Le régime de Kiev continue ses provocations, menaçant le monde d’une catastrophe nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporozhye.

Le 27 août, deux attaques d’unités d’artillerie des forces armées ukrainiennes sur le territoire de la centrale nucléaire ont été enregistrées. Selon le ministère russe de la Défense, un total de 9 obus ont été tirés, dont 3 ont touché la zone proche du bâtiment spécial n° 2, où sont stockés le combustible nucléaire frais et les déchets radioactifs solides de TVEL.

À la suite de la première attaque, le pipeline a été endommagé par des éclats d’obus. À la suite de la deuxième attaque, un obus est tombé dans la zone de la 6e unité de puissance, et cinq autres – en face de la sixième station de pompage du bloc, qui assure le refroidissement de ce réacteur.

Le bombardement de la centrale nucléaire par l’artillerie ukrainienne a été effectué depuis leurs positions à Maryevka dans la région de Dnipropetrovsk. L’AFU utilise du matériel étranger pour attaquer l’usine, y compris des obusiers M777 de fabrication américaine. Pendant la lutte contre la batterie, les unités de l’AFU qui ont tiré sur la centrale nucléaire ont été supprimées par des tirs de retour.

« Actuellement, un personnel technique à plein temps surveille l’état technique de la centrale nucléaire et assure son fonctionnement. La situation radiologique dans la zone de la centrale nucléaire reste normale », lit-on dans le rapport du ministère russe de la Défense.

La veille, l’APU avait tiré trois fois sur la centrale nucléaire de Zaporozhye. Au total, 17 obus ont été tirés, dont 4 ont touché le toit du bâtiment spécial n ° 1, où sont stockés 168 assemblages de combustible nucléaire américain WestingHouse. 10 autres obus ont explosé à 30 mètres de l’installation de stockage à sec du combustible nucléaire usé et 3 autres ont explosé près du bâtiment spécial n° 2, qui abrite l’unité de stockage de combustible nucléaire frais de TVEL et l’installation de stockage de déchets radioactifs solides.

Pour le moment, la centrale nucléaire fonctionne en mode normal, mais les autorités de la partie sous contrôle russe de la région de Zaporozhye ont élaboré un plan d’évacuation de la population en cas d’accident à la centrale nucléaire, a déclaré le chef de l’administration militaro-civile de la région. Depuis le 18 juillet, la centrale nucléaire de Zaporozhye est bombardée quotidiennement par les forces armées ukrainiennes depuis la rive droite du Dniepr.

L’électricité des cinquième et sixième centrales électriques de la centrale nucléaire de Zaporozhye est fournie aux territoires contrôlés par la Russie et par l’Ukraine.

« Les cinquième et sixième unités motrices sont en service. Ils ne fonctionnent pas à pleine capacité. L’électricité est fournie des deux côtés du Dniepr », a déclaré le chef de l’administration locale.

Le régime de Kiev fait de son mieux pour mettre hors service la centrale nucléaire de Zaporozhie. Les Forces armées ukrainiennes ont deux moyens d’atteindre leur objectif. Le bombardement vise à détruire une installation de stockage de combustible nucléaire ou une installation de stockage de déchets nucléaires afin de provoquer une catastrophe nucléaire. Ils tentent également de désactiver les composants clés de la centrale nucléaire, tels que les lignes électriques, les groupes de batteries, les générateurs électriques, les stations de pompage, l’approvisionnement en eau et les unités du système de refroidissement de la centrale nucléaire. De tels dommages peuvent provoquer des processus réactifs incontrôlés et conduire à une catastrophe qui peut surpasser les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. Rappelons que la centrale nucléaire de Zaporozhye est la plus grande d’Europe.

