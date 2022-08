La stratégie D.S. occidentale pour démanteler la Fédération de Russie – Thierry Meyssan

Rédacteur en chef d’ER : Notez ci-dessous que Thierry Meyssan a choisi d’appeler ce que The Saker appelle des « ukronazis », des nationalistes ukrainiens intégraux.

A noter la présence particulière non seulement de l’Ukraine mais aussi de Taïwan. Souvent, il est mentionné dans les commentaires que les deux pays sont des enclaves occidentales de l’État profond / de la cabale, avec tout ce que cela peut entraîner.

THIERRY MEYSSAN

Renouvelant les stratégies de l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et des États-Unis et des nationalistes intégristes ukrainiens pendant la Guerre froide, les Occidentaux viennent de créer un Forum des peuples libres de Russie. L’objectif est de prolonger l’éclatement de l’URSS, de créer des mouvements séparatistes et, à terme, de proclamer l’indépendance de vingt régions du pays.

L’EMPIRE ALLEMAND DE GUILLAUME II CONTRE L’EMPIRE RUSSE DE NICOLAS II

Au début du XXe siècle, avant les guerres mondiales, l’Europe centrale était profondément instable. Deux puissances s’affrontent dans cette grande plaine : à l’Ouest, les Empires allemand et austro-hongrois, à l’Est, l’Empire russe. Les populations étaient invitées à choisir leur protecteur, sachant que les frontières avaient été maintes fois modifiées et qu’aucune ne semblait définitive.

L’Empire russe était resté bloqué pendant plusieurs siècles, laissant ses sujets dans une situation d’ignorance et de misère complète, tandis que l’Empire allemand était devenu le principal centre scientifique du monde et se développait à grande vitesse. Par conséquent, la plupart des intellectuels d’Europe centrale ont choisi de soutenir l’Allemagne plutôt que la Russie.

Pendant la Première Guerre mondiale, les ministères des Affaires étrangères allemand et austro-hongrois lancent une opération secrète conjointe : la création de la Ligue des peuples allogéniques de Russie (Liga der Fremdvölker Rußlands – LFR) [1]. Ils ont recruté de nombreux intellectuels de haut niveau pour le diriger. L’objectif était de faire imploser l’Empire russe en créant des mouvements séparatistes. La Ligue appela les États-Unis (qui n’entrèrent en guerre qu’en 1917) à libérer les peuples asservis.

Dmytro Dontsov, le futur fondateur du « nationalisme intégral ukrainien » [2], soutient ce mouvement et en devient même l’employé. Il dirigeait sans vergogne la succursale de Berne et éditait le mensuel Bulletin des nationalités de Russie en français.

La Ligue mondiale pour la liberté et la démocratie a tenu son dernier congrès annuel le 22 janvier 2022 à Taïwan.

LES ÉTATS-UNIS CONTRE L’UNION SOVIÉTIQUE

De plus, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’OSS, puis la CIA, ont organisé le transfert des dirigeants anticommunistes de l’Axe vers le Tiers-Monde et les ont recyclés dans divers gouvernements. Ils créent une Ligue anticommuniste des peuples asiatiques autour du Chinois Tchang Kaï-chek, puis une Ligue anticommuniste mondiale (WACL), avec le soutien de l’ancien Premier ministre nationaliste ukrainien, le nazi Iaroslav Stetsko [3]. Cette organisation secrète, dont le siège est toujours à Taïwan, a été rebaptisée Ligue mondiale pour la liberté et la démocratie en 1990.

Ce n’est pas un hasard si la guerre en Ukraine est suivie de provocations à Taïwan, mais le prolongement logique de cette stratégie. La Ligue est toujours financée par les services secrets taïwanais et ses actions sont couvertes par le secret défense.

Dmytro Yarosh, l’actuel conseiller du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a fondé le Front anti-impérialiste contre la Fédération de Russie avec l’émir d’Itchkérie.

NATIONALISTES INTÉGRAUX UKRAINIENS CONTRE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

Le nationaliste intégral ukrainien Dmytro Yarosh a créé à Ternopol (ouest de l’Ukraine) en 2007 – c’est-à-dire sous la présidence de Viktor Iouchtchenko – un « Front anti-impérialiste », une organisation visant à faire sauter la Fédération de Russie. Mais alors que les tentatives des années 1910 reposaient sur l’appel de l’Empire allemand et celles de la guerre froide sur l’anticommunisme, cette troisième opération s’appuya sur les djihadistes [4].

Le premier émir islamique d’Itchkérie (Tchétchénie), Doku Umarov, aurait dû y participer, mais il était recherché dans le monde entier et ne pouvait pas sortir de Russie. Il a envoyé un message de soutien et a été élu coprésident de l’organisation. En plus de ce qui précède, il a été élu coprésident de l’organisation. Des djihadistes de Crimée, d’Adyguée, du Daghestan, d’Ingouchie, de Kabardino-Balkarie, de Karachaevo-Cherkessia et d’Ossétie sont venus à la réunion.

Dmytro Yarosh et de nombreux nationalistes intégristes ukrainiens ont combattu en Tchétchénie aux côtés de l’émirat islamique d’Itchkérie. À l’époque, la presse occidentale parlait d’un mouvement de libération nationale et ignorait l’imposition de la charia par Doku Umarov.

Le Forum des peuples libres de Russie a distribué cette carte du démantèlement de la Fédération de Russie.

LE FORUM DES PEUPLES LIBRES DE RUSSIE

Aujourd’hui, alors que les ouvrages de Dontsov s’imposent aux 120 000 soldats des milices nationalistes intégrales ukrainiennes et que Dmytro Yarosh est devenu conseiller du commandant en chef des armées ukrainiennes, un sponsor non identifié – vraisemblablement le BND allemand, la CIA américaine et le SBU ukrainien – a organisé un Forum des nations libres de Russie à Prague les 23 et 24 juillet 2022 [5].

Il semble que le SBU ait été réticent à participer et que ce soit l’une des raisons qui ont conduit les États-Unis à recommander au président Volodymyr Zelensky de révoquer son directeur.

Le terme « peuples libres » est celui utilisé par les nationalistes intégristes ukrainiens, dont l’économiste ukrainien Lev Dobriansky. Dobriansky a fondé le Comité national des nations captives avec le président Dwight Eisenhower et Yaroslav Stetsko, et a ensuite aidé à fonder la Ligue anticommuniste mondiale. Sa fille, Paula Dobriansky, a joué un rôle central dans l’appareil de propagande du département d’État et de l’agence de presse Thomson Reuters. Elle a été sous-secrétaire d’État aux affaires mondiales sous la présidence de George W. Bush. Le président Donald Trump s’est opposé à sa nomination au poste de sous-secrétaire d’État aux affaires politiques.

Le Forum des peuples libres de Russie utilise l’argument de l’autodétermination des peuples pour justifier une partition de la Russie. Lorsque l’URSS a été dissoute, quinze États distincts ont été libérés, dont la Fédération de Russie. L’idée est d’étendre cette partition, en créant cette fois vingt états supplémentaires. Cela créerait non seulement de nouveaux États dans le Caucase, mais changerait également complètement la carte de la Sibérie, c’est-à-dire les marges de la Chine.

Pourtant, s’il existe un réel problème de développement dans certaines régions de Russie, il se résout avec la création de nouvelles voies de communication, d’abord Est-Ouest, puis depuis une dizaine d’années, Nord-Sud. Les peuples que le BND, la CIA et le SBU souhaitent « libérer » n’ont jamais exprimé leur désir de quitter la Fédération de Russie, à l’exception de la Tchétchénie, désormais en paix.

Là encore, ce n’est pas un hasard si l’armée russe met l’accent sur la place de ses unités tchétchènes dans son opération militaire spéciale contre les « nazis » ukrainiens dans le Donbass [je préfère le terme « nationalistes intégraux ukrainiens »]. C’est une façon pour elle de rappeler qu’elle a satisfait les revendications tchétchènes après deux terribles guerres. De même, le président de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, appelle son peuple à se venger des exactions commises dans son pays par les nationalistes intégristes ukrainiens.

Le 15 août 2022, le président Vladimir Poutine, conscient de cette stratégie occidentale, a annoncé la convocation d’une conférence mondiale anti-nazie à Moscou.

Thierry Meysan

Traduction

Roger Lagassé

Source

SUJET LIÉ:

