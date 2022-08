La fille d’Alexander Dugin, Darya Dugina, assassinée dans un attentat à la voiture piégée

La fille d’Alexander Dugin, Darya Dugina, a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée. Le président Poutine n’a pas encore publiquement réagi ni commenté l’attentat à la voiture piégée qui a visé des civils en Russie.

Mise à jour 1050ET : Après la mort la nuit dernière de Darya Dugina, la fille d’Alexander Dugin, par ce qui semblait être un véhicule piégé alors qu’elle conduisait sa voiture chez elle après un événement, l’Ukraine se prépare à une potentielle escalade des assauts russes. Beaucoup pensent qu’il s’agissait d’une tentative d’assassinat de l’expert politique et philosophe russe bien connu mais très controversé, basée sur les détails qui ont été révélés.

À l’encontre des gros titres occidentaux exagérés dominants qui font allusion à lui comme « le cerveau de Poutine », il n’y a aucune preuve solide que Dugin et Poutine se soient jamais croisés (et encore moins une photo des deux ensemble ou dans la même pièce, que nous avons encore trouvé). Cependant, l’influence de Dugin sur certains cercles politiques russes est indéniable. Il a longtemps joué un rôle clé dans la formation de la position idéologique dite du «monde russe», mais son impact sur les cercles politiques réels du Kremlin a été au mieux minime, en particulier depuis 2014. car il avait été beaucoup plus belliciste et maximaliste. en ce qui concerne la crise ukrainienne, qui a parfois mis l’élite politique russe mal à l’aise.

Dans un communiqué officiel publié dimanche, la commission d’enquête russe a déclaré qu’elle avait lancé une enquête pour meurtre à la suite de l’explosion d’une voiture piégée sous le véhicule d’Alexander Dugin, que seule sa fille Darya conduisait à l’époque (des témoins oculaires disent qu’il a changé de voiture au dernier minute au retour d’un événement).

Le Toyota Land Cruiser qu’elle conduisait aurait été détruit par un véhicule piégé dans la région de Moscou, près de la colonie de Bolshie Vyazemy, lors d’un meurtre délibéré commis par des inconnus :

« L’enquête estime que le crime a été planifié à l’avance et est de nature contractuelle », indique le communiqué, ajoutant que les enquêteurs avaient « établi que l’engin explosif avait été placé sous le bas de la voiture du côté du conducteur ».

Les chefs de la milice pro-russe du Donbass, notamment Denis Pushilin, ont exhorté les combattants à « venger » rapidement la mort de Dugina. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine, alerte maintenant son peuple sur la grave escalade imminente.

Et si auparavant peu de Russes connaissaient l’existence de Dugin et ses idées, soyez sûrs que maintenant tout le monde le connaîtra et beaucoup le suivront.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce du coup ciblé, Zelensky a mis en garde contre une intensification probable des attaques russes et la nécessité de faire preuve de prudence :

« Nous devons être conscients du fait que cette semaine, la Russie pourrait essayer de faire quelque chose de particulièrement méchant », a déclaré samedi le dirigeant ukrainien dans son discours vidéo quotidien. « Mais la Russie a fait de même constamment chaque semaine au cours des six derniers mois. »

Certains gouverneurs régionaux auraient mis en place des mesures de sécurité supplémentaires quelques jours avant les célébrations de la fête de l’indépendance de l’Ukraine :

Dans la région du nord-est de Kharkiv, dont une partie reste sous occupation russe, le gouverneur Oleh Synehubov a annoncé cette semaine une série de restrictions de mouvement, notamment un couvre-feu de 36 heures commençant la veille du jour de l’indépendance mardi jusqu’à jeudi matin.

« Veuillez traiter ces étapes avec compréhension et préparez-vous à rester chez vous ou dans des abris anti-bombes – c’est notre sécurité », a-t-il écrit sur la plateforme de médias sociaux Telegram. « Nous ne donnerons à l’ennemi aucune chance de provocations. Le jour de notre indépendance, nous serons particulièrement vigilants.

Le président Poutine n’a pas encore publiquement réagi ni commenté l’attentat à la voiture piégée qui a visé des civils en Russie. Bien qu’il soit évident qu’Alexander Dugin soit une personne très clivante et polarisante à la fois en Russie et à l’extérieur, certains experts évoquent la possibilité que la grève ait été destinée à Daria dès le départ. Alors que l’enquête se poursuit, on sait peu de choses sur les motifs particuliers ou l’identité des responsables.

Compte tenu de la récente série d’attaques ukrainiennes en Crimée, y compris la frappe d’UAV du week-end contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, les deux parties à la guerre en Ukraine semblaient se préparer à une nouvelle escalade avant même l’attentat à la voiture piégée de samedi soir.

L’Amérique attaque maintenant Moscou via l’Ukraine.

Mise à jour (23h10) : Darya Dugina, la fille du célèbre analyste politique russe et allié de Poutine, Alexander Dugin, a été tuée dans ce qui semble avoir été une attaque ciblée, potentiellement une tentative d’assassinat contre son père, selon le média russe de langue anglaise.

« L’incident s’est produit sur une autoroute à environ 20 kilomètres à l’ouest de Moscou vers 21h35 heure locale, des témoins ont déclaré que l’explosion avait secoué le véhicule en plein milieu de la route, éparpillant des débris tout autour », selon de nouveaux détails. « La voiture paralysée, complètement engloutie par les flammes, s’est ensuite écrasée contre une clôture, selon des photos et des vidéos de la scène. »

« Les services d’urgence ont déclaré qu’une personne se trouvait à l’intérieur de la voiture et a été tuée sur le coup par l’explosion et l’accident – une femme dont le corps aurait été retrouvé brûlé au-delà de toute reconnaissance. »

« Les autorités n’ont pas encore confirmé l’identité de la victime, mais plusieurs chaînes russes Telegram et sources médiatiques ont rapporté que la victime était Darya Dugina (Platonova), 30 ans. Son père, Alexander Dugin, a été aperçu sur les lieux peu après l’incident, visiblement choqué, selon plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Bien que la cause officielle de l’explosion n’ait pas encore été déterminée, il est largement admis qu’elle a été causée par un engin explosif improvisé (EEI).

Selon des témoignages non fondés, elle conduisait sa voiture alors qu’il se trouvait dans une autre, ce qui a conduit à de nombreuses conjectures selon lesquelles l’attentat à la bombe présumé était un effort pour tuer Alexander Dugin.

Selon Pyotr Lundstrem, un violoniste russe cité par le média, Alexander Dugin était censé être dans le véhicule que conduisait sa fille, mais il en était monté dans un autre à la dernière seconde.

Dugin aurait suivi juste derrière sa fille et aurait vu sa voiture exploser. Les photos partagées par Baza semblaient montrer Dugin désemparé sur les lieux, se tenant la tête à deux mains alors qu’il se tenait devant l’épave enflammée.

Denis Pushilin, le chef par procuration russe de Donetsk occupé par l’Ukraine, a blâmé avec colère les « terroristes du régime ukrainien » pour l’explosion, écrivant sur Telegram qu’ils avaient « essayé de liquider Alexander Dugin » mais « avaient fait exploser sa fille ».

« En douce mémoire de Darya, c’est une vraie fille russe », a écrit Pushilin.

Les chaînes Telegram et les pages de médias sociaux pro-Kremlin ont également accusé l’Ukraine d’être responsable de l’explosion et ont appelé les Russes à « venger » la mort de Dugina.

Ceci, combiné aux récentes attaques à l’intérieur de la Crimée, pourrait conduire à une nouvelle escalade du conflit en Ukraine.

Selon certaines informations, la fille d’Alexander Dugin, un conseiller de confiance et allié du président russe Vladimir Poutine, a été assassinée dans ce que beaucoup pensent être une tentative d’assassinat destinée à son père.

Selon des sources, Darya Dugin a été « mis en pièces » près de la banlieue moscovite de Bolshiye Vyazyomy ; le Daily Mail et d’autres sites médiatiques pensent qu’Alexandre avait d’abord eu l’intention de revenir avec elle d’un festival avant de choisir de monter dans une autre voiture.

Les forces de l’ordre locales ont vérifié qu’un Toyota Land Cruiser Prado avait explosé, mais ils n’ont pas vérifié l’identité de la victime, seulement qu’il s’agissait d’une femme, selon la société d’État TASS en Russie. C’était Darya, selon un homme identifié par TASS comme une connaissance de Dugin, mais aucune confirmation officielle n’a encore été faite.

Selon la publication russe Baza, le jeune homme de 29 ans rentrait chez lui après l’événement littéraire et musical « Tradition » lorsque l’explosion s’est produite. Elle a apparemment passé une dizaine de minutes au volant avant l’explosion. Piotr Lundstrem, un violoniste russe, a également été cité par la publication. Selon Lundstrem, Alexander était censé être dans la voiture. Au lieu de cela, il aurait suivi son automobile lorsqu’elle a explosé.

Dugin, ancien rédacteur en chef de la chaîne de télévision pro-Poutine Tsargrad, a souvent été décrit dans les médias occidentaux comme le «cerveau» derrière l’invasion de l’Ukraine et comme un penseur qui a eu un impact significatif sur le nationalisme post-soviétique de la Russie.

Alexander Dugin et Darya Dugin, via Telegram

Denis Pushilin, le chef de la République populaire de Donetsk dans l’est de l’Ukraine, l’a décrit comme une « attaque » par des « vils méchants » dans un post Instagram. Il a également ajouté que « les terroristes du régime ukrainien, en essayant d’éliminer Alexandre Douguine, ont fait exploser sa fille… Dans une voiture. Souvenir béni de Daria, c’est une vraie fille russe !

« La ténacité de ces crétins Ukro-Reich est incroyable. Tout le monde, si possible, doit être à la maison dans la prochaine heure », a-t-il ajouté.

Selon « MOW! » Moscow News, une photo de l’incident revendiqué a été téléchargée sur Telegram avec la légende suivante : « Tout ce qui reste de la voiture explosée de la fille du célèbre personnage public Alexander Dugin sur l’autoroute Mozhaisk dans la région de Moscou. Le SUV de Darya Dugina a explosé pendant la conduite, après quoi il a pris feu.

La Russie publie une vidéo du présumé kamikaze de Moscou

Des images montrent le citoyen ukrainien entrant dans le pays et le quittant après avoir assassiné Darya Dugina

Une vidéo du FSB montre la suspecte de l’attentat à la voiture piégée à Moscou, Natalya Vovk, entrant dans la maison où vivait la victime de l’attentat, Darya Dugina © RT

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a rendu publique une vidéo de la ressortissante ukrainienne Natalya Vovk, identifiée comme la principale suspecte de l’attentat à la voiture piégée de samedi qui a tué la journaliste Darya Dugina à Moscou. Les images publiées lundi montrent Vovk et sa fille adolescente entrant en Russie, à l’intérieur du bâtiment où vivait Dugina, et quittant le pays à la hâte.

Vovk, 43 ans, a été désigné lundi par le FSB comme le principal suspect de l’assassinat de Dugina. Le ressortissant ukrainien est arrivé en Russie le 23 juillet, utilisant des plaques d’immatriculation de la République populaire de Donetsk pour éviter tout contrôle. Pendant son séjour à Moscou, elle a échangé les plaques de sa Mini Cooper contre celles du Kazakhstan, une ancienne république soviétique amie. Dimanche, après l’attentat, Vovk s’est rendu en Estonie avec des plaques ukrainiennes, a indiqué le FSB.

Des photos des différentes plaques d’immatriculation ont été incluses dans le cadre de la présentation vidéo.

Les autorités ont également déclaré que Vovk avait peut-être utilisé sa fille adolescente comme couverture pour se déplacer plus facilement en Russie. Elle a loué un appartement dans le même immeuble où vivait Dugina et a été capturée par la caméra de la porte.

Une photo d’identité de Vovk en uniforme de la Garde nationale ukrainienne a été publiée en avril sur Internet russe, dans le cadre d’un dox de membres du régiment néo-nazi Azov. Il indique que son nom de famille est Shaban – le nom de famille que sa fille a utilisé lors de son entrée en Russie, selon le FSB. L’Ukraine a précédemment affirmé qu’elle n’était pas impliquée dans l’assassinat.

Dugina, 29 ans, a été tuée samedi soir après avoir assisté à un festival familial conservateur près de Moscou avec son père, le philosophe Aleksandr Dugin. Vovk aurait placé un engin explosif improvisé sous le SUV Toyota appartenant à Dugin, qui était peut-être sa cible.

Le journaliste d’investigation ukrainien Anatoly Shary confirme également l’authenticité des informations précédemment connues sur Vovk. Selon lui, l’unité militaire 3057 indiquée sur leur carte d’identité est bien affectée à Azov. Dans ses recherches, il est déjà sur la piste du complice présumé de Wowk : selon Shariy Sofija Mikhailovna, la fille de Wowk s’appellerait Schaban.

© RIA Novosti / FSB de Russie

Natalia Vovk (Shaban). Photo d’archive

Il a découvert que la Mini Cooper grise, numéro de plaque d’immatriculation AH7771I, était mise en vente sur des sites Web ukrainiens le 18 août et que l’annonce désormais supprimée avait été créée par une personne nommée Daniil Schaban

Des recherches plus poussées par Shari ont montré que Daniil Shaban est un combattant Azov de Marioupol. Wowk a également son siège social à Marioupol, qui était le fief de cette formation militaire néo-nazie jusqu’à ce que la ville soit prise par les forces de l’Union de Russie et de la RPD.

Les journalistes de RIA Novosti se sont rendus à l’adresse à Marioupol fournie par Nemezida et ont pu parler au cousin de Vovk. Elle vit dans la même maison. Le parent a confirmé que Vovk avait servi dans l’armée ukrainienne. Il y a un mois, elle est partie pour l’Europe. « Elle ne nous dit rien », a-t-elle souligné.

