Plusieurs soldats russes impliqués dans l’opération militaire en Ukraine ont été hospitalisés pour une grave intoxication chimique, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Des traces de toxine botulique de type B, qui est un « poison organique d’origine artificielle », ont été découvertes dans des échantillons prélevés sur les militaires, a indiqué le ministère, accusant Kiev de « terrorisme chimique ».

Les troupes russes ont été « hospitalisées avec des signes d’empoisonnement grave » après avoir été stationnées près du village de Vasilyevka dans la région de Zaporozhye le 31 juillet, selon le communiqué.

« Le régime de Zelensky a autorisé des attaques terroristes avec l’utilisation de substances toxiques contre le personnel et les civils russes » suite à une série de défaites militaires dans le Donbass et d’autres régions, a insisté le ministère.

Moscou prévoit d’envoyer des tests de laboratoire des soldats à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC).

La toxine botulique, souvent appelée le «poison miracle», est l’une des substances biologiques les plus toxiques connues de la science. Produit par la bactérie Clostridium botulinum, il bloque la libération du neurotransmetteur acétylcholine, provoquant une paralysie musculaire.

La toxine botulique de type A a été utilisée en médecine à petites doses au cours des dernières décennies, notamment pour traiter les troubles caractérisés par des mouvements musculaires hyperactifs. Il est également bien connu en cosmétologie sous son nom abrégé, Botox.

Cependant, la toxine botulique constitue une menace majeure en tant qu’arme biologique en raison de sa facilité de production et de distribution et du taux de mortalité élevé résultant d’un empoisonnement. La guérison n’est possible qu’après une longue période de soins intensifs.

