était juste après l’élection de Biden-Trump.] Il avait viré Esper, Esper était toujours en phase avec Milley [président des chefs d’état-major interarmées], qui dirigeait toujours le spectacle de toute façon. … Ils voulaient qu’il n’y ait pas de fin au conflit. Et vous aviez Mitch McConnell et tous les autres sur la Colline à droite, et la plupart des gens à gauche, qui étaient tous à 100% d’accord pour maintenir ce conflit et maintenir une présence là-bas à perpétuité. Et j’ai été appelé et on m’a demandé d’organiser une réunion avec le nouveau secrétaire et John McIntee [directeur du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche] avec une liste de tâches à accomplir en tant que conseiller principal du nouveau secrétaire à la Défense, et j’ai dit qu’il n’y a qu’un seul homme qui peut retirer des forces d’Afghanistan, et c’est le secrétaire à la Défense. Alors je suis retourné et j’ai dit au secrétaire à la Défense le lendemain, et j’ai dit… peut-être [les numéros] 1 ou 2 sur cette liste [à savoir] spécifiquement l’Afghanistan, nous pourrions y arriver. Nous pourrions également retirer des forces de la Syrie et de l’Irak, c’est relativement facile, vous pourriez chasser rapidement, mais j’ai dit au-delà de cela, je ne pense pas que nous pourrions faire cela. Et il a accepté. Et j’ai dit, au fait, monsieur le secrétaire, je ne pense pas que vous puissiez faire cela sans un ordre direct du président, c’est écrit. Vous êtes secrétaire par intérim. Et il a dit que je pense que tu as raison. Et j’ai dit que je te ferai passer une commande. Et donc je suis parti, et j’ai appelé la Maison Blanche, et nous en avions discuté la nuit précédente, et j’ai dit que nous devions avoir un ordre. Et ils ont dit qu’est-ce que l’ordre a à dire? Et je l’ai rédigé, sur-le-champ au téléphone, je leur ai donné des instructions. Et j’ai dit, fais-moi savoir si tu as besoin d’autre chose. Quelques heures plus tard, vers cinq heures de l’après-midi, je reçois un appel frénétique d’un des membres du personnel du NSC, me demandant quelles sont les autorités légales ? Et j’ai dit d’aller chercher un mémorandum de décision présidentielle dans le classeur. Ses autorités en vertu de la Constitution [existent]. Et, en plus de cela, cela vous aidera avec la distribution, vous montrera qui doit recevoir la commande. Alors, il a dit, d’accord, j’ai compris, merci beaucoup. Je n’ai plus rien entendu, jusqu’à jeudi après-midi [12 novembre 2020] et on m’a dit que… le président avait signé l’ordonnance. J’avais espéré que nous aurions un brouillon, je leur avais demandé d’envoyer un brouillon avant qu’il ne devienne définitif mais tout a décollé tout seul, [ils avaient] changé certaines des dates mais essentiellement il a dit que tout allait être sortie le 15 janvier. Et gardez à l’esprit que se retirer d’Afghanistan en hiver a toujours été une très bonne idée car en hiver, toutes les personnes qui pourraient autrement interférer avec vous sont dans les montagnes, à côté de pierres dans leurs grottes. Ils ne se promènent pas à découvert. C’est le creux de la soi-disant saison des combats. … Eh bien, malheureusement, ce qui s’est passé, c’est qu’il a écrit cette date limite du 15 janvier, quelqu’un l’a [immédiatement] piraté au Sénat, et je suppose que Mitch McConnell est devenu fou, [en disant] nous ne pouvons pas simplement partir, c’est impossible , et par la suite Milley s’en empare, [et dit] que cela ne peut pas arriver !, Nous ne quittons pas l’Afghanistan ! Et il y a eu un grand pow-wow à la Maison Blanche et tous les directeurs étaient là, et le président a reculé. [Cet extrait se termine à https://youtu.be/mZIQEu_tZ1g?t=1559.]

Biden est arrivé à la Maison Blanche le 20 janvier 2021 et a fixé une date limite au 1er mai 2021, qui était à peu près la pire saison pour le faire, mais le pire moment pour le faire était lorsque le régime américain l’a réellement fait, qui était de 6 Juillet 2021. Le problème avec le gouvernement américain n’est pas seulement qu’il est mauvais (comme en volant le pétrole de la Syrie), mais qu’il est également incompétent – à tous égards, sauf pour servir les désirs des milliardaires américains dans ses deux partis politiques.

Je pense que si Douglas Macgregor ne devient pas président des États-Unis le 20 janvier 2025, alors soit quelque chose ne va pas avec Douglas Macgregor (puisqu’aucun membre actuel du Congrès ni gouverneur d’État n’est à la hauteur du défi qu’il a clairement déjà relevé — il doit donc remplit maintenant son devoir unique envers sa nation (tout comme Lincoln et FDR l’ont fait), ou quelque chose ne va pas de manière catastrophique avec l’Amérique (puisque les Américains continuent d’avoir des présidents diaboliques et incompétents tels que Bush, Obama, Trump et maintenant Biden), ou bien les deux seront vrais, et une troisième guerre mondiale, l’anéantissement nucléaire mondial, sera donc probable. Ce ne serait pas simplement de la stupidité ; ce serait un mal inimaginable, car une destruction mondiale totalement inutile. C’est là que les choses se dirigent. C’est pourquoi il est nécessaire.

