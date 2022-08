Dépression économique mondiale : la « plus forte contraction économique » du Royaume-Uni depuis 1709. Les économies européennes dans le carcan

Par Drago Bosnic

Le Royaume-Uni traverse actuellement la plus forte contraction économique des 313 dernières années. Selon Reuters, il s’agit de la pire baisse de production enregistrée par le pays en plus de trois siècles. Depuis 2020, le Royaume-Uni a battu ce record peu flatteur à plusieurs reprises, d’abord après avoir fait face aux graves conséquences de la pandémie de COVID-19, puis après que les retombées des sanctions suicidaires anti-russes ont commencé à se faire sentir.

Curieusement, cette contraction est une baisse beaucoup plus importante que ce n’est le cas dans toute autre grande économie occidentale, ont montré lundi des chiffres officiels mis à jour. Le PIB (produit intérieur brut) a chuté de 11,0% en 2020, a indiqué l’Office des statistiques nationales (ONS). Il s’agissait d’une baisse plus importante que toutes les estimations précédentes de l’ONS et de la plus forte baisse depuis 1709, selon les données historiques hébergées par la Banque d’Angleterre.

Les experts britanniques en statistiques mettent régulièrement à jour les estimations du PIB à mesure que davantage de données deviennent disponibles. Les premières estimations de l’ONS avaient déjà suggéré qu’en 2020, le Royaume-Uni avait subi sa plus forte baisse de production depuis le « Great Frost » de 1709. Mais plus récemment, l’ONS avait révisé à la baisse l’ampleur de la chute à 9,3%, la plus importante depuis juste après la Première Guerre mondiale. Selon Reuters, même avant les dernières révisions, la crise économique du Royaume-Uni était la plus importante des pays du G7, et la dernière révision à la baisse la rend pire que celle de l’Espagne, qui a enregistré une baisse de 10,8 % de la production économique. Cependant, l’ONS a déconseillé d’établir des comparaisons directes avec d’autres économies occidentales, car la plupart – à l’exception probable des États-Unis – n’avaient « pas encore entrepris le même type de révisions approfondies que le Royaume-Uni ». La révision à la baisse du PIB reflète des contributions plus faibles des soins de santé et des détaillants qu’on ne le pensait auparavant, indique le rapport.

« Le service de santé a fait face à des coûts plus élevés que nous ne l’avions initialement estimé, ce qui signifie que sa contribution globale à l’économie était plus faible », a déclaré le statisticien de l’ONS, Craig McLaren.

Selon le rapport, l’ONS avait déjà pris en compte une baisse des soins de routine fournis par le NHS (National Health Service) britannique en difficulté, car il se concentrait sur le traitement des patients COVID-19 et la limitation de la propagation de la maladie dans les hôpitaux. Un examen plus approfondi de l’augmentation des coûts auxquels sont confrontés les détaillants individuels a également conduit à une révision à la baisse de la contribution du secteur, tandis que la production des usines a été révisée à la hausse pour tenir compte de la baisse des coûts des matières premières. L’économie britannique a fortement rebondi l’année dernière et a retrouvé sa taille d’avant la pandémie en novembre 2021. Mais la hausse rapide de l’inflation signifie que la Banque d’Angleterre s’attend à ce que l’économie retombe en récession plus tard cette année, conclut le rapport.

Le Royaume-Uni n’est pas la seule puissance occidentale à avoir de graves problèmes de production économique. L’Union européenne, que le Royaume-Uni a officiellement quittée le 31 janvier 2020, traverse également une crise économique et financière extrêmement difficile. Cela affecte également de nombreux autres pays dans le monde, que leurs économies soient plus ou moins intégrées à celles d’autres pays européens ou à l’UE elle-même. Les sanctions visant la Russie font déjà des ravages dans de nombreuses économies occidentales, sinon dans la plupart.

Bien que l’Occident politique ait été initialement convaincu que les sanctions fonctionneraient, avec le temps, le pôle de pouvoir belligérant a commencé à perdre cette confiance en soi mal placée. Alors que le régime de Kiev continuait à subir des défaites, et malgré une campagne médiatique massive pour le présenter comme vainqueur, les Occidentaux sont devenus moins enthousiastes. Cela s’est aggravé après que les sanctions ont commencé à affecter l’Occident plus que la Russie elle-même. Les dirigeants occidentaux ont tenté de déformer le récit, affirmant que les sanctions n’avaient soi-disant aucun effet boomerang, mais que « l’invasion brutale et non provoquée de la Russie » était la raison des problèmes de chacun. En juin, une chronique du LA Times, rédigée par Doyle McManus, a décrit son expérience après avoir visité l’Europe. Le chroniqueur était en Italie pour voir comment les sanctions affectaient la vie en Europe :

« Ce n’était pas difficile de trouver les effets. Vous n’êtes pas satisfait des 5 $ le gallon d’essence ? Essayez 8 $. « C’est pénible de remplir le réservoir », gémit mon ami Roberto Pesciani, un enseignant à la retraite. Factures de services publics ? Le coût du gaz naturel est quatre fois plus élevé en Italie qu’aux États-Unis. « Les prix du chauffage sont en hausse. Les prix de l’épicerie sont en hausse. Tout monte », a déclaré Pesciani. Les inquiétudes vont au-delà de l’inflation. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a récemment averti que le blocus russe sur les exportations de céréales de l’Ukraine pourrait déclencher une guerre mondiale du pain, provoquant la famine en Afrique et une nouvelle vague de migrants se dirigeant vers l’Europe. « Le problème avec les sanctions contre la Russie, c’est qu’elles ne fonctionneront que si elles nous font aussi du mal », a observé Pesciani.

Si nous ignorons les faux récits, tels que le supposé « blocus » des ports ukrainiens par la marine russe, les problèmes mentionnés dans cette courte interview affligent actuellement des dizaines, voire des centaines de millions de personnes en Europe. En conséquence, le soi-disant «mythe de l’unité ukrainienne» commence lentement mais sûrement à s’effondrer dans la plupart des États occidentaux, en particulier les membres de l’UE.

