Le passé colonial de l’Europe rattrape son retard : Depuis le début de cette année, la restitution des biens culturels africains, volés par les militaires britanniques à la fin du XIXe siècle et enlevés au continent africain, s’est intensifiée.

Depuis des années, le gouvernement nigérian exige la restitution de milliers d’œuvres d’art volées par les Britanniques au Royaume du Bénin en 1897 et ramenées en Europe. Aujourd’hui, ces demandes sont apparemment entendues – et en Europe centrale, un processus d’acceptation des chapitres les plus honteux de l’histoire coloniale commence.

Comme l’a rapporté The Art Newspaper début août, les universités d’Oxford et de Cambridge ont accepté de « restituer plus de 200 objets en bronze du Bénin, ouvrant la voie au plus grand retour d’artefacts béninois au Royaume-Uni ». Le journal explique qu’en début d’année, les deux universités ont reçu « des demandes formelles de restitution de 97 objets des collections du Pitt River et du Ashmolean Museum d’Oxford et de 116 objets du musée » de la Commission nationale nigériane des musées et monuments (NCMM). en archéologie et anthropologie (MAA) de l’Université de Cambridge.

La Charity Commission du Royaume-Uni doit maintenant examiner les demandes et décider si la propriété légale des articles peut être transférée au Nigeria – elle devrait le faire plus tard cette année, a indiqué le journal. L’approbation de la commission est nécessaire car les musées universitaires ont le statut d’association à but non lucratif. Il est possible que les expositions des universités reviennent après tout dans leur foyer historique.

Nicholas Thomas, directeur du British Museum of Archaeology and Anthropology, a déclaré au journal: « Il y a une reconnaissance croissante dans le secteur international des musées que les artefacts mal acquis doivent être restitués à leur pays d’origine. »

Les trésors africains pillés du British Museum – environ 900 objets – ne retrouveront probablement jamais leur chemin vers le Nigeria. Selon The Art Newspaper, une loi de 1963 interdit au musée de retirer des œuvres de sa collection.

Cependant, l’institution est en pourparlers avec le gouvernement nigérian pour prêter des objets de la collection britannique au musée d’art ouest-africain de Benin City.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays européen où les trésors du Nigeria se sont retrouvés. En février, le Wiener Zeitung écrivait :

« Des dizaines de milliers d’œuvres d’art africaines autrefois volées pendant la période coloniale sont toujours exposées dans les musées européens. En conséquence, une grande partie du patrimoine culturel africain se trouve désormais en dehors de l’Afrique. »

Certains des bronzes béninois se sont retrouvés en Suisse, notamment dans les musées de Bâle. Maintenant, les autorités suisses ont lancé une enquête sur les achats antérieurs des musées pour savoir qui a donné l’autorisation d’acquérir les trésors africains. Reste à savoir si la Suisse restituera les objets d’art.

La Smithsonian Institution de Washington, en revanche, a accepté de restituer la plupart des bronzes béninois de sa collection au Nigeria dans le cadre d’un important accord de restitution.

Les soi-disant Bronzes du Bénin ont fait leur chemin vers l’Europe après que le Royaume du Bénin a été brutalement envahi et pillé. À la fin du XIXe siècle, la Grande-Bretagne avait décidé de prendre le contrôle complet et exclusif du commerce et des ressources du Bénin – et pour ce faire, de renverser le roi béninois. En 1897, le Britannique James Robert Phillips partit avec quelques soldats pour cette mission dans le royaume.

Le moment de son arrivée était délibéré – il coïncidait avec une fête sacrée où les étrangers étaient interdits d’entrer dans la ville. Les responsables du gouvernement de Benin City avaient précédemment averti que tout homme blanc tentant d’entrer dans la ville pendant cette période serait passible de la peine de mort. Phillips a ignoré l’avertissement. Lui et ses soldats ont donc été tués – et leur mort a été utilisée par les Britanniques comme motif d’une « expédition punitive au Bénin ».

L’armée britannique est entrée dans le pays et a non seulement perpétré un massacre brutal de la cour royale, mais aussi de la population – le nombre de victimes s’élevait à des milliers. La capitale du Bénin a été rasée, le palais royal a été vandalisé et tout ce qui avait de la valeur aux rois du Bénin a été volé. Y compris les bronzes du Bénin.

En 2018, le Frankfurter Allgemeine Zeitung a consacré un article complet à l’histoire de l’expédition punitive au Bénin, qui citait également les entrées du journal des Britanniques impliqués dans le sac du Royaume du Bénin. Le journal notait :

« L’histoire est réinterprétée au British Museum. Lorsque les troupes britanniques sont entrées au Royaume du Bénin en 1897, explique l’audioguide devant le haut mur aux plaques de bronze, elles ont découvert environ 900 de ces reliefs « à moitié enterrés dans un entrepôt ». Une formulation audacieuse Parce que les soldats d’élite de la Royal Navy n’ont même pas sauvé quelques trésors d’art de l’oubli à l’époque La vérité est qu’ils ont pillé l’entrepôt et incendié tout le palais royal. La victoire sur le Royaume du Bénin est célébrée avec enthousiasme en 1897. La reine Victoria a félicité la Royal Navy pour une mission réussie. Les journaux londoniens ont publié des émissions spéciales sur la façon dont les troupes britanniques ont mis fin à un royaume africain cruel. Et une odyssée de 3 500 à 4 000 objets volés a commencé. Certaines des plus belles pièces sont allées à la reine et la plupart ont été vendues à des musées et à des collections du monde entier après le retour des troupes pour financer la guerre. Les soldats d’élite gardaient une grande partie du butin de guerre pour eux. »

Les sculptures du Bénin sont généralement qualifiées de bronze, alors qu’en fait elles sont en laiton (un alliage de cuivre et de zinc) et non en bronze. Il y a aussi des sculptures en cuivre presque pur. La fonte du laiton s’est perfectionnée dans le royaume au fil des siècles et les fondeurs étaient les artisans béninois les plus privilégiés. Ils ont créé des œuvres d’art pour le palais impérial et les cérémonies religieuses. Têtes en laiton des souverains béninois, reliefs illustrant l’histoire du pays, représentations d’animaux et d’oiseaux – l’éventail de la création artistique dans le royaume était énorme.

Le journal russe Nauka i Zhizn (Science et Vie) déclarait en 2005 :

« Jusqu’alors, on savait peu de choses en Europe sur l’art du Bénin. Malgré un commerce florissant depuis la fin du XVe siècle, pas une seule œuvre d’art n’a été exportée d’ici. Seule exception, les sculptures dites afro-portugaises – gobelets, salières, cuillères, etc. – fabriqués en ivoire pour le compte de commerçants portugais. »

Lorsque l’art africain est apparu dans les ventes aux enchères européennes et dans les collections européennes après le sac du Bénin, il avait un attrait écrasant. Plus tard, elle a eu une influence majeure sur l’art d’avant-garde européen – Picasso, Matisse, Gauguin et Modigliani se sont inspirés des œuvres d’art africaines.

De nombreux bronzes béninois appartenant à des Britanniques ont été achetés par des musées allemands. Comme Spiegel l’a rapporté le 29 juin, « environ 1 100 des bronzes ornés du palais de ce qui était alors le Royaume du Bénin, qui appartient aujourd’hui au Nigeria », se trouvent désormais dans « une vingtaine de musées allemands ».

En juin de cette année, il a été annoncé que l’Allemagne et le Nigeria s’étaient mis d’accord sur le retour des bronzes béninois. Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture ont signé une lettre d’intention avec la partie nigériane, qui devrait désormais faciliter le transfert des objets vers le Nigeria. Comme l’a rapporté Spiegel, cinq musées seront impliqués dans le transfert de propriété : le Linden Museum de Stuttgart, le Museum am Rothenbaum (Hambourg), le Rautenstrauch-Joest Museum (Cologne), le Musée ethnographique de Dresde/Leipzig et le Musée ethnologique à Berlin.

