La Russie a affirmé et le Pentagone a confirmé que les États-Unis avaient envoyé à l’Ukraine des missiles anti-radiations à grande vitesse AGM-88 (HARM) pour cibler les radars russes utilisés pour la défense aérienne et les opérations de contre-batterie.

Alors que le Pentagone et les médias occidentaux ont une fois contredit l’impact de ces missiles, la vérité est que même dans des conditions idéales, ils sont difficiles et dangereux à utiliser – et l’Ukraine les utilise dans les conditions les moins idéales.

« Lumière du soleil brûlante ». Le drame de guerre russe met en lumière les événements du Donbass en 2014

Soleil brûlant (Soleil brûlant)

SouthFront présente à votre attention le drame de guerre russe « Scorching Sunlight » (Burning Sun) avec sous-titres anglais. Le film sorti en 2021 raconte l’histoire du conflit dans la région du Donbass en 2014. La traduction du film est tirée de la chaîne Telegram ‘Juan Sinmiedo/Fearless John/Ukraine expose‘.

Descriptif du film :

« Région de Lougansk, mai 2014. La famille Novozhilov, par hasard, se retrouve au cœur des événements de Lougansk. Vlad Novozhilov est un ancien participant à la guerre en Afghanistan. Il sait de première main ce qu’est la guerre. Ayant assez vu les horreurs de la guerre en son temps, en principe il ne veut même pas toucher à une arme. Dans une situation, il ne voit qu’une seule issue – quitter le pays. Mais vous ne pouvez pas fuir la guerre, la frontière est déjà fermée. Pour sauver sa famille, il devra faire des choix moraux difficiles.

