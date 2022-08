© Igor Pavlovich Lobanov Accéder à la banque de photos

MOSCOU, 28 août – RIA Novosti, Nikita Bizin. Les orthodoxes célèbrent l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette fête est aussi appelée la « seconde Pâques », ce qui, selon le clergé, n’est pas surprenant. À propos de l’histoire et des caractéristiques d’une date importante de l’église – dans le matériel de RIA Novosti.

« Comme si je m’étais endormi »

Il n’y a pas un mot dans l’Evangile sur la mort de la Mère de Dieu. De plus, on ne sait pas ce qui lui est arrivé après la résurrection du Sauveur. Mais une légende a été conservée selon laquelle la Vierge Marie a continué à vivre à Jérusalem et a souvent prié sur le Golgotha.

Un jour, l’archange Gabriel lui apparut et lui annonça : « Dans trois jours tu iras vers ton Fils. En confirmation, il a donné à la Mère de Dieu une branche de palmier du paradis.

A l’heure dite, les apôtres arrivèrent à la maison de la Vierge Marie. Leurs anges s’y sont miraculeusement déplacés « de toute la terre ». Ils ont été témoins des dernières minutes de la vie de la Mère de Dieu : elle « sans aucune souffrance corporelle » a fermé les yeux, comme endormie.

Ensuite, les apôtres ont porté le cercueil au jardin de Gethsémané, où la Mère de Dieu a légué pour être enterré. Le cortège funèbre était accompagné de nombreuses personnes. Les grands prêtres de Jérusalem, voyant quels honneurs sont rendus aux morts, ordonnèrent aux serviteurs de disperser la foule. Mais un miracle se produisit : un nuage descendit du ciel et, comme un mur, enferma les chrétiens.

Trois jours plus tard, l’apôtre Thomas est venu à Jérusalem – pour une raison quelconque, il n’était pas présent à l’enterrement de Marie. On lui a parlé du miracle. L’apôtre « incrédule » a demandé d’ouvrir le tombeau pour dire au revoir à la Mère de Dieu.

Et soudain, il fut stupéfait: à l’intérieur ne gisait qu’un linceul – un linceul funéraire. Il n’y avait pas de corps : la Mère de Dieu ressuscitée et montée au ciel.

Longues disputes

La tradition se transmet de bouche à oreille depuis quatre siècles. Dans le calendrier de l’église, l’Assomption n’a été fixée qu’au 5ème siècle. Le fait est que pendant tout ce temps, les théologiens se sont disputés sur le rôle de la Vierge Marie dans l’histoire sacrée.

« Tout d’abord, il était nécessaire de comprendre la nature divine-humaine du Sauveur lui-même. Pour répondre à la question: » Qui était le Christ lui-même? « Ce n’est qu’après cela qu’ils ont commencé à discuter de la signification de la Mère de Dieu », explique le publiciste le publiciste de l’église Hieromoine Macarius (Markish).

Le débat fut mis fin au quatrième concile œcuménique, qui eut lieu en 451 à Chalcédoine. Là, ils ont finalement formulé le dogme sur la Theotokos : elle – ni plus ni moins – a donné la vie au Seigneur lui-même.

Mais, précisent les prêtres, certaines communautés vénéraient déjà la Vierge Marie dans les premiers siècles du christianisme, malgré les querelles doctrinales. La preuve en est les icônes du 4ème siècle.

La fête est rapidement devenue populaire. Bien qu’il s’appelait différemment: à Byzance – « Le jour du souvenir de la Vierge », en Egypte – « Mort et résurrection de la Mère de Dieu », en Europe – « L’Assomption de Marie au ciel ».

Pour chacun – le sien

En Russie – Assomption, qui en vieux slave signifie « sommeil » ou « mort paisible ». Mais les croyants parlent aussi d’une « seconde » Pâques ou « Mère de Dieu ».

« L’Église enseigne que la Mère de Dieu est ressuscitée. D’un point de vue dogmatique, cela est très important et se réfère à la résurrection du Sauveur lui-même. Jésus-Christ a vaincu la mort, étant Dieu. Et la Vierge Marie n’était qu’une personne, ” explique le publiciste de l’église, l’archiprêtre Maxim Pervozvansky.

Ainsi, poursuit le prêtre, les gens voient ce qui va leur arriver. Après tout, selon la doctrine chrétienne, tout le monde sera ressuscité avant la Seconde Venue.

De plus, la légende dit que la Mère de Dieu, une fois au ciel, n’a pas oublié ceux qui vivent sur terre. Les chrétiens croient qu’elle aide dans tous les problèmes – parce que « elle est la plus proche du Seigneur ».

Icône « Assomption »

« La Mère de Dieu supplie le Tout-Puissant d’avoir pitié de nous. Parce que les gens sont des créatures pécheresses, qui encourent la colère divine. Mais elle fait preuve d’un amour incroyable, en nous demandant. Et en cela, elle est proche de chaque personne, comme une mère », dit le recteur du temple du Sauveur Tout-Miséricordieux (ancien Monastère des Douleurs) Archiprêtre Alexandre Ilyashenko.

C’est pourquoi les croyants de tout temps aiment la Dormition. Peut-être même plus que Pâques – cela est indirectement démontré par le fait qu’en Russie il y a tant d’églises en l’honneur de la fête de la Mère de Dieu.

Début d’une nouvelle vie

Autrefois, la Dormition coïncidait avec la fin des vendanges. Par conséquent, les gens apportaient du pain à l’église pour la consécration.

« Et dans les champs, ils ont spécialement laissé de petits bouquets d’épis non coupés. Ils les ont attachés avec un ruban et ont dit: » Dieu accorde qu’il y aura une bonne récolte l’été prochain « , explique la folkloriste Ekaterina Dorohova.

Service patriarcal en la fête de la Dormition de la Mère de Dieu

Et pendant les vacances, le jeûne de l’Assomption s’est terminé et le mangeur de viande a commencé (quand vous pouvez manger de la viande) – c’est l’heure des mariages en Russie. L’Église ne couronne pas pendant les jours de jeûne. Par conséquent, les jeunes ont essayé de se marier avant le 28 août et les filles ont essayé de s’occuper du marié.

« Le mot « dormition » dans l’esprit populaire était associé au mot « être à l’heure ». Autrefois, pour la fête, on était pressé de finir le plus de choses possible : enlever le pain, s’approvisionner pour l’hiver et, bien sûr, établir une vie personnelle », ajoute Dorohova.

Les croyants percevaient une date religieuse importante comme le début d’une nouvelle vie. Bien qu’il soit associé à la mort.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Ria Novosti