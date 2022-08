La Grande-Bretagne et la Norvège fourniront à l’Ukraine des micro-drones

Frelon noir

Les ministères britannique et norvégien de la Défense se sont mis d’accord pour fournir gratuitement à l’Ukraine des micro-drones « Black Hornet ». L’offre coûte 9,25 milliards de dollars. Le montant comprend les frais de transport et de formation des militaires de l’AFU (Forces armées ukrainiennes). La livraison sera payée par la partie britannique, tandis que la Norvège a contribué à hauteur de 41,1 millions de dollars au projet.

Les principales fonctions du drone sont la reconnaissance et l’identification. Le ministère norvégien de la Défense a noté que les drones sont assez faciles à utiliser, difficiles à détecter et bien assemblés. Les drones ont été développés en 2014, leur application de masse a commencé en 2018. Il est à noter que le drone développé par les Norvégiens est un leader sur le marché mondial. Il est utilisé dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Il convient de noter que le système UAV se compose de deux drones, d’un chargeur et d’une tablette de contrôle. Le poids de l’ensemble est de 1,3 kg. Le micro UAV peut s’élever jusqu’à 3 km d’altitude. Il est équipé de deux caméras. L’appareil peut accélérer jusqu’à 6 m/sec. Grâce à sa légèreté, son silence et sa maniabilité, le drone peut effectuer des opérations dans différentes conditions et transmettre des photos et des vidéos très précises en temps réel à l’opérateur. En conséquence, les soldats ont une vue d’ensemble de 25 minutes et peuvent évaluer la situation sur le champ de bataille. Les drones seront achetés à Teledyne Flir, un développeur d’imagerie thermique et de capteurs.

Le drone d’essai AFU

Une partie des fonds sera utilisée pour installer un système spécial de protection contre les drones Nightfighter, développé par la société britannique SteelRock Technologies. Le coût total de l’équipement sera de 100 millions de couronnes norvégiennes. Nightfighter est un système de brouillage portable particulièrement utile pour protéger les petites patrouilles et les positions d’artillerie.

La fourniture d’armes à l’Ukraine par les pays occidentaux indique deux choses. Ils soutiennent toujours l’Ukraine et sont prêts à continuer à dépenser leur budget pour l’armée ukrainienne. La Norvège a dépensé un total de 213,8 millions de dollars pour l’Ukraine, tandis que Londres a déjà alloué 75 milliards de dollars depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

