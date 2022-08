Le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction de l’échelon des Forces armées ukrainiennes avec 200 réservistes par Iskander

© RIA Novosti / Service de presse du ministère de la Défense de la Fédération de Russie

Système de missile opérationnel-tactique (OTRK) « Iskander » des forces armées russes lors d’une opération spéciale. Photo d’archive

MOSCOU, 25 août – RIA Novosti. L’armée russe a détruit un train militaire ukrainien dans une gare de la région de Dnipropetrovsk, a indiqué le ministère de la Défense.

« À la suite d’un tir direct d’un missile Iskander sur un échelon militaire à la gare de Chaplino dans la région de Dnipropetrovsk, plus de 200 militaires de la réserve des Forces armées ukrainiennes et dix unités d’équipement militaire ont été détruits, en route vers la zone de combat dans le Donbass », indique le rapport.

En outre, l’armée russe a également mené des frappes contre d’autres installations militaires sur le territoire ukrainien. Ainsi, à Zaporozhye, les ateliers de production de l’usine d’Iskra ont été touchés, où ils ont réparé des stations radar de défense aérienne et de contre-batterie, ainsi que les bâtiments de l’usine de réparation d’avions Migremont, où l’équipement aéronautique ukrainien a été restauré. Dans la région de Khmelnitsky, une attaque au missile a détruit les ateliers de réparation de véhicules blindés et de systèmes de lance-roquettes multiples à Shepetovka.

Deux autres frappes ont touché des aérodromes – trois avions de l’armée de l’air ukrainienne ont été détruits dans le Dniepr et deux à Mirgorod (région de Poltava), trois autres ont été gravement endommagés. La perte de l’ennemi en main-d’œuvre s’élevait à 30 personnes.

Et dans la région de Novy Bug, dans la région de Nikolaev, des roquettes ont touché le poste de commandement du groupe ukrainien Kakhovka. 64 militaires des forces armées ukrainiennes et sept unités de matériel militaire y ont été liquidés.

« Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits : 273 avions, 148 hélicoptères, 1 808 véhicules aériens sans pilote, 369 systèmes de missiles antiaériens, 4 384 chars et autres véhicules blindés de combat, 819 véhicules de combat de plusieurs lance-roquettes, 3 340 pièces d’artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 5 048 unités de véhicules militaires spéciaux », a conclu le ministère de la Défense.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti

Le mensonge de Zelensky révélé : 200 militaires ukrainiens tués par des missiles russes dans la région de Dnepropetrovsk

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le 24 août, les médias ukrainiens ont accusé l’armée russe d’une autre attaque présumée contre des civils en Ukraine. Des missiles russes Iskander ont touché un train dans la région de Dnepropetrovsk.

L’attaque a frappé le train dans la gare de Chaplino. Le régime de Kiev a accusé la Russie d’avoir attaqué un train avec des civils. Le même jour, le président ukrainien Zelensky a affirmé dans son discours au Conseil de sécurité de l’ONU qu’au moins 15 personnes avaient été tuées et environ 50 autres blessées, quatre voitures particulières étaient en feu.

Le 25 août, le ministère russe de la Défense a révélé la cible de l’attaque lors du briefing quotidien. Il s’est avéré que des missiles russes Iskander ont touché un train militaire avec du matériel militaire et des réservistes en route vers les lignes de front du Donbass.

En conséquence, 200 militaires des Forces armées ukrainiennes ont été tués et 10 pièces d’équipement militaire ont été détruites.

Les médias ukrainiens n’ont publié que des photos de voitures particulières incendiées, cachant l’échelon militaire. Cependant, des vidéos du spot confirment qu’il s’agissait d’un train militaire transportant du matériel militaire et des militaires. Un autre mensonge de Vladimir Selensky soutenu par l’Ukrainien a été immédiatement révélé.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le mensonge de Zelensky révélé : 200 militaires ukrainiens tués par des missiles russes dans la région de Dnepropetrovsk

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/08/trainn.mp4?_=1

Parmi les autres cibles des missiles russes, il y avait l’aérodrome militaire de Mirgorod dans la région de Poltava où cinq avions militaires ont été détruits. Le poste de commandement du groupe ukrainien «Kakhovka» a été détruit près de la ville de Novy Bug dans la région de Mykolaïv. À la suite de la grève, 64 militaires ukrainiens et 7 unités d’équipement militaire ont été détruits. Les forces aérospatiales russes ont détruit une entreprise de réparation d’armes blindées et de MLRS, y compris de fabrication étrangère, dans la région de Khmelnitsky. Dans la ville de Zaporozhye, les ateliers de l’usine d’Iskra, où les stations ukrainiennes de défense aérienne et de radar de contre-batterie ont été réparées, ont été touchés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front