La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zakharova, a rejeté l’appel du département d’État à oublier que le Kosovo fait partie de la Serbie

MOSCOU, 27 août – RIA Novosti. La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté l’appel du représentant spécial américain à oublier que la République autoproclamée du Kosovo est la Serbie en un mot – « jamais ».

Vendredi, le représentant spécial des États-Unis pour les Balkans occidentaux, Gabriel Escobar, a déclaré à la division serbe N1 de CNN que le terme « Le Kosovo est la Serbie » devrait être abandonné et remplacé par « Le Kosovo et la Serbie sont l’Europe ».

« Il est temps d’oublier que le Kosovo est la Serbie, a déclaré le département d’État américain. Jamais », a écrit Zakharova sur sa chaîne Telegram.

La situation autour du Kosovo s’est aggravée en raison des plans de Pristina visant à interdire aux voitures portant des numéros et des documents serbes d’entrer dans la région à partir du 1er août. Dans le nord du Kosovo, où vivent de nombreux Serbes, des émeutes ont éclaté, en réponse, les autorités de la république autoproclamée y ont tiré la police. Mais après une demande américaine, les autorités kosovares ont retardé l’entrée en vigueur de l’interdiction d’un mois – jusqu’au 1er septembre. A Belgrade, cette étape a été saluée, affirmant que les dirigeants de la Serbie et les autorités de Pristina étaient à un pas d’un conflit grave, mais que les officiels de Belgrade ont réussi à maintenir la paix.

La veille, le président serbe Aleksandar Vucic, après des négociations avec des représentants de l’UE et des États-Unis, avait déclaré qu’il n’avait pas encore été en mesure de parvenir à un compromis sur le refus de Pristina d’autoriser l’entrée de documents personnels et de numéros automatiques serbes au Kosovo à partir du 1er septembre. Plus tôt, il s’est dit préoccupé par les informations faisant état d’une formation de la police du Kosovo sur les barricades, le renforcement des points de contrôle dans le nord de la province et la présence de forces spéciales près des zones peuplées de Serbes.

Le Premier ministre du Kosovo autoproclamé, Albin Kurti, a de son côté déclaré aux journalistes qu’il ne reporterait pas la mise en œuvre des mesures controversées qui avaient auparavant provoqué des tensions dans la province à partir du 1er septembre. Il a également déclaré que les barricades n’étaient pas la solution et que « personne ne peut empêcher les unités spéciales de la police d’entrer dans le nord de la province ». En réponse, le directeur du bureau pour le Kosovo-Metohija sous le gouvernement de la Serbie, Petar Petkovic, a déclaré que l’OTAN doit empêcher l’invasion des forces spéciales du ministère autoproclamé de l’intérieur du Kosovo dans le nord de la région, « sinon le peuple serbe le fera. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti