Qu’est-ce qu’un « génocide statistique » et comment a-t-il affecté la communauté d’ascendance africaine en Colombie ?

Entre le recensement de 2005 et celui de 2018, 30,8 % des Afro-Colombiens ont « disparu » des statistiques nationales. Maintenant, la Cour constitutionnelle demande de déterminer les causes de cette « erreur ».

La Cour constitutionnelle de Colombie a ordonné au Département administratif national des statistiques (DANE) de mener une étude exhaustive pour déterminer quelles étaient les causes du soi-disant « génocide statistique », une erreur qui a « effacé » 1,3 million de personnes d’ascendance africaine entre les recensements de 2005 et 2018.

La première chambre de révision, avec une présentation de la juge Diana Fajardo Rivera, a donné dix mois à DANE pour « évaluer de manière exhaustive » la raison des « erreurs dans l’identification de la population noire du pays ».

Cette mesure, comme indiqué sur le site Internet de la Haute Cour, est la première d’une série d’ordonnances visant à « garantir que les populations afro-colombiennes seront dûment identifiées lors du prochain recensement national de la population et de l’habitat ».

Les Afro-Colombiens « invisibilisés »

Le recensement de 2018 a montré qu’il y avait 2 982 224 personnes d’ascendance africaine en Colombie, ce qui représente une réduction de 30,8 % par rapport à l’enregistrement effectué en 2005, où le chiffre était de 4 311 757.

Avec cette erreur, les droits à l’égalité, à la reconnaissance de la diversité, à une information de qualité et à la matérialisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels des populations qui ont subi cette « invisibilité » statistique ont été bafoués.

Fajardo Rivera a expliqué que les « lacunes » et « divers facteurs » dans l’exécution du dernier recensement ont provoqué une « diminution significative » de « l’auto-reconnaissance » de la « population noire » dans le pays, ce qui constitue une violation du rôle de garantir le « droit à l’égalité matérielle ».

Les organisations de défense des droits de la population afro-colombienne avaient auparavant affirmé qu’une « stratégie globale de sensibilisation et d’accès effectif aux territoires » était nécessaire, en accord avec les « défis de l’auto-reconnaissance », dans un pays où il y a « stigmatisation et marginalisation du noir », selon la phrase.

La Cour a également estimé que s’il y avait des échecs dans le recensement, qui est « l’opération statistique la plus vaste et la plus complète qu’un pays puisse mener », il est difficile de les « résorber par des exercices statistiques à plus petite échelle », de sorte qu’ils sont insuffisants les aménagements opérés par la suite par le DANE pour « inverser la menace sur les droits fondamentaux des plaignants et de la population afro-colombienne en général ».

Que doit faire DANE ?

La Cour a également demandé à DANE d’évaluer et de discuter avec les peuples afro-colombiens de la « faisabilité, des risques et de l’opportunité » d’inclure dans la prochaine enquête sur la qualité de vie un pilote avec un critère d’hétéro-reconnaissance complémentaire à l’auto-reconnaissance utilisée dans les statistiques nationales.

De même, il vous est demandé de poursuivre la mise en œuvre de l’approche ethnico-raciale différentielle et d’achever la conception d’un Plan de préparation global pour le prochain recensement, qui permette l’identification des peuples susmentionnés.

Antécédents

Cette décision était une conséquence de la présentation d’une tutelle par un groupe de citoyens et d’organisations sociales, parmi lesquelles l’Association colombienne des économistes noirs « Mano Cambiada » ; la Société d’agence afro-colombienne Hileros-PCN; l’Association des Conseils Communautaires du Cauca du Nord (ACONC); l’Association nationale des Afro-Colombiens déplacés (AFRODES), entre autres.

Les plaignants ont affirmé que les carences du recensement de 2018 ont causé la « violation » des droits fondamentaux de la population afro-colombienne, et qu’elles ont donné lieu à « l’invisibilité statistique » d’une partie de cette population.

Pour la haute juridiction, ce type d’« omissions » a également entravé la « conception des politiques publiques » pour « combler les énormes lacunes qui affectent de manière disproportionnée les populations afro-colombiennes ».

Après avoir pris connaissance des résultats, en 2019, le Conseil national afro-colombien pour la paix (CONPA) a qualifié ce qui s’est passé de « massacre statistique« , révélant le « racisme structurel qui a historiquement caractérisé les institutions étatiques en Colombie », recueille Renacientes.

De son côté, le Collectif justice raciale, selon Diario Criterio, considère qu’il y a eu « détournement de fonds » destinés au recensement, ce qui « représenterait une atteinte à la moralité administrative et aux biens publics ».

Les raisons de DANE

Parmi les raisons invoquées par le service statistique figuraient l’insécurité dans les territoires où ils devaient se rendre, le refus des citoyens de se faire enregistrer, les erreurs des recenseurs, les difficultés d’auto-reconnaissance en tant que population afro-colombienne, la méconnaissance des communautés de ses caractéristiques ethniques, la méfiance de la population à l’égard du processus d’enregistrement, entre autres.

Bien que le DANE ait proposé d’établir une Table technique pour résoudre les erreurs, la Commission juridique afro-colombienne, les enseignants et les organisations sociales ont dénoncé des « échecs dans la planification et l’exécution » du recensement.

