La progéniture de rats de laboratoire a eu des malformations des côtes après la vaccination COVID : documents d’essai de Moderna

La FDA a déclaré le 30 janvier qu’il n’y avait aucun effet négatif sur les développements postnatals. Cependant, la progéniture de rats de laboratoire a réussi à obtenir des malformations des côtes après la vaccination COVID, révèle les documents de l’essai Moderna.

Grâce à la loi sur la liberté d’information, Judicial Watch a pu acquérir des informations de Moderna détaillant son expérience d’immunisation COVID sur des animaux, qui a révélé que certains des ratons qui ont reçu l’ARNm de l’entreprise sont nés avec des anomalies des côtes.

Les 700 pages constituent une section du dossier officiel de demande de licence de produits biologiques (BLA) qu’une entreprise doit soumettre à la FDA pour approbation.

Les documents ont été examinés par les médias et l’ancienne dirigeante pharmaceutique Alexandra Latypova bien qu’ils n’aient pas encore été rendus publics.

Les documents contiennent des données de test démontrant que les injections à ARNm de Moderna ont généré des anomalies osseuses statistiquement significatives chez la progéniture de rats ayant reçu des doses d’ARNm-1273 (ARNm de Spikevax).

« Les variations liées à l’ARNm-1273 dans l’examen du squelette comprenaient des augmentations statistiquement significatives du nombre de rats F1 avec 1 ou plusieurs côtes ondulées et 1 ou plusieurs nodules de côtes. Des côtes ondulées sont apparues chez 6 fœtus et 4 portées avec une prévalence fœtale de 4,03 % et une prévalence de portée de 18,2 %. Des nodules costaux sont apparus chez 5 de ces 6 fœtus », selon les documents internes de Moderna.

F1 représente la progéniture du rat, tandis que la litière désigne la naissance de plusieurs rats à la fois.

« Une toxicité maternelle sous forme d’observations cliniques a été observée pendant 5 jours après la dernière dose (jour de gestation 13), en corrélation avec la période la plus sensible pour le développement des côtes chez les rats (jours de gestation 14 à 17) », indiquent les documents.

Un ensemble de documents sur les études de biodistribution obtenu par Judicial Watch. (Avec l’aimable autorisation d’Alexandra Latypova)

Les côtes informes sont appelées «côtes ondulées».

En d’autres termes, 6 des 149 bébés rats avaient des côtes ondulées, et 5 avaient en plus des nodules sur les côtes.

Seules les rats femelles ont été analysées, selon les conclusions de Latypova (les rats mâles n’ont pas été traités avec le vaccin Moderna).

Les femelles ont reçu une dose humaine de 100 mcg d’ARNm de Spikevax, 28 et 14 jours avant l’accouplement, ainsi qu’aux jours 1 et 13 de la gestation.

« 1/2 rats euthanasiés avant la livraison pour examiner les fœtus, le reste suivi jusqu’à 21 jours après la livraison », a déclaré Latypova, « Aucun chiffre n’est fourni pour la taille de l’étude. »

De plus, il n’y a pas de rapport d’étude, simplement l’évaluation des résultats par Moderna.

Selon Latypova, les résultats faisaient partie des tests de toxicologie reproductive de Moderna, qui sont les seuls tests de toxicologie reproductive pour le produit.

On ne sait pas comment la dose se traduit des humains aux rats.

« Ni Moderna ni Pfizer n’ont fourni de calculs de dose ou d’informations de justification pour la sélection de dose dans les études sur les animaux », a déclaré Latypova.

«Les doses de médicaments, ou en particulier de produits biologiques, n’ont pas nécessairement de relations linéaires avec la toxicité ou l’efficacité. C’est probablement une relation beaucoup plus complexe et malheureusement pas connue du tout.

« La toxicologie de la reproduction est l’étude des effets indésirables des médicaments sur la reproduction. La FDA exige des tests de toxicité pour la reproduction pour tout NME à utiliser chez les femmes en âge de procréer », a noté Latypova, qui a travaillé dans plus de 60 entreprises pharmaceutiques, créant et évaluant principalement des essais cliniques, dont beaucoup ont été présentés à la FDA.

La FDA a déclaré (lire ci-dessous) le 30 janvier qu’il n’y avait aucun effet négatif sur les développements postnatals, malgré les données de laboratoire susmentionnées.

« Aucune malformation ou variation fœtale liée au vaccin et aucun effet indésirable sur le développement postnatal n’ont été observés dans l’étude », a déclaré la FDA sur l’étiquette du vaccin Spikevax de Moderna.

« Dans une étude de toxicité pour le développement, 0,2 ml d’une formulation de vaccin contenant de l’ARNm modifié par un nucléoside (100 mcg) et d’autres ingrédients inclus dans une dose humaine unique de 0,5 ml de SPIKEVAX a été administré IM à des rats femelles à quatre reprises : 28 et 14 jours avant l’accouplement et les jours de gestation 1 et 13 », lit-on dans la publication de la FDA.

Le vaccin Pfizer a également causé des côtes anormales chez les rats

Elsevier a publié une étude évaluée par des pairs (pdf) en août 2021 intitulée « Absence d’effets sur la fertilité féminine et le développement prénatal et postnatal de la progéniture chez les rats avec BNT162b2, un vaccin COVID-19 à base d’ARNm ».

Le vaccin de Pfizer s’appelle BNT162b2.

Pfizer, BioNTech ou Charles River, un sous-traitant de Pfizer, étaient les employeurs de tous les auteurs qui ont contribué à la publication.

Cette étude a révélé une augmentation de 295 % (8,3 % contre 2,1 % dans le groupe témoin) des côtes malformées chez la progéniture de rats vaccinés, malgré l’affirmation de la publication d’un « manque d’effets » sur le développement postnatal de la progéniture. Une augmentation significative de ce que l’on appelle les « lombaires surnuméraires ».

« C’était un avertissement extrêmement dangereux »

« Les anomalies squelettiques dans les cages thoraciques osseuses sont absolument importantes et ont été statistiquement augmentées chez la progéniture de rat du groupe expérimental par rapport au groupe placebo », après avoir examiné l’évaluation de Latypova du package BLA de Moderna, James Thorp, un médecin certifié en obstétrique et la gynécologie, ainsi que la médecine materno-fœtale, ont déclaré les médias.

« En obstétrique clinique et en médecine materno-fœtale, nous constatons des résultats similaires dans les anomalies squelettiques avant la naissance qui sont extrêmement graves et souvent mortelles. C’était un signal d’avertissement extrêmement dangereux dans les études de toxicologie de la reproduction et n’a jamais été révélé au grand jour pour protéger nos citoyens du monde. Le CDC, Pfizer, Moderna et les revues médicales phares du complexe médical industriel ont menti au public américain et devraient être tenus responsables », a déclaré Thorp.

Thorp a récemment examiné et confirmé les données les plus récentes du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) concernant les vaccins COVID-19 et les a comparées aux vaccins contre la grippe, découvrant des anomalies importantes.

La vaccination COVID est conseillée pendant la grossesse afin de «prévenir les maladies graves et la mort chez les femmes enceintes», selon le site Web du CDC.

De même, l’American College of Obstetricians and Gynecologists « recommande fortement que les femmes enceintes soient vaccinées contre la COVID-19 », notant que la vaccination complète des femmes enceintes devrait être une « priorité ».

Lire le document ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia