Actifs précieux : pourquoi la Chine a fortement augmenté ses importations d’or en provenance de Russie

En juillet, la Chine a multiplié par plus de huit ses importations d’or russe par rapport au mois précédent, et en termes annuels, ce chiffre a été multiplié par près de 50. Selon les analystes, la Chine augmente ses achats de métaux précieux face à l’interdiction précédemment imposée sur l’approvisionnement en matières premières de la Russie vers les pays européens et les États-Unis. Dans le même temps, Pékin renforce la coopération commerciale avec Moscou dans le secteur de l’énergie. Les experts n’excluent pas que dans les mois à venir, le volume des livraisons entre la Russie et la Chine continuera de croître, et d’ici la fin de l’année, les échanges pourraient approcher un record de 200 milliards de dollars.

En juillet 2022, le volume des importations d’or russes vers la Chine a été multiplié par 8,6 par rapport à juin et a atteint 108,8 millions de dollars, tandis qu’en termes annuels, la valeur a été multipliée par près de 50. Ces données, le vendredi 26 août, a publié l’Administration générale des douanes de Chine.

Il est précisé que nous parlons de la fourniture de types de métaux précieux bruts ou semi-finis. Selon les analystes interrogés par RT, la forte hausse des indicateurs est en grande partie due à la réorientation des flux commerciaux russes des marchés occidentaux vers ceux de l’Est.

« Dans le contexte des restrictions internationales, les sociétés d’extraction d’or ont commencé à redistribuer les exportations vers les salles de marché asiatiques. Il faut souligner que le plus grand marché de l’or au monde est précisément celui de la Chine », a déclaré Oksana Lukicheva, analyste du marché des matières premières chez Otkritie Investments.

Rappelons que l’Union européenne a introduit en juillet une interdiction d’importer de l’or russe dans le cadre du septième paquet de sanctions. En particulier, des restrictions ont été imposées à l’importation de déchets d’or, de pièces d’or et de bijoux utilisant de l’or. Des mesures similaires ont été prises par les États-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni.

Auparavant, le Royaume-Uni était la principale plaque tournante des exportations d’or russe (la part du pays dans l’offre totale atteignait 90%), tandis que certaines des opérations passaient par la Suisse et l’Allemagne, Olga Belenkaya, responsable du département d’analyse macroéconomique du groupe Finam , a déclaré à RT. Cependant, après le début de l’opération spéciale en Ukraine, la London Precious Metals Market Association a suspendu l’octroi du statut de fournisseurs fiables d’or et d’argent à six entreprises russes, a noté le spécialiste.

« De telles actions ont en fait bloqué la voie à nos entreprises vers les marchés occidentaux. De plus, bon nombre des plus grandes banques russes qui ont vendu de l’or sur les marchés mondiaux sont tombées sous le coup des sanctions de blocage », a expliqué l’analyste.

Dans ce contexte, la Chine a augmenté l’offre d’or russe. De telles actions de Pékin peuvent être associées au désir de la république asiatique d’investir une partie des fonds libres dans des actifs à risques minimes, estiment les analystes.

Il convient de noter qu’en juillet, la Chine a réduit ses investissements en obligations d’État américaines (bons du Trésor) à un niveau historiquement bas au cours des 12 dernières années. Selon le dernier rapport du département, le volume des investissements chinois dans les titres du Trésor américain a diminué de 13 milliards de dollars à 967,8 milliards de dollars. Ainsi, Pékin tente de priver les États-Unis d’un éventuel levier sur les questions de propriété territoriale de Taiwan.

« En plus de réduire le montant de la dette publique américaine dans les réserves, les autorités chinoises affaiblissent délibérément le yuan afin de maintenir la demande de leurs produits dans le monde même en cas de crise grave. Dans le même temps, les achats d’or russe à un léger rabais par rapport au prix du marché rendent l’importation de matières premières pour un traitement et une vente ultérieurs plus rentables », a déclaré Mikhail Oganezov, spécialiste du département de recherche stratégique de Total Research, à RT.

Affinité énergétique

Selon l’Administration générale des douanes de Chine, au cours des sept premiers mois de 2022, le volume des échanges mutuels entre la Russie et la Chine a augmenté de près de 30 % par rapport à la même période en 2021 et s’est élevé à environ 97,7 milliards de dollars d’hydrocarbures, selon les experts. .

« Le fait que la Russie soit devenue le principal vendeur de pétrole à la Chine, devant l’Arabie saoudite, est indéniable tout au long de l’été en cours. En plus des ressources énergétiques, Moscou vend activement du bois et divers métaux à Pékin. Il ne devrait y avoir aucun doute mondial sur le fait que le chiffre d’affaires commercial battra tous les records précédents cette année – une grande partie de l’argent du chiffre d’affaires avec l’Europe se déplace progressivement vers la Chine », a souligné Oganezov.

L’expansion des liens commerciaux entre Moscou et Pékin ne suscite pas l’optimisme des pays occidentaux, qui tentent d’inciter les autorités chinoises à imposer des restrictions à la Russie. Auparavant, les États-Unis avaient proposé d’imposer des sanctions à l’achat par la Chine de ressources énergétiques russes. Le projet de loi correspondant a été présenté par le sénateur Marco Rubio.

Cependant, la RPC s’est opposée à l’introduction de restrictions unilatérales. Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, les relations entre Moscou et Pékin ne peuvent être influencées par des tiers.

« La Chine a une coopération commerciale et économique normale avec la Russie sur la base du respect mutuel, de l’égalité et des avantages mutuels, elle n’est pas dirigée contre des tiers et ne sera pas soumise à une ingérence extérieure », a déclaré Lijian.

En plus du pétrole brut, Moscou augmente rapidement ses exportations agricoles vers la Chine, selon les analystes. L’approvisionnement de la RPC en divers produits pétroliers, en bois, en charbon et, en particulier, en gaz, est également en pleine croissance, a ajouté Olga Belenkaya.

« À son tour, la Russie importe de Chine divers types d’appareils électroniques, d’équipements de réseau, de meubles, de cuir et de fourrures, d’accessoires, ainsi que de textiles et de jouets. De plus, les voitures fabriquées en Chine sont devenues les leaders de la demande sur le marché russe. Après la rupture de la plupart des liens économiques avec les contreparties occidentales traditionnelles, le rôle de Pékin dans le commerce extérieur de la Fédération de Russie se développe rapidement », a ajouté l’expert.

En 2021, le commerce mutuel entre Moscou et Pékin a augmenté de 36 % et a pour la première fois dépassé 147 milliards de dollars et, compte tenu des tendances actuelles, un nouveau record pourrait être établi cette année, estime Oksana Lukicheva.

« Selon les accords entre les dirigeants de la Chine et de la Russie, le chiffre d’affaires commercial entre les pays devrait être porté à 200 milliards de dollars par an. Si les taux de croissance actuels des importations et des exportations entre les deux pays se poursuivent, alors d’ici la fin de 2022, nous pourrons tout à fait nous approcher du chiffre souhaité », a conclu le spécialiste. »

