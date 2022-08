Pourquoi vous ne devriez pas prendre le vaccin Novavax – Dr Pierre Kory

Accepter une injection de protéine de pointe dans l’espoir qu’elle sera sûre ou efficace est ridicule. Cependant, beaucoup sont une fois de plus contraints de faire un choix qui met en péril leur santé et leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. C’est pourquoi vous ne devriez pas prendre le vaccin Novavax, selon le Dr Pierre Kory.

Un principe d’éthique médicale de longue date stipule que le consentement éclairé doit toujours être acquis avant toute intervention médicale, mais surtout en cas d’acte nouveau ou peu testé. La composante informée doit avoir la priorité sur la partie consentement. Notant que le consentement éclairé a historiquement servi de pierre angulaire de l’éthique médicale et est principalement une norme inviolable, du moins avant que cette « urgence » ne survienne où les pharmaciens injectent désormais des enfants sans même mentionner les risques « parce qu’ils pourraient avoir trop peur pour se faire vacciner.”

Bien qu’elles aient un format simple, les discussions sur le consentement éclairé sont souvent difficiles et longues à tenir. Cela dépend de la fourniture au patient d’informations aussi complètes que possible sur les avantages, les inconvénients et les options de traitement.

Alors, devrions-nous avoir une conversation sur le consentement éclairé avant d’administrer l’injection révolutionnaire de Novavax ? Pourquoi ne devrions-nous même pas penser à considérer Novavax comme une option viable ? Simple:

Une vaccination réussie ou sécurisée contre le coronavirus n’a jamais été développée. Les 18 derniers mois ont démontré que recevoir le vaccin COVID augmente le risque d’être malade, égale ou dépasse le risque de transmission et augmente le risque de décès à l’hôpital. De plus, la létalité et la toxicité de celles de la plate-forme d’ARNm sont ignorées. Les informations à l’appui de ces affirmations peuvent être trouvées dans le message intitulé « Lettre d’exemption de vaccin« . Étant donné que le coronavirus mute rapidement, les vaccins ne seront jamais neutralisants car le virus s’est déjà transformé en des formes insensibles aux anticorps plus récents et plus étroits au moment où ils sont produits et préparés pour l’injection.

Pour ce coronavirus en mutation rapide, Novavax est toujours fabriqué avec une protéine de deux ans et demi, donc l’administrer équivaudrait à administrer un vaccin contre la grippe de deux ans et demi (pire en fait). Cependant, notre système de santé, y compris tous les centres médicaux universitaires du pays, continue d’exiger et d’être disposé à adopter l’utilisation d’une protéine virale désuète.

La forme omicron, qui est maintenant répandue, est généralement bien tolérée par la plupart des gens, en particulier les personnes en bonne santé ou jeunes (et même celles qui sont plus âgées), et en particulier celles qui ont une immunité naturelle.

La nation a actuellement beaucoup d’immunité naturelle, ce que même le CDC reconnaît maintenant offre une protection égale (l’immunité naturelle offre en fait une meilleure protection, mais donnons au CDC un certain crédit pour avoir au moins dit une vérité partielle). Pourquoi alors continuons-nous à vacciner et/ou avons-nous besoin de vaccins chez les personnes qui se sont remises de la COVID ?

Comme les anticorps n’atteignent pas de fortes concentrations dans les muqueuses nasales et respiratoires, là où le virus pénètre, la vaccination contre les virus respiratoires est très peu performante. Même si vous recevez le vaccin contre la grippe cette année, le vaccin n’a pratiquement aucun sens.

En utilisant des vaccins non neutralisants pour prévenir les virus respiratoires, vous compromettez en fait votre système immunitaire, ce qui augmente votre risque de contracter d’autres maladies ou virus respiratoires (cela a été bien rapporté après les vaccinations contre la grippe étant donné que les personnes vaccinées contre la grippe sont plus sensibles aux autres maladies respiratoires) infections virales).

À l’époque actuelle, il est malsain de suggérer à un patient d’utiliser un médicament tout neuf et à peine testé. Il convient de noter que l’industrie pharmaceutique est une entreprise criminelle bien connue qui libère régulièrement des produits risqués et inefficaces (et parfois mortels) (tels que les opioïdes, Avandia, Vioxx, Bextra, et la liste continue), puis cache les données de l’événement indésirable tout en faisant la promotion de ses produits par la manipulation d’associations professionnelles, de lois nationales et étatiques et d’agences capturées. Rien qu’au cours des 20 dernières années, les 20 règlements les plus élevés leur ont valu de payer plus de 12 milliards de dollars d’amendes pénales et plus de 16 milliards de dollars d’amendes civiles. Ces actions ont une plus longue histoire avec eux.

Tous les efforts déployés par l’entreprise dans le passé sont éclipsés par l’histoire de la criminalité autour des vaccins COVID. La FDA s’est battue pendant 75 ans pour dissimuler les documents de Pfizer, qui divulguent un nombre absurde de modifications pour essayer de montrer qu’ils sont efficaces et sûrs. De plus, les essais ont été menés de manière si inadéquate et avec si peu de suivi des patients, selon le témoignage du dénonciateur de Ventavia/Pfizer, Brook Jackson, qu’ils ne peuvent pas être crus. Rappelez-vous que l’industrie pharmaceutique ne se soucie pas de votre santé. Juste votre portefeuille (ou, pour être plus précis, le portefeuille du gouvernement).

Oui, Novavax est un vaccin « sans ARNm ». Il est construit plus comme une vaccination conventionnelle en ce sens qu’une petite quantité de protéine virale est injectée dans le bras, après quoi notre système immunitaire la reconnaît comme une protéine « étrangère » et produit des anticorps contre elle. Ensuite, après exposition, on pense que ces anticorps aideront à éliminer efficacement et rapidement l’agent pathogène, prévenant ainsi la maladie. Bien sur le papier, mais il suffit de demander à Geert Vanden Bossche, immunologiste de renom et expert en vaccins de connaître les moindres détails.

DES RISQUES

La protéine de pointe est délivrée via Novavax. La protéine de pointe est un agent pathogène et un expert clinique autoproclamé des maladies causées par les protéines de pointe. Un agent pathogène est un produit chimique ou un organisme qui peut causer une maladie. Le professeur Paul Marik occupe la première place mondiale en rassemblant toute la science fondamentale et la recherche clinique sous-jacentes à la compréhension des mécanismes et des traitements des maladies induites par les protéines de pointe. Ce travail académique évolue et compte désormais plus de 300 citations scientifiques, avec des ajouts et des modifications hebdomadaires. Il convient de noter qu’il semble être le seul travail académique «complet» sur la pathogénicité des protéines de pointe et des thérapies suggérées empiriquement.

Le fait que presque tout le système de santé et l’ensemble de la communauté universitaire n’ont pas encore identifié la poussée comme un agent pathogène ou développé des stratégies pour traiter les blessures à long terme ou post-vaccinales est un autre aspect très malheureux de la réponse américaine à la COVID. Ils ne seront pas en mesure d’identifier les causes ou les processus de ces maladies ou de fournir des traitements efficaces tant qu’ils ne le feront pas. De plus, il va sans dire qu’ils ne seront pas autorisés à aborder ce sujet lors de leurs négociations de consentement erronées. Leur incapacité choquante à traiter ces maladies invalidantes se poursuit et le fera encore pendant un certain temps. Gardez à l’esprit que les médecins ne traiteront pas votre état car ils adhèrent tous à l’Église fondamentaliste RCT, également connue sous le nom de «médecine fondée sur des preuves». Ils resteront immobiles jusqu’à ce qu’un essai contrôlé randomisé de grande envergure soit publié dans une revue médicale réputée et soit ensuite approuvé par un organisme gouvernemental ou une organisation médicale nationale. Les patients passeront non seulement des mois ou des années sans traitement, mais Pharma étouffera ou critiquera également tous les médicaments ou suppléments génériques que les patients et les professionnels de la santé de première ligne ont trouvés utiles pendant que les médecins attendent, via les agences gouvernementales et les médias. Ils continueront à le faire avec férocité et dépravation jusqu’à ce qu’ils soient capables de «sauver la mise» en faisant largement la publicité d’un médicament Big Pharma innovant et coûteux qu’ils convaincront notre gouvernement de financer à un prix qu’ils décident. Considérez ce qui est arrivé à l’ivermectine et à l’hydroxychloroquine avant que Pharma n’intervienne avec le pitoyable et toxique Paxlovid, en utilisant des fonds de notre gouvernement.

Les syndromes de « longue distance » et de « blessure post-vaccinale » sont les deux maladies importantes et compliquées que le pic a déclenchées. Nous devons définitivement diviser la post-vaccination en deux types, dont le premier est un syndrome de mort subite aiguë provoqué par plusieurs crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux ou myocardites mortels (qui peuvent entraîner des arythmies mortelles ou une défaillance de la pompe). Les données du secteur de l’assurance-vie aux États-Unis et dans d’autres pays montrent une forte augmentation de la surmortalité parmi les personnes vaccinées en 2021.

DONNÉES SUR LES RISQUES À COURT TERME

Les gens, ça n’a pas l’air bon. Examinons le tableau décrivant les « effets secondaires » de l’essai réellement publié de Novavax. Comparons-le ensuite à l’expérience de « vaccin » à ARNm de Pfizer, qui a été publiée en décembre 2020. Regardez attentivement. Nous expliquerons ces graphiques ci-dessous.

Les données sont interprétées comme suit :

Les événements défavorables « systémiques » et « locaux » sont ridiculement répandus. Lorsque nous avons lu l’expérience de Pfizer en décembre 2020, nous nous sommes souvenus avoir pensé : « Wow, ça n’a PAS l’air sympa ! » Non seulement les bras rouges, enflés et douloureusement atrocement fréquents, mais aussi les «symptômes systémiques» incroyablement fréquents d’épuisement, de maux de tête, de frissons, de vomissements et de douleurs musculaires. L’incidence des effets indésirables après la deuxième injection doit être comparée à la première injection pour déterminer la « réponse à la dose ». Lorsqu’on discute d’un traitement, la « relation dose-réponse » est la pierre angulaire des preuves à l’appui de l’efficacité du médicament. S’il est supérieur après la seconde, cela le démontre. Par exemple, l’ivermectine dans la COVID a une forte relation dose-réponse, ce qui signifie que plus la dose est élevée, plus elle est efficace. Pour cette raison, tous les essais à fort impact se sont efforcés de maintenir la dose d’ivermectine aussi faible que possible, en particulier lors de l’essai TOGETHER, qui est considéré comme l’essai le plus frauduleux de l’histoire.

D’autre part, l’un des éléments clés de l’échelle de toxicité est la dose-réponse en termes d’effets indésirables. Vous devenez plus malade plus vous donnez. Non merci. Consultez le tableau Pfizers présenté ci-dessus, mais gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’effets indésirables systémiques à court terme.

Selon Pfizer, la lassitude passe de 47% après le premier à 59% après le second chez les jeunes et de 34% à 51% chez les seniors. Frissons : 14 % à 35 % chez les jeunes, 6 % à 23 % chez les personnes âgées. Tendance et augmentation similaires avec les problèmes articulaires, l’inconfort musculaire et l’utilisation de médicaments antipyrétiques. Jetez un œil à Novavax dès maintenant. Remarquez comment ils vous obligent à vous tordre le cou et à utiliser une règle pour estimer les incidences et les augmentations réelles plutôt que de vous fournir des pourcentages sous forme numérique. Cependant, si vous comparez simplement la hauteur des barres du plan 1 au plan 2 et les augmentations de jaune au sommet des barres (jaune = « réactions de grade 3″ – c’est-à-dire plus sévères »), vous pouvez voir que ce plan reste me semble effrayant, avec certains événements locaux et systémiques signalés comme étant encore plus graves qu’avec l’injection d’ARNm de Pfizer ! Alors, Novavax est-il plus sûr ?

EFFETS SECONDAIRES À LONG TERME

Semblable aux vaccins à ARNm, Novavax utilise des «nanoparticules» dans une solution unique et exclusive «d’adjuvant à base de saponine» qui n’avait été brevetée qu’en 2020. C’est bon à savoir, non? Dans les études de phase 1 et de phase 2, l’adjuvant et le vaccin se sont avérés «sûrs et immunogènes», selon leur étude publiée. Puis, dans une annexe supplémentaire de l’un des essais précédents, nous avons découvert ceci : « Le mécanisme de Matrix-M1 (l’adjuvant) n’est pas bien défini, mais il a été associé à une puissante induction de l’activation et de la migration des leucocytes dans le drainage ganglions lymphatiques dans leur étude précédente. Pas encourageant.

EFFICACITÉ

Inconnu, mais probablement inefficace étant donné qu’il n’a pas été testé contre Omicron, aucune de ses sous-variantes, ou toute nouvelle variante qui sera en circulation lors de son lancement. De plus, comme nous le savons maintenant, aucune des efficacités prédites rapportées dans les essais de vaccins COVID-19 n’a jamais été observée dans le monde réel, ce qui était probablement le résultat de manigances d’essai, de manipulations de données, de la suppression et/ou d’une mauvaise classification des participants à l’essai qui sont devenus malade, ou simplement le fait que le virus mute rapidement. Même si cela réussissait, nous savons depuis deux ans que ce ne serait que temporaire. Nous devons évoquer une fois de plus l’immunité naturelle. Il n’existe aucune preuve fiable permettant de proposer une protection supplémentaire contre les maladies graves et raisonnablement efficace contre la réinfection.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia