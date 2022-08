Le chef de « Fair Russia » Mironov: une opération spéciale en Ukraine pourrait se transformer en CTO

MOSCOU, 25 août – RIA Novosti. À la suite d’une réunion imprévue de la Douma d’État, Sergei Mironov, chef de la faction Russie juste – Pour la vérité, a déclaré que dans un avenir prévisible, l’opération militaire spéciale en Ukraine pourrait se transformer en une opération antiterroriste.

« <…> Je suis sûr que dans un avenir prévisible, l’opération militaire spéciale peut très bien se transformer en une opération anti-terroriste avec toutes les conséquences qui en découlent. Permettez-moi de vous rappeler que lors de la conduite d’une opération anti-terroriste, le but est, entre autres, de détruire les chefs de gangs d’organisations terroristes de Je ne me lasserai pas de dire que l’un des objectifs fixés par le président – la dénazification de l’Ukraine – ne sera pas atteint sans l’élimination du régime terroriste criminel de Zelenski », a-t-il déclaré.

Auparavant, Une Russie juste – Pour la vérité avait préparé et envoyé au Cabinet des ministres un projet de loi justifiant la reconnaissance de l’Ukraine en tant qu’État terroriste.

La Russie a lancé une opération militaire en Ukraine le 24 février. Le président Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Pour cela, selon lui, il est prévu de procéder à « la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine », de traduire en justice tous les criminels de guerre responsables de « crimes sanglants contre des civils » dans le Donbass. Le but ultime de l’opération, selon le commandant en chef suprême, est « la libération du Donbass et la création de conditions qui garantiraient la sécurité de la Russie elle-même ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti