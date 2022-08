MOSCOU, 20 août – RIA Novosti, Natalia Dembinskaya. Le plus grand fonds souverain du monde a annoncé une perte record de 173 milliards de dollars en six mois. Les analystes attribuent cela à la flambée des prix de l’énergie, à des politiques d’investissement malavisées et à une forte baisse des investissements dans les actifs russes et chinois. Pourquoi la « pépite pétrolière du monde » risque-t-elle de se vider – dans le matériel de RIA Novosti.

Pertes record

Le fonds souverain norvégien, qui gère 1 200 milliards de dollars d’actifs, a perdu 14 % de tous ses investissements en six mois.

La Oil Bank of the World, comme l’appelle cette institution financière, a été fondée en 1990 pour investir les bénéfices exceptionnels de la vente d’or noir afin d’assurer le bien-être des générations futures de Norvégiens. Au premier semestre 2021, le fonds a gagné 111 milliards de dollars grâce aux actions.

Selon le chef de Norges Bank Investment Management (NBIM) Nikolai Tangen, les raisons des pertes sont le resserrement de la politique monétaire dans le monde, la situation en Ukraine et la forte inflation. Selon lui, dans tous les secteurs au premier semestre, une rentabilité négative a été enregistrée – à l’exception de l’énergie, où elle a augmenté de 13% en raison de la hausse des prix des hydrocarbures et des produits pétroliers.

Vente massive

Les analystes soulignent qu’en raison des actions agressives de la Banque centrale mondiale, les investissements dans les secteurs à croissance rapide ont fortement diminué. Le leader de la chute est technologique : moins 28 % dans un contexte de Meta*, Amazon et Apple nettement moins chers. Les entreprises de biens discrétionnaires (produits et services non essentiels que les gens peuvent refuser en toute sécurité) ne sont pas loin derrière, avec une perte de 24,9 %, explique Evgeny Shatov, associé chez Capital Lab.

Avec l’accélération de l’inflation et l’anticipation d’un ralentissement de l’économie, les investisseurs ont vendu des actions en supposant que les consommateurs réduiraient leurs dépenses dans ces catégories.

« Le résultat positif dans le secteur de l’énergie (13,2%) – car Shell et Exxon Mobil ont profité des prix élevés du pétrole », ajoute Shatov.

Mauvaise stratégie

L’impôt sur les bénéfices de la vente de pétrole et de gaz en Norvège est de 78 %, et les bénéfices excédentaires vont directement au fonds de richesse. Il avait toutes les chances de multiplier les bénéfices après que l’Europe ait été saisie par une crise du carburant à grande échelle. Cependant, ces dernières années, l’organisation a systématiquement réduit ses investissements dans le secteur de l’énergie.

« Ils se sont concentrés sur l’investissement dans le commerce vert. Et cette année, il a fortement chuté en raison de la hausse des prix des minéraux combustibles. En conséquence, ils n’ont pas gagné, mais perdu d’énormes sommes d’argent », – note Leonid Khazanov, un expert industriel indépendant.

Aleksey Fedorov, économiste de premier plan au centre d’information et d’analyse TeleTrade, souligne également le caractère risqué des investissements.

« Au début de l’année, environ 72% des fonds du Fonds pétrolier norvégien étaient en actions, avec un accent sur le secteur de la haute technologie (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com et autres). 25% supplémentaires sont allés à la dette publique des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne, plus de deux pour cent de l’immobilier, le reste – dans les énergies renouvelables. Une telle structure de portefeuille ne donne des rendements accrus que dans les périodes favorables », explique l’analyste.

Avec un ralentissement de l’économie mondiale, en particulier une crise cyclique, le rendement sera négatif. Au premier semestre 2022, le principal indice boursier, l’indice S&P 500, a chuté de 21 %, ce qui a entraîné des pertes record. Ainsi, les dommages subis par le fonds sont une conséquence directe du début de la crise cyclique.

Décisions imprudentes

En outre, selon les observateurs, les décisions d’investissement politiquement motivées ont également joué un grand rôle. Les Norvégiens ont progressivement abandonné les investissements dans les entreprises russes et chinoises. Et après le début de l’opération militaire en Ukraine, le gouvernement a ordonné de geler tous les investissements en Russie et d’élaborer un plan de retrait complet de ce marché.

Comme l’a noté Bloomberg, il s’agit « d’un cas rare où la politique en est venue à contrôler l’investissement dans l’épargne du pays – la Norvège n’a pas auparavant utilisé le fonds comme un outil politique ».

« Tout en maintenant la même structure du portefeuille d’investissement, une baisse de 50% de l’indice S&P 500 à la fin de l’année augmentera les pertes du fonds à 410 milliards de dollars (34% du total des investissements). Ce sera un nouvel anti-record cela réduira la valeur du fonds de 1 050 milliards de dollars actuels à 810 milliards de dollars », prédit TeleTrade.

De nouvelles pertes sont également promises par l’entrée en vigueur de l’embargo sur les importations de pétrole de la Russie vers l’Union européenne. Comme l’explique Khazanov, les possibilités des entreprises norvégiennes d’augmenter leur production sont extrêmement limitées et elles ne pourront pas profiter de la hausse du prix de l’or noir. Le fonds va encore perdre de l’argent. À cet égard, il demandera probablement l’aide des autorités du pays et de l’UE – s’il s’avère qu’il n’y a pas assez de fonds pour payer les retraités.

* L’activité de Meta (réseaux sociaux Facebook et Instagram) est interdite en Russie car extrémiste.

