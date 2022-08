L’Ukraine bombarde un centre commercial à Donetsk, selon des responsables de la RPD

Un énorme incendie fait rage dans le bâtiment, selon des responsables locaux

Les troupes ukrainiennes ont bombardé le centre commercial Galaktika à Donetsk, provoquant un incendie majeur dans le bâtiment, ont annoncé mercredi des responsables des urgences de la République populaire de Donetsk (RPD).

Le personnel a été évacué et il n’y a pas de victimes, ont indiqué des responsables.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montreraient d’énormes nuages ​​de fumée épaisse provenant du bâtiment.

https://t.me/rt_russian/124851?embed=1

Mardi, les forces ukrainiennes ont utilisé des obus d’artillerie aux normes de l’OTAN pour bombarder des blocs résidentiels à Donetsk, tuant trois civils, ont indiqué des responsables. Le bureau du chef du DPR, Denis Pushilin, a été touché de plein fouet, tandis qu’un hôtel où séjournent habituellement les journalistes a également été endommagé.

Pushilin, qui n’a pas été blessé, a accusé Kiev d’utiliser des «méthodes terroristes» de guerre.

LIRE PLUS: Dernière attaque meurtrière à Donetsk : ce que nous savons

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer des forces armées puissantes ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Incapable d’arrêter la Russie, Kiev cible les civils

Le ministère russe de la Défense a confirmé l’avance russe dans le sud de l’Ukraine. L’armée a atteint la frontière de la région de Mykolaïv, a établi le contrôle d’une partie de son territoire d’une superficie de 12 km2. Au cours de l’offensive, des unités de la 28e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes ont été détruites.

L’armée russe a également revendiqué des succès sur le territoire de la région de Kherson. Les forces russes ont pris le contrôle de la ville de Komsomolskoïe. Les AFU ont été chassées du village de Blagodatovka et des colonies voisines. La 35e brigade de marine ukrainienne et la 46e brigade aéromobile ont subi des pertes importantes.

Le ministère russe de la Défense a également confirmé les succès des forces alliées en direction de Donetsk où l’encerclement du groupe ukrainien dans la région d’Avdiivka se poursuit. Les forces conjointes de la Russie et de la RPD ont pris le contrôle d’environ 70 % de la ville de Maryinka.

À la suite d’actions offensives réussies, les forces alliées se sont rapprochées de la colonie de Zaitsevo, qui est un nœud de défense important près de la ville de Bakhmut.

La colonie de Kodema est déjà bloquée dans trois directions. Là-bas, la destruction de l’unité d’élite des Forces armées ukrainiennes, le 214e bataillon Opfor, se poursuit.

Incapable d’arrêter l’avancée des forces alliées sur les lignes de front, le régime de Kiev terrorise les civils dans les territoires qu’il a perdus.

Le 24 août, le chef de l’administration civile de Mikhaylovka dans la région de Zaporozhye a été tué. Sa voiture a été détruite par des saboteurs ukrainiens. À la suite de l’explosion, le fonctionnaire a été blessé et transporté à l’hôpital dans un état critique, où il est décédé peu après.

Le 23 août, une tentative d’assassinat visait le chef adjoint du Département de la politique intérieure de l’administration de la région de Kherson. Il a survécu à une explosion d’EEI réalisée par des saboteurs orchestrés par le régime de Kiev.

Le même jour, des employés du ministère de la Sécurité d’État de la République populaire de Donetsk ont empêché une attaque terroriste prévue le jour du référendum sur l’entrée de la RPD dans la Fédération de Russie.

Les responsables de la DPR ont été informés par un citoyen ukrainien, qui a été recruté par les services spéciaux ukrainiens en République tchèque, où il a été formé à l’exploitation minière.

Le ministère des Affaires étrangères de la RPD a envoyé toutes les informations disponibles sur la préparation par l’Ukraine d’un acte terroriste et la participation de la République tchèque à ce crime à la Russie afin de distribuer les documents aux pays étrangers, aux organisations internationales et par d’autres canaux de communication avec la communauté mondiale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Un autre responsable civil assassiné dans la région de Zaporijia

Le 24 août, Ivan Sushko, chef de l’administration provisoire du village de Mikhailovka, a été assassiné dans la région de Zaporijia sous contrôle russe. Le fonctionnaire était un protégé pro-russe dans la colonie.

L’attentat de l’assassinat a eu lieu dans le village de Mikhailovka, à 90 km de la ville de Zaporijia. Vladimir Rogov, membre de l’administration régionale, a signalé l’incident. Le fonctionnaire a explosé dans sa propre voiture, un engin explosif a été placé sous le siège de la voiture. Au moment de l’incident, la belle-fille du fonctionnaire était dans la voiture. Après l’explosion, Ivan Sushko a été hospitalisé pour de graves brûlures, il était dans un état critique et est décédé des suites de ses blessures. Ce n’est pas la première tentative d’assassinat visant des responsables pro-russes dans les régions de Zaporijia et de Kherson.

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/IMG_8714.mp4?_=1

Les médias locaux ont fait plusieurs commentaires sur la mort du fonctionnaire. Sushko a été nommé à la tête de Mykhailivka en avril. Il avait auparavant servi dans les troupes d’assaut aéroportées de l’armée ukrainienne et, avant la guerre, il travaillait comme toastmaster. Les autorités de Kiev n’ont pas encore commenté l’incident. À l’heure actuelle, une enquête est en cours et la recherche de suspects est en cours, comme l’a annoncé le chef de la commission d’enquête de la Fédération de Russie, Alexander Bastrykin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front