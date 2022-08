Ministre Habek : le lancement de Nord Stream 2 serait un échec pour l’Allemagne

© Photo : Nord Stream 2/Igor Kuznecov

Le gazoduc Nord Stream 2 à terre en Russie. Photo d’archive

Le vice-chancelier allemand Habek a déclaré que le lancement de Nord Stream 2 serait un échec pour l’Allemagne

BERLIN, 21 août – RIA Novosti. Le vice-chancelier et ministre allemand de l’Économie Robert Habeck (Parti des Verts) estime que le lancement du gazoduc Nord Stream 2 serait un échec politique pour le pays

« Dans ce cas, je pense que le gain à court terme du lancement de Nord Stream 2, ce gaz, l’opportunité de mieux survivre à l’hiver, va se transformer en un échec politique dramatique », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec des citoyens dans le cadre d’une journée portes ouvertes.

Habek soutient qu’en lançant le projet, l’Allemagne aurait piétiné toute confiance en soi, ses valeurs et sa position par rapport au président russe Vladimir Poutine.

Une journée portes ouvertes dans les ministères et départements est organisée chaque année, mais en raison de la pandémie, la dernière fois qu’un tel événement a eu lieu en 2019. C’était la première fois pour le chancelier Olaf Scholz et son gouvernement. Durant le week-end du 20-21 août, chacun a pu découvrir les coulisses des services officiels allemands, poser des questions aux ministres et recevoir de petits souvenirs.

L’un des principaux responsables politiques du parti libéral FDP, qui fait partie du gouvernement Scholz, le vice-président du Bundestag Wolfgang Kubiki s’est prononcé vendredi en faveur de l’utilisation du gazoduc Nord Stream 2 pour prévenir une crise énergétique en Allemagne. Il serait sage de négocier du gaz avec la Russie, et le pays ne devrait pas souffrir de ses propres sanctions, a écrit Klaus Ernst (gauche), le chef de la commission de l’énergie du Bundestag, en réponse à Twitter.

Maintenant en Allemagne, un effondrement de l’énergie est prévu en hiver en raison d’un éventuel arrêt des approvisionnements en gaz russe. Le ministre de l’Économie, Robert Habek, et le chef de l’Agence fédérale du réseau, Klaus Müller, ont exhorté à plusieurs reprises les citoyens du pays à réduire leur consommation d’électricité afin d’économiser de l’argent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti